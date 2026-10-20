Chuyển động MU 24/7 ngày 20/10: Rashford chờ cột mốc châu Âu; Mbeumo nổi bật; Carlos Baleba có thể trở thành nhân tố quan trọng tại MU

Rashford đứng trước cột mốc 50 trận Champions League

Marcus Rashford có thể chạm mốc 50 lần ra sân tại Champions League khi Manchester United đối đầu với Como. Theo website chính thức của MU, tiền đạo người Anh đã có 49 trận tại giải đấu này, gồm 34 trận cho MU và 15 trận trong thời gian khoác áo Aston Villa, Barcelona. Rashford ghi 12 bàn tại Champions League cho đội chủ sân Old Trafford.

Cột mốc cá nhân xuất hiện vào thời điểm chân sút người Anh vẫn đang tìm kiếm sự ổn định sau khi trở lại CLB. Anh chưa ghi bàn kể từ khi trở lại và đang được quản lý thể trạng do chấn thương. Vì vậy, trận gặp Como không chỉ là cơ hội để Rashford bổ sung một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, mà còn là dịp để anh tìm lại cảm giác ghi bàn và khẳng định giá trị của mình trong đội hình.

Vấn đề đặt ra là liệu Rashford có thể biến cột mốc 50 trận thành bước ngoặt về phong độ, hay tiếp tục phải cạnh tranh để tìm vị trí phù hợp trong kế hoạch của HLV Michael Carrick. Với một cầu thủ từng có nhiều mùa giải tạo dấu ấn tại MU, khả năng duy trì ảnh hưởng đến lối chơi vẫn quan trọng hơn những con số thống kê đơn thuần.

Como của Cesc Fàbregas: Thử thách không nhỏ dành cho MU

Manchester United sẽ phải thận trọng trước Como, đội bóng đang gây chú ý tại Italy dưới sự dẫn dắt của Cesc Fàbregas. Ngày 18/10, Como đánh bại Fiorentina 3-1 ngay trên sân khách, với các bàn thắng của Mattia Liberali, Nico Paz và Anastasios Douvikas. Theo thông tin MU công bố trước trận, Como đứng thứ năm tại Serie A sau khi kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ tư.

Đội bóng Italy còn gây ấn tượng khi đánh bại RB Leipzig 4-1 trong trận Champions League đầu tiên trên sân nhà. Những kết quả này cho thấy Como không phải là đối thủ có thể bị đánh giá thấp, đặc biệt khi họ đang sở hữu sự tự tin sau những màn trình diễn tích cực.

Dưới sự dẫn dắt của Fàbregas, Como là đội bóng đáng theo dõi về cách tổ chức lối chơi và phát huy khả năng của các cầu thủ trẻ, trong đó có Nico Paz. Đối với MU, trận đấu sẽ là phép thử về khả năng kiểm soát tuyến giữa, duy trì cự ly đội hình và hạn chế những khoảng trống mà đối thủ có thể khai thác. Nếu không cải thiện được sự ổn định, đội bóng Anh có nguy cơ gặp khó trước một Como đang có phong độ tốt.

Hàng thủ MU đối mặt bài toán nhân sự trước chuyến làm khách tại Italy

HLV Michael Carrick đang phải tính toán các phương án ở hàng phòng ngự trước cuộc đối đầu với Como. Theo cập nhật của Manchester United ngày 19/10, Ayden Heaven không đá chính trong trận gặp Leeds do bị ốm, trong khi Lisandro Martínez rời sân sau hiệp một vì cảm thấy khó chịu ở vùng đùi. Ngoài ra, Leny Yoro bị treo giò sau thẻ đỏ trong trận gặp Atlético Madrid.

Những vấn đề này có thể ảnh hưởng đến việc lựa chọn nhân sự và cách MU tổ chức phòng ngự. Nếu Martínez chưa thể trở lại, Carrick sẽ cần cân nhắc các phương án thay thế ở trung tâm hàng thủ, đồng thời đánh giá khả năng sử dụng Heaven nếu cầu thủ trẻ này bình phục. Việc lựa chọn một đội hình có đủ khả năng chống bóng bổng, tranh chấp và hỗ trợ triển khai bóng từ tuyến dưới sẽ đặc biệt quan trọng trước Como.

Tuy nhiên, mức độ chấn thương của Martínez chưa được xác nhận đầy đủ trong các thông tin đã rà soát. Vì vậy, tình hình nhân sự cần được cập nhật thêm trước khi đưa ra dự đoán về đội hình xuất phát. Với MU, bài toán không chỉ là tìm đủ người cho hàng thủ mà còn là duy trì sự gắn kết trong bối cảnh đội bóng đang cần những màn trình diễn ổn định hơn.

Bryan Mbeumo tiếp tục nổi bật giữa giai đoạn MU thiếu ổn định

Bryan Mbeumo đang trở thành một trong những điểm sáng của Manchester United. Ngày 20/10, tiền đạo người Cameroon được người hâm mộ bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận hòa Leeds United 1-1. Đây là lần thứ hai liên tiếp anh nhận danh hiệu này, sau trận hòa với Tottenham.

Mbeumo đã ghi bàn thắng thứ tư tại Ngoại hạng Anh mùa này. Thành tích ấy cho thấy khả năng đóng góp trực tiếp vào bảng tỷ số của tiền đạo này, trong bối cảnh MU vẫn đang tìm kiếm sự ổn định trong cách tổ chức tấn công. HLV Michael Carrick cũng đánh giá cao tinh thần sẵn sàng hy sinh vì tập thể của Mbeumo, yếu tố quan trọng đối với một cầu thủ thường xuyên phải đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ trên hàng công.

Ngoài khả năng dứt điểm, những điểm cần chú ý ở Mbeumo là cách di chuyển không bóng, lựa chọn vị trí và khả năng tạo khoảng trống cho đồng đội. Nếu duy trì được phong độ, anh có thể tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực cải thiện hiệu quả tấn công của MU. Dù vậy, đội bóng vẫn cần thêm những phương án hỗ trợ để tránh phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân.

Mbeumo thể hiện sự nổi trội thời gian gần đây. (Nguồn: Manchester United)

Mbeumo đá trung phong: Phương án mới cho hàng công MU?

Khả năng sử dụng Bryan Mbeumo ở vị trí trung phong đang được đặt ra trong bối cảnh Benjamin Šeško chưa đạt thể trạng tốt nhất. Ngày 20/10, talkSPORT đăng tải bình luận của phóng viên Alex Crook, đề xuất đưa tiền đạo người Cameroon vào vị trí cao nhất trên hàng công của Manchester United.

Theo bài viết, những thử nghiệm với Matheus Cunha hoặc Bruno Fernandes ở vai trò số 9 ảo chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Từ đó, Mbeumo được xem là một phương án đáng cân nhắc nhờ khả năng di chuyển linh hoạt và tìm kiếm cơ hội để dứt điểm. Tuy nhiên, đây mới là đề xuất bình luận của phóng viên, chưa phải là quyết định được HLV Michael Carrick xác nhận.

Nếu Mbeumo đá trung phong, MU có thể tận dụng khả năng di chuyển của anh để khai thác khoảng trống giữa các trung vệ đối phương. Mặt khác, việc thay đổi vị trí cũng có thể làm giảm ảnh hưởng của cầu thủ này ở hành lang tấn công, nơi anh có thể tạo đột biến và hỗ trợ đồng đội.

Bài toán của Carrick vì thế không chỉ nằm ở việc chọn ai đá cao nhất, mà còn ở cách bố trí những cầu thủ còn lại để duy trì sự liên kết giữa các tuyến. Phương án này đáng để theo dõi, nhất là khi tình trạng thể lực của Šeško vẫn ảnh hưởng đến các lựa chọn ở hàng công.

Carlos Baleba có thể trở thành nhân tố quan trọng ở tuyến giữa MU?

Carlos Baleba đã có lần đá chính đầu tiên tại Ngoại hạng Anh cho Manchester United trong trận hòa Leeds United 1-1. Theo thông tin được CLB công bố ngày 20/10, tiền vệ này chơi bên cạnh Andrey Santos ở tuyến giữa, phía sau Bruno Fernandes và Youri Tielemans. Baleba nhận được 19% phiếu bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận, ngang với Bryan Mbeumo.

Sự xuất hiện của Baleba mang đến một góc nhìn đáng chú ý về cách MU tổ chức tuyến giữa. Trong một đội hình cần cân bằng giữa khả năng tấn công và phòng ngự, những tiền vệ có thể tranh chấp, thu hồi bóng và hỗ trợ che chắn trước hàng thủ sẽ giúp các cầu thủ sáng tạo có thêm không gian hoạt động.

Tuy nhiên, một trận đá chính chưa đủ để kết luận Baleba có thể trở thành lựa chọn thường xuyên. Cần đánh giá thêm khả năng xử lý bóng dưới sức ép, độ chính xác trong những đường chuyền, hiệu quả tranh chấp và mức độ đóng góp khi đội bóng chuyển trạng thái. Nếu đáp ứng được những yêu cầu đó, tiền vệ này có thể giúp MU tăng thêm lựa chọn chiến thuật ở khu vực giữa sân.

MU nữ thắng năm trận liên tiếp, nhưng Eva Olid vẫn yêu cầu cải thiện

Manchester United Women tiếp tục duy trì phong độ tích cực với chiến thắng 3-1 trước Charlton Athletic ngày 18/10, qua đó nối dài chuỗi thắng liên tiếp trên mọi đấu trường lên 5 trận. Tuy nhiên, HLV Eva Olid cho rằng đội bóng vẫn còn những điểm cần cải thiện, đặc biệt là khả năng duy trì cường độ trong suốt trận đấu.

Sau chiến thắng trước Charlton, Olid hài lòng với cách các cầu thủ triển khai tấn công trong hiệp một, nhưng nhận thấy đội bóng giảm cường độ sau giờ nghỉ và bỏ lỡ cơ hội kết liễu đối thủ. Đây là vấn đề đáng chú ý bởi trước những đối thủ mạnh hơn, việc không tận dụng được cơ hội có thể khiến MU nữ phải trả giá.

Thử thách tiếp theo đến khá nhanh khi đội bóng gặp Liverpool tại Subway Players Cup ngày 21/10, trước khi đối đầu với Manchester City tại WSL vào cuối tuần. Lịch thi đấu này đặt ra yêu cầu về quản lý thể lực và lựa chọn nhân sự, nhất là khi MU nữ muốn duy trì phong độ tốt.

Chuỗi năm chiến thắng là nền tảng quan trọng, nhưng điều quyết định sẽ là khả năng biến lợi thế trên sân thành kết quả ổn định. Trận derby Manchester nữ sắp tới có thể trở thành phép thử đáng chú ý cho tham vọng của đội bóng.

Ella Toone chạm mốc 35 bàn tại WSL, tiếp tục khẳng định vai trò ở MU nữ

Ella Toone mở tỷ số ngay phút thứ sáu trong chiến thắng 3-1 của Manchester United Women trước Charlton Athletic ngày 18/10. Bàn thắng giúp tiền vệ tấn công người Anh nâng thành tích lên 35 bàn cho MU tại Women's Super League, cân bằng số bàn thắng của Leah Galton trong giải đấu. Toone sau đó được người hâm mộ bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Cột mốc này cho thấy đóng góp của Toone không chỉ nằm ở khả năng tổ chức tấn công mà còn ở hiệu quả dứt điểm. Với vai trò tiền vệ tấn công, cô có thể kết nối tuyến giữa với hàng công, tìm kiếm khoảng trống và trực tiếp tạo ra khác biệt trước khung thành đối phương.

Trong bối cảnh MU nữ đang có chuỗi kết quả tích cực, phong độ của những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Toone có ý nghĩa quan trọng. Khả năng duy trì sự ổn định của cô sẽ giúp đội bóng có thêm phương án trong những trận đấu đòi hỏi khả năng xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.

Với Toone, cột mốc 35 bàn là dấu ấn cá nhân đáng nhớ. Với MU nữ, đây còn là sự ghi nhận dành cho một cầu thủ có thể tạo ảnh hưởng ở cả khâu tổ chức lối chơi lẫn ghi bàn, trong giai đoạn đội bóng bước vào lịch thi đấu quan trọng.