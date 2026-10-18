Chuyển động MU 24/7 ngày 18/10: Amad Diallo muốn xây dựng di sản tại Old Trafford; Michael Carrick cảnh báo MU trước trận gặp Leeds;

Ngôi sao Amad Diallo của MU đang hồi phục sau chấn thương. (Ảnh: Getty Images )

Amad Diallo muốn xây dựng di sản tại Old Trafford

Ngày 17/10, website chính thức của MU đăng tải cuộc phỏng vấn với Amad Diallo trước chuyến làm khách của Leeds United vào ngày 18/10. Nếu ra sân, cầu thủ người Bờ Biển Ngà sẽ cán mốc 100 lần khoác áo đội một MU. Amad cho biết anh muốn cải thiện thành tích ghi bàn và kiến tạo, đồng thời học hỏi từ các đồng đội như Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Benjamin Šeško và Bryan Mbeumo. Đặc biệt, Amad xem Bruno là người thường xuyên đưa ra lời khuyên để cả hai có thể giao tiếp bằng tiếng Italy. Tiền vệ cánh này cũng nhấn mạnh mong muốn được người hâm mộ nhớ đến như một cầu thủ đã cống hiến hết mình cho đội bóng.

Kai Rooney bước lên đội U21 MU ở tuổi 16

Ngày 17/10, TalkSPORT đưa tin Kai Rooney, con trai huyền thoại Wayne Rooney, có màn ra mắt đội U21 MU trong trận thua 2-3 trước Nottingham Forest vào ngày 16/10. Tiền đạo 16 tuổi được tung vào sân từ ghế dự bị, đánh dấu bước tiến mới sau quá trình phát triển tại học viện MU. Cột mốc này đặc biệt thu hút sự chú ý bởi Wayne Rooney cũng ra mắt đội một Everton khi mới 16 tuổi. Kai gia nhập hệ thống đào tạo trẻ MU từ năm 2016, từng thi đấu cho Manchester City và trải qua giai đoạn ở Mỹ trước khi trở lại đội bóng vào năm 2020. Dù mang họ Rooney, cầu thủ trẻ vẫn phải tự chứng minh năng lực nếu muốn tiến tới đội một.

Michael Carrick cảnh báo MU trước bầu không khí nóng bỏng tại Elland Road

Ngày 17/10, website chính thức của MU đăng tải cuộc phỏng vấn với HLV Michael Carrick trước trận làm khách của MU tại Leeds United. Nhà cầm quân người Anh dự báo đây sẽ là thử thách khó khăn bởi sức ép từ khán đài, cường độ thi đấu và sự quyết liệt trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng giàu duyên nợ. Carrick đánh giá cao công việc của HLV Daniel Farke, đồng thời cho rằng Leeds đã trở thành đối thủ nguy hiểm nhờ những điều chỉnh chiến thuật trong thời gian gần đây. MU bước vào trận đấu với quyết tâm tìm lại chiến thắng sau chuỗi kết quả không như mong đợi.

Lisandro Martínez có thể ra sân đấu với Leeds. (Nguồn: Getty Images)

Lisandro Martínez được Carrick bảo vệ sau tranh cãi với ban lãnh đạo

Sky Sports đưa tin HLV Michael Carrick xác nhận Lisandro Martínez vẫn nằm trong danh sách cầu thủ có thể ra sân ở trận gặp Leeds United, bất chấp những tranh cãi sau thất bại 0-2 của MU trước Atlético Madrid tại Champions League. Trước đó, trung vệ người Argentina công khai bày tỏ sự không hài lòng liên quan đến công tác chuyển nhượng của CLB, khiến tương lai và mối quan hệ của anh với ban lãnh đạo trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Martinez sau đó đã xin lỗi về cách thức và thời điểm phát ngôn. Carrick khẳng định đội bóng đã giải quyết vấn đề và toàn đội chuyển sự tập trung sang trận đấu tiếp theo. Câu chuyện mở ra góc khai thác về ranh giới giữa quyền bày tỏ quan điểm của cầu thủ, kỷ luật nội bộ và áp lực thành tích tại một CLB lớn.

MU chờ đợi sự trở lại của Noussair Mazraoui

Website chính thức của Manchester United cho biết Noussair Mazraoui có khả năng trở lại đội hình trong chuyến làm khách của Leeds United. Hậu vệ người Morocco đã vắng mặt kể từ đợt tập trung đội tuyển quốc gia do vấn đề thể lực, khiến khả năng lựa chọn nhân sự ở hàng phòng ngự của HLV Michael Carrick bị ảnh hưởng. Nhà cầm quân người Anh cho biết Mazraoui đã tập luyện trở lại và có thể tham gia cùng đội bóng. Trong khi đó, Patrick Dorgu, Benjamin Šeško và Manuel Ugarte được xác nhận không thể thi đấu ở trận này; khả năng góp mặt của Luke Shaw và Kobbie Mainoo vẫn cần được đánh giá thêm. Sự trở lại của Mazraoui có ý nghĩa đáng chú ý khi MU chuẩn bị bước vào giai đoạn lịch thi đấu dày đặc, trong đó có chuyến làm khách trên sân Como ở đấu trường châu Âu.

Kai Rooney ghi bàn cho U18 MU chỉ một ngày sau khi ra mắt U21

Ngày 18/10, website chính thức của MU đưa tin đội U18 của CLB hòa Nottingham Forest 1-1 tại giải U18 Premier League North. Kai Rooney, con trai Wayne Rooney, là người mở tỷ số ở phút 13 sau tình huống bóng bật ra trong vòng cấm. Cầu thủ trẻ này còn đưa bóng vào lưới một lần nữa trong hiệp một, nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị. Đáng chú ý, trận đấu diễn ra chỉ một ngày sau khi Kai ra mắt đội U21 trong thất bại 2-3 trước chính Nottingham Forest. Việc liên tiếp được trao cơ hội ở các cấp độ cao hơn cho thấy cầu thủ 16 tuổi đang có những bước tiến đáng chú ý trong hệ thống đào tạo trẻ của MU. Tuy nhiên, con đường lên đội một vẫn đòi hỏi sự tiến bộ ổn định, thay vì chỉ dựa vào danh tiếng của cha.

MU đứng trước bài toán tăng cường hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1

Ngày 18/10, Sky Sports đưa tin MU đang cân nhắc bổ sung nhân sự cho hàng phòng ngự trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027 và các đợt mua sắm tiếp theo. Theo nguồn tin này, những vị trí được quan tâm gồm hậu vệ trái và trung vệ, sau khi CLB tập trung tăng cường hàng công và tuyến giữa trong 2 kỳ chuyển nhượng gần đây. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh MU cần cải thiện tính ổn định ở hàng thủ và đang đối mặt với nhiều vấn đề về nhân sự. Dù vậy, đây mới chỉ là thông tin về kế hoạch và định hướng chuyển nhượng, chưa đồng nghĩa với việc CLB đã đạt được thỏa thuận với bất kỳ mục tiêu cụ thể nào.