Chuyển động mới tại dự án 220ha tại Tây Ninh

Tổng dự án Eco Retreat có diện tích khoảng 219,5 ha, quy mô 7.727 căn nhà.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Tây Ninh, 1.283 căn hộ tại lô đất 5-HH2, thuộc Dự án thành phần 5-3 của Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch tại xã Bến Lức (tên thương mại Eco Retreat), đã đáp ứng các điều kiện để bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định.

Hồ sơ được xem xét theo đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB. Chủ đầu tư dự án là Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB – CTCP Tập đoàn Ecopark.

Đợt này gồm 4 tòa căn hộ, trong đó tháp A-R1 có 306 căn, B-R2 có 334 căn, C-F1 có 337 căn và D-F2 có 306 căn. Khu đất có diện tích khoảng 9.519 m², tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 118.001 m².

Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch có diện tích khoảng 219,5 ha, tổng số 7.727 căn nhà. Cơ cấu sản phẩm gồm 1.742 căn nhà ở liền kề, 2.185 căn biệt thự, 300 căn tái định cư và khoảng 3.500 căn hộ chung cư hỗn hợp.

Dự án được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 10/2022 và chấp thuận liên danh DB – Ecopark là nhà đầu tư vào tháng 5/2023. Sau đó, dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư qua nhiều lần, gần nhất tại Quyết định 683/QĐ-UBND ngày 16/1/2026

Riêng với 1.283 căn hộ nói trên, Sở Xây dựng Tây Ninh đã thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự án vào tháng 5/2026. Chủ đầu tư đã phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công phần ngầm và thông báo khởi công trong năm nay. Đến ngày 10/9, công trình đã được nghiệm thu hoàn thành giai đoạn phần cọc và móng.

Trên cơ sở hồ sơ do liên danh DB – Ecopark cung cấp, Sở Xây dựng đánh giá các tài liệu cơ bản đầy đủ và 1.283 căn hộ đáp ứng điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo Điều 24 Luật Kinh doanh bất động sản 2023.

Tuy nhiên, trước khi ký hợp đồng mua bán, chủ đầu tư phải giải chấp toàn bộ quyền sử dụng đất của các căn hộ nếu đang được thế chấp và thực hiện đầy đủ các quy định liên quan đến kinh doanh bất động sản.

Theo quy định được Sở Xây dựng dẫn, lần thanh toán đầu tiên không quá 30% giá trị hợp đồng, bao gồm cả tiền đặt cọc. Các lần tiếp theo phải gắn với tiến độ xây dựng; tổng số tiền thanh toán không quá 70% giá trị hợp đồng trước khi bàn giao nhà và không quá 95% nếu bên mua chưa được cấp giấy chứng nhận. Chủ đầu tư chỉ được thu tiền đặt cọc không quá 5% giá bán khi nhà ở đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu liên danh DB – Ecopark công khai đầy đủ thông tin về 1.283 căn hộ trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, website doanh nghiệp và sàn giao dịch bất động sản; đồng thời cập nhật khi có thay đổi.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu các sản phẩm tại Eco Retreat được xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Đầu tháng 8/2026, Sở Xây dựng Tây Ninh đã thông báo 620 căn nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án đủ điều kiện đưa vào kinh doanh. Số sản phẩm này thuộc các Dự án thành phần 7-1, 8A và 8B. Trong đó, Dự án thành phần 7-1 có 239 căn trong đợt 1; Dự án thành phần 8A có 40 căn trong đợt 1 và Dự án thành phần 8B có 341 căn trong đợt 2. Tổng diện tích đất của các sản phẩm này hơn 124.800 m², tổng diện tích sàn xây dựng hơn 181.800 m².

Trên thị trường, nhiều thông tin chào bán nhà phố, biệt thự tại Eco Retreat xuất hiện với mức giá được giới thiệu từ khoảng 6 tỷ đến 20 tỷ đồng, tùy diện tích và vị trí. Các sản phẩm căn hộ cũng được chào bán với mức khoảng 2,3 tỷ đồng cho căn một phòng ngủ và 4,3 tỷ đồng cho căn hai phòng ngủ.

Ngoài Eco Retreat, Công ty DB còn được biết đến với vai trò nhà đầu tư thực hiện một dự án đô thị quy mô lớn khác tại khu vực Bến Lức.

Cụ thể, đầu năm 2026, UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Dự án Khu dân cư đô thị phía Bắc sông Bến Lức - Chợ Đệm, diện tích khoảng 259 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 20.100 tỷ đồng.

Dự án nằm trên địa bàn hai xã Bến Lức và Lương Hòa, được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 6/2025. Theo kế hoạch, dự án cung cấp hơn 9.200 sản phẩm nhà ở, gồm 1.362 căn liền kề, 1.544 căn biệt thự, 4.008 căn hộ cao tầng, 1.461 căn hộ trung tầng và 859 lô tái định cư. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB là doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện dự án này.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DB được thành lập tháng 7/2016, đặt trụ sở tại Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và quyền sử dụng đất. Người đại diện theo pháp luật của DB là ông Lương Xuân Hà, sinh năm 1961. Đáng chú ý, ông Lương Xân Hà cũng đang giữ chức Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Ecopark.

Ecopark tiền thân là CTCP Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico), thành lập năm 2003, sau đó đổi tên thành CTCP Tập đoàn Ecopark. Doanh nghiệp hiện phát triển các dự án bất động sản tại nhiều địa phương, trong đó có dự án quy mô khoảng 55 ha tại khu vực Nhơn Trạch, Đồng Nai.