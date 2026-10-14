Chuyển động mới của PNJ trước kỳ Đại hội đồng cổ đông bất thường

Thông tin được Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) chia sẻ ngày 14/10. Theo đó, Hội đồng quản trị công ty này chủ động giảm 50% thù lao, tinh gọn tổ chức và tối ưu mạng lưới kinh doanh là những bước đi trong chương trình tái thiết toàn diện của PNJ.

Trong khuôn khổ chương trình tái thiết, PNJ đang sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, tối ưu định biên nhân sự, cải tiến quy trình và tăng cường phối hợp giữa các bộ phận.

Công ty đặt mục tiêu tối ưu khoảng 25-30% chi phí nhân sự, triển khai từng bước từ cuối năm 2026 và trong năm 2027, trên cơ sở cân đối giữa hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ khách hàng.

Đại diện PNJ cũng cho biết, doanh nghiệp hướng đến một tổ chức tinh gọn, linh hoạt, vững chắc hơn, không ngừng nâng cao giá trị mang đến cho khách hàng, cổ đông và các bên liên quan.

Về công tác nhân sự, ngay trước thời điểm PNJ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Hội đồng quản trị doanh nghiệp đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đào Trung Kiên. Ông Kiên là thành viên Hội đồng quản trị PNJ từ năm 2022.

Sau 4 năm đảm nhiệm vị trí này, ông Kiên sẽ từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị để dành toàn bộ thời gian cho công tác điều hành tại doanh nghiệp.

Trước đó, từ ngày 10/10, ông Kiên chính thức đảm nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp chiến lược và quản trị hiệu quả hoạt động tại PNJ với nhiệm kỳ 3 năm. Ở vị trí mới, ông Kiên sẽ trực tiếp dẫn dắt việc cụ thể hóa các định hướng chiến lược của công ty thành kế hoạch hành động.

Theo chương trình dự kiến, ngày 21/10, PNJ sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Theo tài liệu đã công bố, đại hội dự kiến xem xét hàng loạt nội dung quan trọng như điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, điều chỉnh tỷ lệ chia cổ tức năm 2025, cùng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.