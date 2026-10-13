Chuyển động mạnh mẽ từ các phong trào thi đua

Khí thế ấy hiện hữu trong từng công trình đang tăng tốc về đích, những tuyến phố được chỉnh trang, những phần việc thiết thực ở khu dân cư và sự đổi mới trong cách làm của cán bộ, công chức. Các phong trào thi đua ngày càng đi vào thực chất, tạo động lực để mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân góp sức xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu cắt băng khánh thành 3 công trình trường học tại phường Yên Hòa nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Ảnh: Lê Hải

Tăng tốc từ những công trình, phần việc cụ thể

Cuối tháng 9, trên những công trường dọc sông Hồng, nhịp làm việc được đẩy nhanh hơn. Tại cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo và các dự án cầu Ngọc Hồi, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở, các nhà thầu đang tổ chức nhiều mũi thi công, hướng tới những mốc tiến độ trong năm 2027. Tiếng máy, những ca làm việc nối tiếp và sự có mặt thường xuyên của kỹ sư, công nhân cho thấy một cuộc chạy đua thực sự với thời gian.

Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, khoảng 700 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hơn 120 máy móc, thiết bị đang được huy động trên 28 mũi thi công. Dự án đã đạt khoảng 40% khối lượng, nhiều hạng mục phần móng đã hoàn thành, tạo điều kiện triển khai các phần việc tiếp theo. Phó Giám đốc Ban dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo Trần Trọng Huy cho rằng, chính tinh thần làm việc kỷ luật, bám công trường của đội ngũ công nhân, kỹ sư là yếu tố giúp dự án giữ được những mốc tiến độ quan trọng.

Ở cầu Tứ Liên, các nhà thầu cũng xác định phải tổ chức nhiều mũi thi công, tăng nhân lực, thiết bị, chủ động ứng phó với thời tiết để bảo đảm kế hoạch. Những chia sẻ từ công trường cho thấy “3 ca, 4 kíp” không chỉ là khẩu hiệu về tốc độ, phía sau đó là yêu cầu cao hơn về kỷ luật, phối hợp và chất lượng công việc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông khi kiểm tra, chỉ đạo triển khai các dự án, công trình trọng điểm đã ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu, kỹ sư, công nhân trong việc khắc phục khó khăn, duy trì tiến độ.

Tinh thần thi đua ấy không chỉ hiện diện trên các công trường giao thông mà còn lan tỏa ở nhiều lĩnh vực, địa phương. Cuối tháng 9-2026, Thành phố công nhận 3 công trình trường học tại xã Quang Minh là công trình chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, gồm cải tạo, nâng cấp Trường Mầm non Chi Đông, Trường Tiểu học Kim Hoa A và Trường THCS Kim Hoa, nay thuộc Trường Tiểu học và THCS Quang Minh. Với giáo viên, học sinh và phụ huynh, ý nghĩa của những công trình không chỉ ở dấu mốc thi đua mà còn được cảm nhận qua phòng học, khuôn viên và điều kiện dạy, học khang trang hơn.

Ở các khu dân cư, những phần việc thi đua lại càng gần gũi hơn với đời sống người dân. Tại phường Sơn Tây, tuyến đường dài hơn 500m ở tổ dân phố Vân Gia được xây dựng theo mô hình “Tuyến phố nở hoa - Phụ nữ tự quản”. Ở phường Phúc Lợi, phong trào “Phúc Lợi sáng, xanh, sạch, đẹp” và “Ngày thứ Bảy Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh và Hạnh phúc” được cụ thể bằng việc cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân cùng xử lý các điểm rác, vệ sinh đường phố, chăm sóc cảnh quan.

Có thể thấy, dù ở các hạng mục, quy mô công trình khác nhau, địa bàn khác nhau, song khí thế thi đua chung được toát lên từ những nhiệm vụ cụ thể, có người làm, có thời hạn và có kết quả để kiểm đếm. Đó cũng là cách Hà Nội đưa thi đua gần hơn với công việc hằng ngày, thay vì chỉ tạo khí thế trong những đợt phát động.

Tạo đà cho những bước phát triển mới

Năm 2026, Hà Nội tiếp tục đặt yêu cầu tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ trọng tâm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Kế hoạch triển khai phong trào “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” của Thành phố xác định sự hài lòng, niềm tin của nhân dân là thước đo chủ yếu của kết quả phong trào; đồng thời gắn thi đua với cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân.

Ở lĩnh vực cải cách hành chính, những thay đổi ấy đang được thể hiện bằng những con số khá rõ. Tính đến ngày 24-8, Hà Nội đã tích hợp 10/13 nguồn dữ liệu ưu tiên vào Kho dữ liệu dùng chung; tỷ lệ cấp kết quả điện tử đạt 98,34%; nền tảng HanoiWork được triển khai tại 161 đơn vị. Hà Nội cũng đã triển khai đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số (từ ngày 14-7-2026) với nhiều nhiệm vụ thiết thực, nhằm đem lại sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng tinh thần đó, phong trào “Người tốt, việc tốt” tiếp tục được Thành phố triển khai theo hướng phát hiện những việc làm cụ thể, bình dị nhưng có sức lan tỏa. Năm 2026, Thành phố có 183 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”, trong khi cấp cơ sở tiếp tục phát hiện, biểu dương khoảng 1.500 cá nhân. Những con người ấy chính là phần “cốt lõi” làm nên hiệu quả của các phong trào thi đua. Ngày 9-10, Hà Nội dự kiến tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026. Khoảng 1.250 đại biểu dự kiến tham dự, trong đó có hơn 500 đại biểu đại diện các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2026 và các đại biểu là “Công dân Thủ đô ưu tú” các thời kỳ từ năm 2010 đến nay.

Đáng chú ý, sau khi Hà Nội vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu đó càng trở nên rõ nét. Các xã, phường là nơi trực tiếp đưa chủ trương vào cuộc sống, đồng thời cũng là nơi người dân cảm nhận rõ nhất hiệu quả của bộ máy và các phong trào. Vì vậy, thi đua ở cơ sở không thể chỉ dừng ở số lượng mô hình hay số đợt phát động, mà phải được nhìn từ những thay đổi cụ thể trong cảnh quan, môi trường, trật tự đô thị, chất lượng phục vụ và đời sống cộng đồng.

Nhìn rộng hơn, các phong trào thi đua đang góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển chung của Thủ đô. Quý III/2026, GRDP của Hà Nội ước tăng 10,02% so với cùng kỳ; sản xuất công nghiệp 8 tháng tăng 8,9%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14,9%.

Những con số ấy cho thấy nhịp phát triển của Thủ đô đang được duy trì, tạo thêm nền tảng để Thành phố tiếp tục thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển trong những tháng cuối năm.

Theo Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng thành phố Nguyễn Công Bằng, điểm mới trong công tác thi đua năm 2026 là phong trào được gắn chặt hơn với việc mới, việc khó, nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, đơn vị; qua đó tạo chuyển biến thực chất và lan tỏa những cách làm hiệu quả.

Phía trước vẫn còn nhiều nhiệm vụ lớn. Hà Nội phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026, đồng thời tiếp tục đẩy nhanh các công trình, dự án hạ tầng chiến lược, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong hành trình ấy, các phong trào thi đua tiếp tục được đổi mới, gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và những vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo nền tảng cho những bước phát triển mới trên hành trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.