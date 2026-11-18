Gói thầu xây dựng cầu Bình Dương (xã Thăng An) được khởi công từ tháng 5/2026, đang triển khai lắp dựng ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông bệ và thân trụ T4. Ảnh: QUỐC TUẤN

Với tổng mức đầu tư 2.723 tỷ đồng, dự án có phạm vi triển khai tại 8 xã, phường dọc theo khu vực đông nam của thành phố Đà Nẵng.

Dự án gồm 3 nhóm công trình chính: xây dựng cầu qua sông Trường Giang (6 cầu mới và 1 cầu dân sinh hoàn trả); nạo vét luồng đường thủy; xây dựng tổ hợp thoát lũ Tam Kỳ (kênh tiêu A3 và các công trình trên kênh, nối hồ sông Đầm với sông Trường Giang dài khoảng 2,38km).

Tín hiệu tích cực từ tỷ lệ giải ngân

Đến thời điểm hiện tại, dự án đã giải ngân hơn 253 tỷ đồng (đạt 88,8% kế hoạch năm 2026). Kế hoạch vốn bố trí cho năm 2027 là 677 tỷ đồng.

Đánh giá tiến độ, ông Nguyễn Huy Dũng, chuyên gia cao cấp về quản lý rủi ro thiên tai của Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, chuyển động bước đầu của dự án rất tích cực. Đây là dự án hiếm hoi ngay khi hiệp định ký kết với WB vừa có hiệu lực, địa phương đã khẩn trương triển khai hồ sơ mời thầu, giải phóng mặt bằng và thi công.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng, trong 3 cây cầu đã khởi công, cầu Bình Dương được triển khai sớm nhất (từ tháng 5/2026). Đến nay, nhà thầu đã hoàn thành sửa chữa cầu thép, đúc 11/30 dầm Super-T, thi công 19/37 cọc khoan nhồi tại mố M2 và trụ T4; đồng thời đang đổ bê tông bệ, thân trụ T4 và tháo dỡ cầu bê tông liên hợp cũ.

Nhà thầu đã tháo dỡ cầu bê tông liên hợp cũ và hoàn thành sửa chữa cầu thép (bên cạnh cầu Bình Dương) để đảm bảo tiến độ thi công gói thầu cầu Bình Dương. Ảnh: QUỐC TUẤN

Để có mặt bằng thi công phần cầu, 11 hộ dân đã được vận động nhận tiền và bàn giao đất. Phương án bồi thường, tái định cư đang được hoàn thiện để trình UBND xã Thăng An phê duyệt trong tháng 11/2026.

Tại cầu Tỉnh Thủy (khởi công tháng 6/2026), nhà thầu đã thi công 8/56 cọc khoan nhồi. Về mặt bằng, phường Quảng Phú đã bàn giao 6/7 thửa đất; phường Bàn Thạch xác nhận nguồn gốc sử dụng 108/109 thửa và phê duyệt bồi thường đợt 1 cho 35 hồ sơ với trị giá 5,97 tỷ đồng.

Riêng cầu Bình Nam (khởi công tháng 10/2026) đang được đắp mặt bằng khu vực mố M1 và chuẩn bị bệ đúc dầm.

Ông Phan Đình Đức, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng thông tin thêm, với các gói thầu còn lại, cầu Hưng Mỹ đã trao hợp đồng trong tháng 11/2026 và đang chờ mặt bằng; cầu Tam Tiến cùng cầu Tam Tiến dân sinh dự kiến khởi công trong tháng 12/2026.

Riêng cầu Tam Thanh đang điều chỉnh dự án, dự kiến khởi công vào tháng 2/2027.

Quyết liệt giải phóng mặt bằng luồng đường thủy

Cùng với hệ thống cầu, hai gói thầu nạo vét sông Trường Giang (từ Km0 - Km30 và Km30 - Km60) đang trong quá trình lựa chọn nhà thầu, dự kiến khởi công trong quý 1/2027.

Tuyến nạo vét kéo dài từ ngã ba An Lạc (Cửa Đại) đến Cửa Lở (vịnh An Hòa) có quy mô luồng rộng 30m, sâu 2,3m, đáp ứng tiêu chuẩn đường thủy nội địa cấp IV cho tàu 100 tấn lưu thông.

Tại xã Duy Nghĩa, đoạn nạo vét sông Trường Giang dài khoảng 4,5km, chủ yếu ảnh hưởng lồng bè, dụng cụ đánh bắt trên mặt nước. Ảnh: QUỐC TUẤN

Công tác giải phóng mặt bằng dọc tuyến đang được dồn lực tháo gỡ. Trên đoạn 31km qua xã Thăng An và xã Thăng Trường, có 931 thửa đất bị ảnh hưởng (88 thửa đất ở, 654 thửa nông nghiệp). Hiện quỹ đất tái định cư đã được bố trí tại Khu tái định cư Bình Dương (xã Thăng An) và Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực 9 đang đẩy nhanh kiểm kê.

Tại đoạn qua phường Bàn Thạch và phường Quảng Phú, địa phương đã bàn giao 1,4km/8,5km tuyến luồng. Đoạn qua xã Duy Nghĩa (dài 4,5km) chủ yếu vướng lồng bè, ngư cụ trên mặt nước. Trong khi đó, tại các xã Tam Xuân, Tam Anh và Tam Hải, lực lượng chức năng đang kiểm kê và ra thông báo thu hồi đất.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng đề nghị chính quyền các xã phối hợp thống kê ngư cụ trên phần mặt nước để làm thủ tục bồi thường, yêu cầu di dời ngay trong tháng 11/2026.

Theo ông Nguyễn Minh Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, các bên liên quan quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước tháng 12/2027.

Năm 2027 là thời điểm cao điểm thi công, do đó, chuyên gia WB Nguyễn Huy Dũng khuyến nghị thành phố cần chủ động bố trí đủ vốn (gồm cả vốn đối ứng và vốn vay) theo tiến độ, đặc biệt là nguồn chi trả bồi thường.

Việc giải phóng mặt bằng được thực hiện dứt điểm, đúng hạn sẽ giúp dự án tránh được rủi ro đội vốn và sớm phát huy hiệu quả liên kết vùng.