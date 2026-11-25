Quang cảnh diễn đàn.

Tại diễn đàn, ông Tô Văn Huấn, đại diện Cục TT&BVTV - Bộ NN&MT cho biết, trong giai đoạn 2016 - 2025, sản xuất sầu riêng của Việt Nam tăng nhanh về diện tích và sản lượng. Diện tích tăng từ 33,4 ngàn ha lên 195 ngàn ha, tốc độ tăng trưởng đạt 21,9%/năm; sản lượng tăng từ 399 ngàn tấn lên 1,8 triệu tấn, tăng trưởng đạt 18,8%/năm.

Xét theo địa phương, Lâm Đồng có diện tích lớn nhất (44,3 ngàn ha), còn Đồng Tháp đạt sản lượng cao nhất (557 ngàn tấn). Tính đến ngày 2-11-2026, cả nước có 1.577 mã số vùng trồng và 274 mã số cơ sở đóng gói đang hoạt động.

Giá trị sầu riêng tăng từ 177,7 triệu USD năm 2021 lên 3,86 tỷ USD năm 2025, chiếm 45,1% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả. Đến tháng 10-2026, xuất khẩu sầu riêng đạt 3,315 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Sầu riêng quả tươi đã xuất sang 28 quốc gia và sầu riêng đông lạnh xuất sang 20 quốc gia. Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chủ lực, chiếm hơn 95% khối lượng sầu riêng tươi xuất khẩu.

Đối với tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh có khoảng 36.200 ha sầu riêng, chiếm 26,1% diện tích cây ăn trái của tỉnh; trong đó có 27.316 ha đang cho thu hoạch, sản lượng trên 649.000 tấn.

Nhà báo Trần Cao, Phó Tổng Biên tập Báo NN&MT phát biểu khai mạc diễn đàn.

Theo Chi cục TT&BVTV tỉnh Đồng Tháp, qua thực tiễn sản xuất và công tác quản lý, ngành Nông nghiệp Đồng Tháp nhận thấy ngành hàng sầu riêng đang đứng trước một số vấn đề cần tập trung giải quyết. Trước hết, năng lực tổ chức sản xuất và quản lý chất lượng chưa theo kịp quy mô phát triển của ngành hàng.

Toàn tỉnh đã được cấp 492 mã số vùng trồng với diện tích hơn 18.500 ha, có 261 mã số cơ sở đóng gói và 46 hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sầu riêng. Tuy nhiên, diện tích được chứng nhận VietGAP còn hiệu lực mới đạt 692 ha, tương đương khoảng 2,5% diện tích đang cho thu hoạch.

Sản xuất vẫn chủ yếu ở quy mô nông hộ. Việc áp dụng quy trình kỹ thuật, sử dụng vật tư nông nghiệp, ghi chép nhật ký và kiểm soát chất lượng giữa các hộ trong cùng một vùng trồng còn thiếu đồng nhất. Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là nguy cơ nhiễm Cadimi trong sản phẩm sầu riêng.

Sản phẩm sầu riêng vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc… Từ thực tiễn trên, Đồng Tháp xác định ưu tiên trong thời gian tới là nâng cao chất lượng, hiệu quả và bảo vệ diện tích sầu riêng hiện có…

Chi cục Trưởng Chi cục TT&BVTV tỉnh Đồng Tháp Trần Thanh Tâm phát biểu tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, các ngành, đơn vị đưa ra nhiều giải pháp để phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng như: Định hướng sản xuất và quản lý chất lượng sầu riêng phục vụ nội tiêu và xuất khẩu; giải pháp khoa học và công nghệ thúc đẩy sản xuất sầu riêng xanh, chất lượng và bền vững; đổi mới công nghệ thu hoạch, sơ chế và bảo quản nhằm giảm tổn thất, nâng cao chất lượng trái sầu riêng; liên kết sản xuất sầu riêng theo hướng xanh, bền vững và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu...Trong đó, chuyển đổi xanh, chuẩn hóa quy trình từ vườn đến nhà đóng gói và phát triển kinh tế tuần hoàn được xác định là con đường tất yếu để giữ vững uy tín và thị phần quốc tế.