Festival do UBND TP Cần Thơ phối hợp với Bộ NN-MT tổ chức nhằm tôn vinh những thành tựu phát triển nông nghiệp, quảng bá di sản lúa gạo Việt Nam; khẳng định vai trò, vị thế của vùng ĐBSCL và Việt Nam trong phát triển ngành hàng lúa gạo, bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Lễ Khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II – Cần Thơ 2026. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, cây lúa, hạt gạo luôn gắn liền với nền văn minh lúa nước và sự thịnh vượng, văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Vùng ĐBSCL giữ vai trò quan trọng là "vựa lúa", đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và có đóng góp tích cực vào an ninh lương thực toàn cầu.

Gạo Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế với nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao, gạo thơm, gạo đặc sản, gạo hữu cơ, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận, biểu dương những đóng góp của hàng triệu nông dân, hợp tác xã, nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp đối với sự phát triển của ngành lúa gạo; đồng thời nhấn mạnh định hướng chuyển từ xuất khẩu nông sản sang xuất khẩu công nghệ nông nghiệp, đưa kinh nghiệm, mô hình và công nghệ sản xuất nông nghiệp Việt Nam ra thế giới, nâng cao giá trị gia tăng và vị thế quốc gia.

Trước những yêu cầu và thách thức mới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị TP Cần Thơ đẩy mạnh chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; áp dụng quy trình canh tác tuần hoàn, số hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và giảm phát thải khí nhà kính.

Tiếp tục củng cố mối liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp; chú trọng xây dựng, bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Festival là dịp kết nối phát triển nông nghiệp với văn hóa, du lịch; xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy hợp tác trong toàn chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo; hoan nghênh và mong muốn các đối tác quốc tế tiếp tục hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và đầu tư phát triển ngành hàng.