Tại COP31, các bên không thể thống nhất thông qua văn kiện do nhóm Chủ tịch đề xuất. Ảnh: Mike Muzurakis/IISD

Hội nghị COP31 vừa khép lại tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, mà không đạt được thỏa thuận cuối cùng như kỳ vọng. Những bất đồng xoay quanh nhiên liệu hóa thạch, tài chính khí hậu và cách thức ứng phó với tình trạng nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C một lần nữa cho thấy khoảng cách giữa cam kết và hành động vẫn là thách thức lớn nhất của hợp tác khí hậu quốc tế.

Nhiên liệu hóa thạch vẫn là điểm nghẽn

Các cuộc đàm phán đã đổ vỡ do bất đồng trong quá trình xây dựng văn kiện quyết định cuối cùng, được gọi là “Hiệp ước Antalya”. Một số quốc gia phản đối việc đưa nội dung về nhiên liệu hóa thạch vào văn kiện, trong khi nhiều nước khác kiên quyết cho rằng không thể có một thỏa thuận khí hậu thực chất nếu không đề cập trực tiếp đến nguồn phát thải gây nóng lên toàn cầu.

Theo đó, Liên minh châu Âu (EU), Anh, một số quốc gia phát triển cùng hàng chục nước đang phát triển, trong đó có các quốc đảo nhỏ dễ bị tổn thương và những quốc gia kém phát triển nhất, đã hình thành liên minh khoảng 130 bên, yêu cầu văn kiện cuối cùng ghi nhận sự cần thiết phải “chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch”. Yêu cầu này cuối cùng không được đáp ứng, khiến hội nghị không thể đạt được đồng thuận như mong muốn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vấn đề đặt ra không chỉ nằm ở sự khác biệt trong cách diễn đạt văn kiện. Đây là biểu hiện của mâu thuẫn sâu sắc hơn giữa yêu cầu giảm phát thải toàn cầu và những lợi ích kinh tế, năng lượng mà nhiều quốc gia vẫn gắn với nhiên liệu hóa thạch.

Thực tế, tại COP28 ở Dubai năm 2023, các quốc gia đã nhất trí về định hướng chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng. Cam kết này vẫn còn nguyên giá trị. Vì vậy, việc các quốc gia tiếp tục né tránh thảo luận về nhiên liệu hóa thạch tại một diễn đàn khí hậu toàn cầu cho thấy những khó khăn trong việc chuyển hóa cam kết chính trị thành hành động cụ thể.

“Chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch” là một trong những nội dung được các tổ chức phi chính phủ về môi trường kêu gọi. Ảnh: Marie Jacquemin / Greenpeace

Tài chính khí hậu: khoảng cách lớn giữa cam kết và thực thi

Mặc dù các nước đang phát triển chiếm phần lớn trong số 130 quốc gia tập hợp thành “liên minh tiến bộ”, nhiều nước trong số này không phản đối “Hiệp ước Antalya” tại phiên họp cuối cùng của COP31. Với nhiều quốc gia, đặc biệt tại châu Phi, nguyên nhân là vấn đề tài chính có ý nghĩa cấp thiết hơn so với vấn đề nhiên liệu hóa thạch.

Các quốc gia này đang phải đối mặt đồng thời với nhiều sức ép: gánh nặng nợ công gia tăng sau đại dịch Covid-19, lạm phát làm suy giảm nguồn lực tài chính, chi phí trả nợ tăng cao và những thiệt hại ngày càng lớn do thời tiết cực đoan. Nhiều nước phải dành nguồn lực đáng kể để khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ cơ sở hạ tầng và duy trì sản xuất nông nghiệp, trong khi ngân sách cho những lĩnh vực thiết yếu như y tế và giáo dục cũng chịu sức ép.

Tại COP29 ở Baku năm 2024, các nước phát triển cam kết cung cấp 300 tỷ USD mỗi năm từ nguồn tài chính công cho các nước đang phát triển vào năm 2035, đồng thời tạo điều kiện huy động thêm 1.000 tỷ USD từ khu vực tư nhân. Tuy nhiên, tốc độ giải ngân và khả năng tiếp cận nguồn vốn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Năm nay, các nước châu Phi yêu cầu thực hiện cam kết tăng gấp ba lần nguồn tài chính dành cho thích ứng với biến đổi khí hậu được đưa ra trước đó. Nhưng theo phản ánh tại hội nghị, những yêu cầu này chưa nhận được sự quan tâm tương xứng.

Về bản chất, đối với các quốc gia dễ bị tổn thương, tài chính khí hậu không chỉ là vấn đề hỗ trợ phát triển mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng bảo vệ người dân, duy trì sinh kế và bảo đảm an ninh kinh tế - xã hội. Nếu không có nguồn lực phù hợp, những cam kết về thích ứng, giảm phát thải và chuyển đổi xanh khó có thể trở thành hiện thực.

Bởi vậy, các chuyên gia cho rằng bài toán tài chính tiếp tục đặt ra yêu cầu về trách nhiệm chung nhưng có phân biệt giữa các quốc gia, một nguyên tắc quan trọng của hợp tác khí hậu quốc tế. Những nước có đóng góp lớn hơn vào phát thải lịch sử và có năng lực tài chính, công nghệ cao hơn cần thể hiện trách nhiệm tương xứng, đồng thời hỗ trợ các nước đang phát triển thực hiện chuyển đổi mà không làm gia tăng bất bình đẳng.

Vượt ngưỡng 1,5 độ C: thách thức không thể trì hoãn

Một vấn đề đáng chú ý khác tại COP31 là lần đầu tiên hội nghị chính thức ghi nhận và bắt đầu thảo luận về tình trạng “vượt ngưỡng” 1,5 độ C. Theo các đánh giá được đề cập tại hội nghị, nhiệt độ toàn cầu đã vượt mức 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu không có những hành động quyết liệt, tình trạng này có thể trở thành thực tế kéo dài trong những năm tới.

Mục tiêu 1,5 độ C được xác lập trong khuôn khổ Thỏa thuận Paris năm 2015, với định hướng hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức thấp hơn nhiều so với 2 độ C và tiếp tục nỗ lực giới hạn mức tăng ở 1,5 độ C. Đây không đơn thuần là một con số mang tính biểu tượng. Đối với các quốc đảo và vùng lãnh thổ có địa hình thấp, mỗi phần nhỏ của mức tăng nhiệt độ đều có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ nước biển dâng, ngập lụt và mất đất sinh sống. Các hệ sinh thái nhạy cảm như rạn san hô cũng đứng trước nguy cơ suy thoái nghiêm trọng, trong khi những điểm tới hạn khí hậu có thể bị kích hoạt, gây ra các biến đổi khó đảo ngược.

Việc COP31 đưa vấn đề vượt ngưỡng vào thảo luận là bước khởi đầu đáng chú ý, dù các quốc gia chưa đạt được thống nhất về biện pháp ứng phó. Điều quan trọng là cộng đồng quốc tế cần nhìn nhận thực tế khí hậu đang thay đổi nhanh chóng, thay vì chỉ tập trung vào những mục tiêu được xác lập trước đây.

Điều đó cũng đặt ra yêu cầu điều chỉnh cách tiếp cận chính sách: bên cạnh nỗ lực giảm phát thải để hạn chế mức tăng nhiệt độ trong dài hạn, các quốc gia cần chuẩn bị tốt hơn cho những tác động khí hậu đã và đang diễn ra. Thích ứng, nâng cao khả năng chống chịu của hạ tầng, bảo vệ hệ sinh thái và bảo đảm an ninh lương thực cần được đặt ngang hàng với các mục tiêu giảm phát thải.

Cần nhiều nỗ lực để thu hẹp khác biệt

Các chuyên gia cho rằng, COP31 cho thấy hợp tác khí hậu toàn cầu đang đứng trước một nghịch lý: trong khi tính cấp bách của hành động ngày càng rõ ràng, khả năng đạt được đồng thuận chính trị lại gặp nhiều trở ngại. Những khác biệt về trách nhiệm lịch sử, năng lực tài chính, lợi ích năng lượng và ưu tiên phát triển không thể được giải quyết chỉ bằng các tuyên bố chung.

Phát biểu với báo giới khi COP31 kết thúc, ông Chris Bowen, đại diện Australia giữ vai trò Chủ tịch các cuộc đàm phán nhấn mạnh: chính những “bất đồng không thể hàn gắn” giữa các quốc gia đã khiến việc đạt được thỏa thuận trở nên bất khả thi. Điều này đặt ra câu hỏi nghiêm túc đối với COP32, dự kiến tổ chức vào năm tới tại Ethiopia. Điều cần thiết ngay từ hiện tại là các quốc gia phải chuyển từ cam kết sang thực thi, từ những mục tiêu dài hạn sang lộ trình hành động có nguồn lực bảo đảm và cơ chế giám sát cụ thể. Đồng thời, tiến trình COP cần được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, với sự tham vấn sớm và thực chất, nhất là đối với những vấn đề có khả năng gây chia rẽ sâu sắc.

Biến đổi khí hậu không phân biệt biên giới hay trình độ phát triển, và không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết thách thức này. Những bài học từ Antalya cho thấy, để hợp tác khí hậu toàn cầu tiếp tục phát huy vai trò, đồng thuận cần đi cùng trách nhiệm, công bằng và quyết tâm hành động thực chất.