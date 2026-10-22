Chuyển đổi xanh, phát triển bền vững

Hệ thống phát điện tận dụng nhiệt thải của Đồng Lâm giúp giảm chi phí sản xuất, thân thiện môi trường.

Đổi mới công nghệ

Với năng lực sản xuất khoảng 1,65 triệu tấn clinker và hơn 1,8 triệu tấn xi măng mỗi năm, Đồng Lâm luôn chú trọng ứng dụng công nghệ tiên tiến, tối ưu hóa các công đoạn sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, năng lượng, ổn định chất lượng sản phẩm và giảm thiểu tác động đến môi trường.

Ngay từ những ngày đầu hoạt động, công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất clinker theo phương pháp khô, sử dụng lò quay với tháp trao đổi nhiệt 5 tầng và buồng phân hủy TTF. Hệ thống thiết bị có khả năng vận hành với các nguồn nhiên liệu có phẩm cấp thấp, góp phần tiết kiệm năng lượng và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Nguyễn Hữu Chi, Giám đốc bộ phận Kỹ thuật sản xuất và Nghiên cứu phát triển - Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm cho biết, bên cạnh đổi mới công nghệ sản xuất, Đồng Lâm còn đẩy mạnh các giải pháp tận dụng nguồn lực sẵn có, giảm tiêu hao năng lượng và sử dụng hiệu quả các nguồn nguyên liệu thay thế.

Việc nghiên cứu, thử nghiệm và đưa tro bay, xỉ hạt hóa cùng các nguồn phụ gia khoáng phù hợp vào sản xuất xi măng đã góp phần giảm lượng clinker sử dụng trong sản phẩm, tiết giảm chi phí và giảm phát thải CO₂ từ quá trình sản xuất. Giải pháp này còn góp phần tận dụng sản phẩm phụ của các ngành công nghiệp khác, thúc đẩy sử dụng tài nguyên theo hướng tuần hoàn.

Động lực sản xuất bền vững

Xác định tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải là những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, Đồng Lâm đã triển khai nhiều chương trình cải tiến công nghệ, trong đó nổi bật là tận dụng nhiệt thải trong quá trình sản xuất. Trước đây, nhà máy đã tận dụng nhiệt khí thải để sấy máy nghiền xi măng, giảm nhu cầu sử dụng buồng đốt phụ bằng dầu DO, nhờ đó tiết kiệm được nhiên liệu và giảm phát thải.

Tiếp nối định hướng này, công ty đã đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành trạm phát điện tận dụng nhiệt thừa từ dây chuyền sản xuất clinker. Với công suất thiết kế khoảng 8.700kW, hệ thống có khả năng đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điện của nhà máy. Đây là giải pháp có ý nghĩa thiết thực trong việc khai thác hiệu quả nguồn năng lượng vốn có thể bị thất thoát ra môi trường, tiết kiệm chi phí sản xuất và góp phần giảm phát thải gián tiếp liên quan đến tiêu thụ điện năng.

Ông Nguyễn Hữu Chi đánh giá, việc đầu tư trạm phát điện nhiệt thừa thể hiện định hướng chủ động đổi mới công nghệ, sử dụng năng lượng hiệu quả của Đồng Lâm. Nguồn nhiệt phát sinh trong dây chuyền sản xuất được khai thác để tạo ra điện năng phục vụ hoạt động của nhà máy, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tổng thể và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh hơn.

Hệ thống phát điện tận dụng nhiệt thải của Đồng Lâm.

Song song với các giải pháp tiết kiệm năng lượng, công ty đang triển khai dự án sử dụng nhiên liệu thay thế một phần than cám cho lò nung clinker, hệ thống thiết kế tỷ lệ thay thế lên đến 30%, dự kiến bắt đầu chạy thử nghiệm vào tháng 11/2026. Đây là hướng đi nhằm đa dạng hóa nguồn nhiên liệu, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tối ưu chi phí sản xuất. Khi được triển khai phù hợp với yêu cầu công nghệ, chất lượng sản phẩm và các quy định về môi trường, việc sử dụng nhiên liệu thay thế còn có tiềm năng góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy sử dụng hiệu quả các nguồn nhiên liệu và tài nguyên.

Đồng Lâm cũng chú trọng tái sử dụng nguồn nước thải của hệ thống phát điện sau xử lý phục vụ hoạt động sản xuất. Qua đó, góp phần giảm nhu cầu sử dụng nước sạch, tiết kiệm khoảng 1 tỷ đồng/năm và hạn chế lượng nước thải phải xả ra môi trường.

Việc kết hợp đồng bộ các giải pháp từ sử dụng hiệu quả nguồn nguyên liệu, năng lượng đến tái sử dụng nước cho thấy định hướng phát triển công nghệ xanh của Đồng Lâm theo chuỗi khép kín, hướng tới tối ưu hóa toàn bộ quá trình sản xuất.

Trách nhiệm với môi trường và cộng đồng

Bên cạnh đầu tư công nghệ, Công ty cổ phần Xi măng Đồng Lâm luôn chú trọng xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và an toàn lao động. Nhà máy áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 và Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025:2017, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát hoạt động sản xuất và duy trì chất lượng sản phẩm.

Công tác bảo vệ môi trường được triển khai đồng bộ thông qua việc đầu tư hệ thống thu gom, xử lý chất thải, kiểm soát bụi và khí thải, đồng thời chú trọng cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động. Việc trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy, duy trì các dải cây xanh tại khu vực phù hợp trong hoạt động khai thác mỏ cũng góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường làm việc.

Trong thời gian tới, Đồng Lâm tiếp tục định hướng nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng các giải pháp công nghệ nhằm tối ưu hóa vận hành, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu, năng lượng và nước; thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thay thế, tăng cường tái sử dụng tài nguyên và giảm thiểu phát thải trong sản xuất. Những giải pháp này sẽ được triển khai gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn công nghệ, chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.