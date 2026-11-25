Xuất khẩu sầu riêng 9 tháng đầu năm 2026 đạt 3,45 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh Ban tổ chức.

Ngày 25/11/2026, tại Đồng Tháp, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Viện Cây ăn quả miền Nam và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức Diễn đàn “Chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt: Chuyên đề sầu riêng”.

SẢN LƯỢNG LÊN ĐẾN 2 TRIỆU TẤN

Phát biểu tại diễn đàn, ông Tô Văn Huấn, đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết giai đoạn 2016-2025, diện tích sầu riêng cả nước tăng từ 33.400 ha lên 195.000 ha, sản lượng tăng từ 399.000 tấn lên 1,8 triệu tấn. Năm 2025, mặt hàng này mang về kim ngạch xuất khẩu 3,86 tỷ USD, chiếm hơn 45% tổng giá trị xuất khẩu rau quả cả nước.

Năm 2026, diện tích sầu riêng ước đạt khoảng 200.000 ha, sản lượng dự kiến 2,08 triệu tấn; trong đó, Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 54% diện tích và 46% sản lượng. Lâm Đồng là địa phương có diện tích lớn nhất với 44.300 ha, trong khi Đồng Tháp dẫn đầu về sản lượng.

Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt trên 3,45 tỷ USD, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ chủ lực, chiếm hơn 95% lượng sầu riêng tươi xuất khẩu của Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Huấn cho biết tăng trưởng nhanh cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Tình trạng thu hoạch quả chưa đủ độ chín, sâu bệnh và kiểm soát dư lượng hóa chất, kim loại nặng đang ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Ông Tô Văn Huấn, đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. Ảnh: Ban tổ chức.

Ngành nông nghiệp định hướng không tiếp tục mở rộng diện tích mà tập trung nâng cao chất lượng, rà soát vùng trồng theo quy hoạch và quản lý chặt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tăng sử dụng phân bón hữu cơ, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp IPM, IPHM, chủ động nguồn nước, giảm phát thải; đầu tư công nghệ bảo quản, chế biến và vận chuyển; mở rộng thị trường thông qua áp dụng VietGAP và nông nghiệp hữu cơ.

Từ phía địa phương, ông Trần Thanh Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đồng Tháp, cho biết tỉnh hiện có 36.204 ha sầu riêng, trong đó 27.316 ha đang cho thu hoạch, sản lượng hơn 649.158 tấn.

Địa phương đã triển khai nhiều mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học, ứng dụng công nghệ cao và tưới tiết kiệm nước. Tuy nhiên, diện tích được chứng nhận VietGAP còn hiệu lực chỉ đạt 692 ha, tương đương khoảng 2,5% diện tích đang cho thu hoạch.

Đáng chú ý, kết quả kiểm nghiệm năm 2025 ghi nhận 23/115 mẫu trái sầu riêng tại vùng trồng và 7/45 mẫu tại cơ sở đóng gói có hàm lượng cadimi vượt ngưỡng. Để khắc phục, Đồng Tháp tập trung phân vùng sản xuất phù hợp với nguồn nước và nhu cầu thị trường, xây dựng bản đồ nguy cơ nhiễm cadimi với 1.724 điểm khảo sát.

CHẤT LƯỢNG GIẢM, GIÁ THU MUA CŨNG ĐI XUỐNG

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất nhập khẩu Chánh Thu, cho biết năm 2025, Việt Nam lần đầu vượt Thái Lan về lượng sầu riêng tươi xuất khẩu vào Trung Quốc, đạt 941.004 tấn so với 920.749 tấn. Tuy nhiên, cơ cấu xuất khẩu vẫn phụ thuộc nhiều vào sản phẩm tươi, dù tỷ trọng sầu riêng đông lạnh đã tăng lên khoảng 15,6%.

Thực tế thu mua của Chánh Thu cho thấy sản lượng tăng nhanh nhưng giá trị sản phẩm chưa được cải thiện tương ứng. Khối lượng thu mua tăng từ 18.000 tấn năm 2024 lên 31.000 tấn năm 2025 và dự kiến đạt 40.000 tấn năm 2026. Trong khi đó, giá bình quân sầu riêng loại A giảm từ 90.000 đồng/kg xuống 80.000 đồng/kg và dự kiến còn 70.000 đồng/kg. Tỷ lệ hàng loại A trong cơ cấu sầu riêng tách múi cũng giảm qua các năm.

Theo bà Vy, nguyên nhân xuất phát từ việc một bộ phận nông dân khai thác cây quá mức, để quá nhiều trái khiến cây suy kiệt; sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chưa phù hợp về liều lượng và thời điểm.

Để nâng cao chất lượng, Chánh Thu định hướng tổ chức vùng trồng theo yêu cầu từng thị trường, thống nhất kế hoạch sản lượng, lịch mùa vụ và kiểm soát vật tư đầu vào. Doanh nghiệp thúc đẩy ứng dụng giải pháp vi sinh, kỹ thuật bao trái, hệ thống F+SMART THVi kết nối dữ liệu cảm biến, hình ảnh, đất, cây trồng và dự báo thời tiết; đồng thời số hóa nhật ký canh tác, mã số vùng trồng.

KIỂM SOÁT CADIMI, PHỤC HỒI SỨC KHỎE ĐẤT

Ở góc độ khoa học công nghệ, ông Huỳnh Thanh Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Viện Cây ăn quả miền Nam, cho rằng sản xuất sầu riêng đang đối mặt với tình trạng suy giảm sức khỏe đất do lạm dụng vật tư hóa học, biến đổi khí hậu và dịch hại. Bên cạnh đó, chất lượng quả chưa đồng đều, tình trạng sượng cơm, cháy múi vẫn xuất hiện, trong khi yêu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng nghiêm ngặt.

Trước thực trạng này, Viện Cây ăn quả miền Nam đã tuyển chọn 7 dòng, giống gốc ghép triển vọng, gồm 4 dòng chống chịu bệnh Phytophthora và 3 giống chịu mặn ở nồng độ 2‰. Đây là hướng nghiên cứu quan trọng nhằm thích ứng với hạn hán và xâm nhập mặn tại các vùng trồng.

Trong canh tác, cần ưu tiên phục hồi sức khỏe đất bằng phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh; cải thiện độ pH, cấu trúc đất và duy trì hệ vi sinh vật có lợi. Việc tưới nước cần căn cứ độ ẩm đất, nhu cầu sinh trưởng của cây và độ mặn nguồn nước; đồng thời bón phân cân đối, hạn chế dư thừa đạm".

Ông Huỳnh Thanh Lộc Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Viện Cây ăn quả miền Nam

Đáng chú ý, kết quả khảo sát năm 2025 của Viện Cây ăn quả miền Nam trên 63 mẫu đất vườn sầu riêng, cho thấy khoảng 60% số mẫu có hàm lượng cadimi trên 0,05 mg/kg đất. Trong hơn 300 mẫu cơm sầu riêng được kiểm nghiệm, có 5% số mẫu vượt ngưỡng 0,05 mg/kg theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Trung Quốc.

Từ kết quả này, ông Lộc cho rằng cần tăng cường giám sát đất, nước, vật tư đầu vào và chất lượng sản phẩm ngay từ vườn trồng. Đồng thời, ứng dụng cảm biến và công nghệ IoT để theo dõi độ ẩm, dinh dưỡng, pH đất, thời tiết, qua đó sử dụng hiệu quả nước, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Ở khâu sau thu hoạch, cần chuẩn hóa độ chín, chất lượng cơm quả và quy trình bảo quản. Việc áp dụng TCVN 10739:2026 sẽ góp phần hạn chế thu hoạch non, bảo đảm độ đồng đều và đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu.

Theo ông Lộc, chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở giảm sử dụng hóa chất hay ứng dụng công nghệ, mà phải thay đổi toàn diện phương thức sản xuất, từ giống, đất, nước, dinh dưỡng đến thu hoạch và tiêu thụ. Kiểm soát chất lượng ngay từ vườn cây, tổ chức lại vùng trồng và xây dựng liên kết bền vững là điều kiện quan trọng để sầu riêng Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh và nâng cao giá trị xuất khẩu.