Ngày 25/11, tại Đồng Tháp, Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt: Chuyên đề sầu riêng”, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và đại diện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Diễn đàn tập trung trao đổi về định hướng sản xuất, quản lý chất lượng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đổi mới công nghệ sau thu hoạch, hướng đến xây dựng ngành hàng sầu riêng phát triển xanh, chất lượng và bền vững.

Ông Trần Văn Cao - Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường phát biểu khai mạc diễn đàn “Chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt: Chuyên đề sầu riêng”. Ảnh: Thiện Lê

Kiểm soát chất lượng từ vùng trồng

Sầu riêng đang là một trong những ngành hàng có tiềm năng kinh tế lớn, đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất nông nghiệp và xuất khẩu. Tuy nhiên, cùng với cơ hội mở rộng thị trường, ngành hàng cũng đứng trước yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và tính ổn định của sản phẩm.

Thực tế này đòi hỏi hoạt động sản xuất không thể chỉ tập trung gia tăng diện tích, sản lượng mà phải chú trọng kiểm soát chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu. Việc tổ chức sản xuất theo quy trình phù hợp, quản lý chặt chẽ mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc là những yếu tố quan trọng để bảo đảm sản phẩm đáp ứng yêu cầu của từng thị trường.

Đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Thiện Lê

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, một số vùng sản xuất có tuổi cây già cỗi có su hướng chuyển dịch sanh trồng giống DONA, giống Ri6 hiện chỉ chiếm 20 - 25%, giống DONA chiếm khoảng 75 - 80%. Vùng Đông Nam Bộ có giống DONA chiếm chủ yếu khoảng 85 - 90%; giống Ri6 chiếm 10 - 15%. Riêng Vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu trồng giống DONA, một số ít diện tích trồng giống Ri6.

Tình hình sản xuất sầu riêng Việt Nam giai đoạn 2016-2025. Ảnh: Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Tại diễn đàn, ông Tô Văn Huấn - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã trình bày chuyên đề “Định hướng sản xuất và quản lý chất lượng sầu riêng phục vụ nội tiêu và xuất khẩu”. Ông cho biết, đến ngày 02/11/2026, cả nước có 1.577 mã số vùng trồng và 274 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đang hoạt động, với tổng diện tích gần 47.000 ha, ước tính sản lượng khoảng 1,175 triệu tấn (nếu theo năng suất bình quân 25 tấn/ha).

Hiện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã gửi Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đề nghị xem xét, phê duyệt bổ sung 576 mã số vùng trồng và 303 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng. Đối với 86 mã số vùng trồng và 83 mã số cơ sở đóng gói cần thực hiện khắc phục theo yêu cầu của phía Trung Quốc, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã tổng hợp từ các địa phương kết quả khắc phục và gửi GACC để xem xét.

Sầu riêng tươi và sầu riêng đông lạnh là hai sản phẩm nổi bật trong xuất khẩu và mang lại giá trị kim ngạch lớn của Việt Nam trong những năm gần đây. Hiện có 28 quốc gia nhập khẩu quả sầu riêng tươi và hơn 20 quốc gia nhập khẩu sầu riêng đông lạnh của Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ sầu riêng Việt Nam lớn nhất, chiếm hơn 95% tổng khối lượng sầu riêng tươi xuất khẩu.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết thêm về những khó khăn, thách thức của ngành hàng sầu riêng Việt Nam như: Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, thiếu tính liên kết sản xuất; đầu ra chưa thật sự ổn định, đặc biệt phụ thuộc chính vào thị trường Trung Quốc. Cạnh tranh với sầu riêng của các nước khác; Tăng nhanh diện tích không theo quy hoạch, trồng trên một số loại đất chưa phù hợp, thiếu kinh nghiệm về kỹ thuật canh tác, ảnh hưởng đến chất lượng trái sầu riêng.

Hạ tầng logistic còn hạn chế, xuất khẩu sang Trung Quốc chủ yếu qua đường bộ dẫn đến thời gian vận chuyển kéo dài, tăng chi phí vận chuyển; thiếu hệ thống kho lạnh tại các vùng sản xuất trọng điểm, khó khăn trong công tác bảo quản, có thể ảnh hưởng đến chất lượng sầu riêng.

Giá trị xuất khẩu sầu riêng và rau quả Việt Nam giai đoạn 2021-2025 (triệu USD). Ảnh: Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Đặc biệt, tình trạng thu hoạch trái sầu riêng chưa đủ độ chín còn tồn tại tại thời điểm giá thu mua sầu riêng ở mức cao, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sầu riêng. Tình hình xuất hiện sâu bệnh hại phát sinh nhiều, khó quản lý. Dẫn đến tăng chi phí phòng trừ, khó khăn cho việc sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hiện nay yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt kiểm soát hoá chất (chất Vàng Ô, kim loại nặng Cd) của thị trường Trung Quốc ngày càng cao, trong khi áp dụng giải pháp kỹ thuật còn hạn chế, xuất khẩu sẽ gặp khó khăn nếu chưa có sự thay đổi kịp. Biến đổi khí hậu và tình hình khô hạn, xâm nhập mặn ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến vùng sản xuất sầu riêng.

Đồng Tháp hướng đến phát triển sầu riêng xanh, bền vững

Đối với Đồng Tháp, phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng xanh và bền vững có ý nghĩa quan trọng trong quá trình nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương. Bên cạnh lợi thế về điều kiện sản xuất và kinh nghiệm canh tác, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tổ chức lại sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, kiểm soát chất lượng và tăng cường liên kết giữa các chủ thể trong chuỗi giá trị.

Tỉnh Đồng Tháp có trên 138.500 ha cây ăn trái, sản lượng hơn 2,6 triệu tấn mỗi năm. Riêng sầu riêng có 36.204 ha, chiếm 26,1% diện tích cây ăn trái của tỉnh; trong đó có 27.316 ha đang cho thu hoạch, sản lượng trên 649.000 tấn. Các vùng sản xuất tập trung chủ yếu tại Ngũ Hiệp, Long Tiên, Bình Phú, Thanh Hưng, Mỹ Thiện, Hiệp Đức, Mỹ Lợi, phường Cai Lậy và các địa phương lân cận.

Sầu riêng tươi và sầu riêng đông lạnh là hai sản phẩm nổi bật trong xuất khẩu. Ảnh: Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Tại diễn đàn, ông Trần Thanh Tâm - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp cho biết, nông dân Đồng Tháp có nhiều kinh nghiệm thâm canh sầu riêng, đặc biệt là kỹ thuật xử lý ra hoa, rải vụ thu hoạch. Cây sầu riêng đã giúp nhiều hộ nông dân nâng cao thu nhập, thúc đẩy phát triển các dịch vụ phục vụ sản xuất, thu mua, đóng gói và xuất khẩu. Đây là một trong những ngành hàng có đóng góp quan trọng đối với mục tiêu tăng trưởng nông nghiệp bình quân 5% mỗi năm của tỉnh trong giai đoạn 2026–2030.

Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học, tưới tiết kiệm nước và ứng dụng công nghệ cao. Một số mô hình đã giảm 25% lượng phân hóa học, hiệu quả kinh tế tăng từ 15–25% so với sản xuất ngoài mô hình.

Về thị trường, sản phẩm sầu riêng vẫn phụ thuộc nhiều vào thị trường Trung Quốc. Liên kết giữa doanh nghiệp với vùng nguyên liệu chưa thật sự ổn định, năng lực bảo quản và chế biến sâu còn hạn chế. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp tỉnh, lợi nhuận sản xuất sầu riêng năm 2026 khoảng 369 triệu đồng/ha, giảm đáng kể so với những năm có điều kiện tiêu thụ thuận lợi.

Toàn tỉnh Đồng Tháp đã được cấp 492 mã số vùng trồng với diện tích hơn 18.500 ha, có 261 mã số cơ sở đóng gói và 46 hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ sầu riêng. Tuy nhiên, diện tích được chứng nhận VietGAP còn hiệu lực mới đạt 692 ha, tương đương khoảng 2,5% diện tích đang cho thu hoạch.

Vấn đề đáng quan tâm hiện nay là nguy cơ nhiễm Cadimi trong sản phẩm sầu riêng. Qua lấy mẫu phân tích năm 2025, trong 115 mẫu trái sầu riêng tại vùng trồng có 23 mẫu vượt ngưỡng 0,05 mg/kg, chiếm 20% số mẫu phân tích. Tại các cơ sở đóng gói, có 7 trong số 45 mẫu trái được phân tích Cadimi vượt ngưỡng này.

Từ thực tiễn, Đồng Tháp xác định ưu tiên trong thời gian tới là nâng cao chất lượng, hiệu quả và bảo vệ diện tích sầu riêng hiện có. Việc phát triển diện tích mới phải căn cứ vào điều kiện thích nghi đất đai, khả năng bảo đảm nguồn nước và nhu cầu thị trường.

Xác định vùng sản xuất sầu riêng phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn nước và thị trường. Ảnh: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp

Để thực hiện định hướng này, ông Trần Thanh Tâm đề xuất tập trung vào một số giải pháp như: Xác định vùng sản xuất sầu riêng phù hợp với điều kiện đất đai, nguồn nước và thị trường; Kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ vùng trồng, đặc biệt là kiểm soát Cadimi; Tổ chức lại sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ và truy xuất nguồn gốc; Chuyển đổi phương thức canh tác theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên và vật tư nông nghiệp; Phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với bảo quản và chế biến sâu; Nâng cao chất lượng thương mại và phát triển thị trường tiêu thụ.

Khoa học công nghệ là động lực chuyển đổi phương thức sản xuất

Một trong những yêu cầu quan trọng của chuyển đổi xanh là đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất. Đối với cây sầu riêng, việc áp dụng quy trình canh tác phù hợp, quản lý dinh dưỡng, sử dụng phân bón hợp lý và kiểm soát dịch hại có vai trò trực tiếp đến năng suất, chất lượng cũng như hiệu quả kinh tế.

Tại diễn đàn, ông Huỳnh Thanh Lộc - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Viện Cây ăn quả miền Nam đã thông tin các giải pháp khoa học và công nghệ thúc đẩy sản xuất sầu riêng xanh, chất lượng và bền vững. Ông cho biết chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh của ngành hàng sầu riêng.

Giải pháp chuyển đổi xanh. Ảnh: SOFRI

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng cốt lỗi, nghiên cứu giống mới chất lượng cao, chống chịu biến đổi khí hậu; hoàn thiện quy trình canh tác, quản lý dịch hại và công nghệ sau thu hoạch nhằm kiểm soát chất lượng theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng. Triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý vùng trồng, sử dụng hiệu quả tài nguyên, kiểm soát an toàn sản phẩm, tổ chức sản xuất và liên kết chuỗi giá trị hướng đến phát triển xanh, bền vững.

Đổi mới công nghệ sau thu hoạch, nâng cao giá trị sản phẩm

Không chỉ tập trung vào khâu sản xuất, quá trình chuyển đổi xanh còn cần được mở rộng đến thu hoạch, sơ chế và bảo quản. Đây là những công đoạn có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thương phẩm, khả năng tiêu thụ và giá trị của trái sầu riêng. Việc thu hoạch, phân loại, sơ chế và bảo quản nếu chưa được tổ chức phù hợp có thể làm gia tăng tỷ lệ hao hụt, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển và lưu thông. Vì vậy, đổi mới công nghệ sau thu hoạch là yêu cầu cần thiết để hoàn thiện chuỗi giá trị ngành hàng.

Đề cập nội dung này, ông Nguyễn Mạnh Hiểu – Trưởng Bộ môn Công nghệ sau thu hoạch — Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (VIAEP), Chuyên gia quốc gia về Đổi mới công nghệ sau thu hoạch — UNIDO trình bày chuyên đề về đổi mới công nghệ thu hoạch, sơ chế và bảo quản nhằm giảm tổn thất, nâng cao chất lượng sầu riêng.

Cách tiếp cận một chuỗi đổi mới liên kết. Ảnh: VIAEP

Ông có một số kiến nghị như Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đầu tư nghiên cứu chế phẩm bảo quản sầu riêng từ hợp chất tự nhiên (tăng hoạt lực, kéo dài thời gian bảo quản; giống Dona, Ri6; các vùng sinh thái); có cơ chế phê duyệt, cấp phép chất bảo quản nguồn gốc tự nhiên đã có trong danh mục phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến.

Cơ quan quản lý chuyên ngành đưa kiểm soát bệnh sau thu hoạch vào SOP, quy chuẩn ngành; hoàn thiện khung đăng ký chế phẩm bảo quản có nguồn gốc sinh học; thống nhất phương pháp đo tổn thất. Doanh nghiệp, nhà đóng gói cần thử nghiệm có đối chứng; ghi chép tổn thất theo lô; tuân thủ quy định dư lượng của thị trường nhập khẩu. Các Viện, trường cần tham gia Mạng lưới Đổi mới sau thu hoạch: đánh giá đa vùng, đa vụ; đánh giá vòng đời và hiệu quả kinh tế. Đối với các đối tác phát triển hỗ trợ thí điểm quy mô lớn, thiết bị nhà đóng gói và năng lực đo lường (UNIDO-GQSP, ĐH Chiang Mai).

Nút thắt công nghệ: tổn thất hình thành theo một chuỗi liên kết. Ảnh: VIAEP

Tại diễn đàn các đơn vị cũng đã trình bày tham luận về Liên kết sản xuất sầu riêng theo hướng xanh, bền vững và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu: Kinh nghiệm từ mô hình Chánh Thu; Giải pháp dinh dưỡng tiên tiến góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng theo hướng xanh.

Có thể thấy, chuyển đổi xanh trong ngành hàng sầu riêng không phải là nhiệm vụ riêng của một khâu sản xuất mà đòi hỏi sự phối hợp xuyên suốt từ vùng trồng đến tiêu thụ. Cơ quan quản lý giữ vai trò định hướng và kiểm soát; nhà khoa học nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; doanh nghiệp tham gia liên kết, tổ chức tiêu thụ; trong khi người nông dân là chủ thể trực tiếp thực hiện các quy trình sản xuất.

Việc kết hợp đồng bộ các giải pháp về quản lý chất lượng, tổ chức sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới công nghệ sau thu hoạch sẽ tạo nền tảng để ngành hàng sầu riêng phát triển theo hướng xanh, nâng cao giá trị gia tăng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước cũng như quốc tế.