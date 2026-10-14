Chuyển đổi xanh để tiết kiệm, sao doanh nghiệp vẫn ngại?

Chuyển đổi xanh không chỉ là chuyện đầu tư

Khách sạn khuyến khích du khách sử dụng lại khăn tắm để tiết kiệm nước, điện, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng thay đổi thói quen. Một giải pháp tiết kiệm nếu thực hiện không phù hợp có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng.

Dẫn câu chuyện này tại hội nghị "Du lịch xanh Đà Nẵng – Xu hướng và giải pháp phát triển bền vững" chiều 14/10, ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng, chỉ ra một trong những khó khăn khi doanh nghiệp chuyển đổi xanh là phải cân bằng giữa tiết kiệm chi phí và chất lượng phục vụ.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Chi hội Khách sạn Đà Nẵng, cho rằng chuyển đổi xanh cần được nhìn nhận là khoản đầu tư nâng cao hiệu quả kinh doanh, thay vì chỉ là chi phí phát sinh.

Theo ông Quỳnh, hoạt động kinh doanh khách sạn chịu ảnh hưởng lớn của tính mùa vụ, lượng khách chênh lệch giữa mùa cao điểm và thấp điểm. Vì vậy, doanh nghiệp thường cân nhắc kỹ những khoản đầu tư chưa thấy ngay hiệu quả.

Không ít cơ sở lưu trú cho rằng muốn chuyển đổi xanh phải thay đổi trang thiết bị, công nghệ, kéo theo chi phí lớn. Tuy nhiên, ông Quỳnh nhìn nhận đây chưa phải cách hiểu đầy đủ. Nhiều giải pháp có thể thực hiện với chi phí phù hợp, đồng thời giúp giảm tiêu thụ điện, nước và tài nguyên trong dài hạn.

Bên cạnh vốn đầu tư, doanh nghiệp còn gặp khó vì thiếu hướng dẫn. Một số cơ sở chưa rõ tiêu chí khách sạn xanh, bắt đầu thực hiện ở đâu, lựa chọn đơn vị nào để được tư vấn, đánh giá và cấp chứng nhận.

Đáng chú ý, không phải chứng nhận xanh nào cũng được công nhận rộng rãi trên thị trường quốc tế hoặc được các nền tảng đặt phòng trực tuyến tiếp nhận.

Ông Quỳnh nhận định, điều quan trọng là thay đổi tư duy quản trị, xem chuyển đổi xanh như một khoản đầu tư nâng cao hiệu quả kinh doanh, thay vì chỉ là chi phí phát sinh.

Cần hỗ trợ để doanh nghiệp mạnh dạn chuyển đổi

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, nhìn nhận doanh nghiệp không nhất thiết phải bắt đầu bằng những khoản đầu tư lớn. Các cơ sở có thể lựa chọn giải pháp phù hợp như tiết kiệm điện, nước, giảm rác thải nhựa và sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, nhấn mạnh doanh nghiệp có thể bắt đầu chuyển đổi xanh bằng những giải pháp tiết kiệm điện, nước và giảm rác thải nhựa.

Với hơn 1.300 cơ sở lưu trú, hơn 60.000 phòng, lĩnh vực khách sạn là một trong những trọng tâm chuyển đổi xanh của du lịch thành phố.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu UBND thành phố ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh Đà Nẵng nhằm hướng dẫn doanh nghiệp từng bước thay đổi phương thức quản lý, vận hành. Trước mắt, ngành du lịch dự kiến triển khai thí điểm tại một số cơ sở lưu trú để tạo cơ sở nhân rộng.

Đáng chú ý, ông Vũ Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đề cập đề xuất ưu tiên tín dụng đối với các dự án du lịch đáp ứng tiêu chí xanh, với lãi suất thấp hơn khoảng 1,5 đến 2 điểm phần trăm so với mức thông thường.

Các dự án được xem xét gồm khách sạn vận hành theo mô hình tuần hoàn, hệ thống điện mặt trời mái nhà và công trình xử lý nước thải đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó là đề xuất ưu đãi thuế nhập khẩu đối với thiết bị, công nghệ tiết kiệm năng lượng chưa sản xuất được trong nước; hỗ trợ chi phí đánh giá, cấp chứng nhận xanh và đào tạo nhân lực cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Vũ Quốc Dũng, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đề cập các chính sách tín dụng, thuế và hỗ trợ chứng nhận xanh đang được nghiên cứu, đề xuất nhằm khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi.

Đối với Đà Nẵng, ông Dũng đề nghị thành phố hoàn thiện hệ thống tiêu chí du lịch xanh, đồng thời nghiên cứu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp tiên phong thực hiện.

Để chuyển đổi xanh đi vào thực tế, doanh nghiệp cần biết bắt đầu từ đâu, đầu tư như thế nào và có thể tiếp cận những hỗ trợ gì.

Đây cũng là những vấn đề cần được giải quyết để chuyển đổi xanh trở thành hoạt động kinh doanh khả thi, thay vì thêm một gánh nặng chi phí.