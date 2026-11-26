Chuyển trọng tâm từ diện tích sang chất lượng

Ngày 25/11, tại Đồng Tháp, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Viện Cây ăn quả miền Nam và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp tổ chức Diễn đàn “Chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt: Chuyên đề sầu riêng”.

Theo ông Tô Văn Huấn, đại diện Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, giai đoạn 2016 - 2025, diện tích sầu riêng cả nước tăng từ 33.400ha lên 195.000ha, sản lượng từ 399.000 tấn lên 1,8 triệu tấn. Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ chiếm 54% diện tích, 46% sản lượng.

Các khách mời và đại biểu tham dự tại đầu cầu trực tiếp của diễn đàn, sáng 25/11. Ảnh: Ban Tổ chức

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tăng gần 22 lần, từ 177,7 triệu USD năm 2021 lên 3,86 tỷ USD năm 2025. Trong 10 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu đạt 3,315 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ. Sầu riêng tươi Việt Nam đã có mặt tại 28 quốc gia, sầu riêng đông lạnh tại 20 quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn chiếm hơn 95% khối lượng sầu riêng tươi xuất khẩu.

Tốc độ tăng trưởng nhanh cũng bộc lộ nhiều hạn chế, từ sản xuất nhỏ lẻ, phát triển diện tích ngoài quy hoạch, thiếu kho lạnh đến thu hoạch chưa đúng độ chín và nguy cơ tồn dư hóa chất, kim loại nặng. Sự phụ thuộc vào một thị trường, áp lực cạnh tranh từ Thái Lan, Malaysia, Philippines cùng tác động của hạn hán, xâm nhập mặn càng làm gia tăng rủi ro đối với ngành hàng.

Thực tiễn tại Đồng Tháp cho thấy dư địa chuyển đổi sang sản xuất xanh, an toàn còn rất lớn. Toàn tỉnh hiện có 36.204ha sầu riêng, trong đó 27.316ha đang cho thu hoạch. Theo Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đồng Tháp Trần Thanh Tâm, các mô hình sản xuất theo VietGAP, sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và tưới tiết kiệm nước giúp giảm khoảng 25% lượng phân bón hóa học, tăng hiệu quả kinh tế từ 15 - 25%. Tuy nhiên, diện tích được chứng nhận VietGAP còn hiệu lực chỉ đạt 692ha, tương đương khoảng 2,5% diện tích đang cho thu hoạch.

Đáng chú ý, kết quả kiểm nghiệm năm 2025 ghi nhận 23/115 mẫu trái tại vùng trồng và 7/45 mẫu tại cơ sở đóng gói có hàm lượng cadimi vượt ngưỡng. Để kiểm soát rủi ro, Đồng Tháp đang xây dựng bản đồ nguy cơ nhiễm cadimi với 1.724 điểm khảo sát; triển khai mô hình sử dụng phân bón có hàm lượng cadimi thấp kết hợp phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và than sinh học.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng 500ha vùng trồng sầu riêng bền vững, đẩy mạnh liên kết sản xuất, số hóa truy xuất nguồn gốc đến từng vườn, từng lô sản phẩm; thu hút đầu tư vào bảo quản, cấp đông, chế biến sâu và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ.

Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Quốc Mạnh nhận định, giai đoạn phát triển nóng của ngành sầu riêng đang dần khép lại. Ngành hàng cần chuyển trọng tâm từ mở rộng diện tích sang nâng cao chất lượng, rà soát những vùng trồng không phù hợp, hoàn thiện công tác quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói.

Kiểm soát chất lượng từ vùng trồng đến xuất khẩu

Chuyển đổi xanh trong ngành sầu riêng cần được triển khai đồng bộ từ phục hồi sức khỏe đất, quản lý nguồn nước, lựa chọn giống, sử dụng vật tư nông nghiệp đến thu hoạch, bảo quản và chế biến.

Theo ông Huỳnh Thanh Lộc, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Viện Cây ăn quả miền Nam, sản xuất sầu riêng đang chịu tác động của suy giảm sức khỏe đất, biến đổi khí hậu và chất lượng quả chưa đồng đều. Viện đã tuyển chọn 7 dòng, giống gốc ghép triển vọng có khả năng chống chịu bệnh hoặc chịu mặn. Trong canh tác, cần tăng sử dụng phân hữu cơ, cải thiện độ pH, cấu trúc đất, duy trì hệ vi sinh vật có lợi và quản lý nước tưới phù hợp với nhu cầu sinh trưởng của cây.

Đối với nguy cơ nhiễm cadimi, khảo sát năm 2025 của Viện trên 63 mẫu đất vườn sầu riêng cho thấy, khoảng 60% số mẫu có hàm lượng cadimi trên 0,05 mg/kg, song vẫn thấp hơn ngưỡng 4 mg/kg theo QCVN 03:2023/BTNMT. Trong hơn 300 mẫu cơm sầu riêng được khảo sát, có 5% số mẫu vượt ngưỡng 0,05 mg/kg theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của Trung Quốc.

Thực tế này đặt ra yêu cầu kiểm soát đồng bộ đất, nước, phân bón và các vật tư đầu vào. Việc ứng dụng cảm biến, công nghệ IoT và các giải pháp số sẽ hỗ trợ theo dõi độ ẩm, dinh dưỡng, độ pH của đất, nâng cao hiệu quả sử dụng nước và vật tư sản xuất.

Ở góc độ quản lý dinh dưỡng, ông Nguyễn Hồng Giang, đại diện Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC), giới thiệu công nghệ Polyphosphate trong sản xuất phân bón NPK, giúp hạn chế tình trạng lân bị cố định trong đất có độ pH thấp, tăng hiệu quả hấp thu dinh dưỡng. Doanh nghiệp khuyến nghị kết hợp phân hữu cơ với NPK phù hợp từng giai đoạn sinh trưởng, điều chỉnh lượng phân theo tình trạng thực tế của cây, tránh áp dụng công thức máy móc.

Ở khâu sau thu hoạch, nghiên cứu màng phủ sinh học CRTO-Chitosan của Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch cho thấy khả năng giảm 84,8 - 88,6% diện tích tổn thất do bệnh. Giải pháp này còn góp phần tận dụng phụ phẩm công nghiệp, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn. Để nâng cao hiệu quả bảo quản, cần kết hợp chuẩn hóa quy trình tại cơ sở đóng gói, đào tạo nhân lực, kiểm soát nhiệt độ container và số hóa truy xuất nguồn gốc.

Cùng với ứng dụng khoa học, công nghệ, việc tăng cường liên kết sản xuất và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước có ý nghĩa quan trọng. Sau gần 3 tháng triển khai Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính trong cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, tính từ ngày 1/8, đã có 2.225 mã số đăng ký trên hệ thống mới. Cơ quan quản lý khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với nông dân hình thành vùng nguyên liệu đủ lớn, thống nhất quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng giao Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên triển khai nghiên cứu trong 4 năm nhằm giảm tỷ lệ sượng ở sầu riêng Tây Nguyên, xây dựng quy trình giúp quả chín tập trung, thuận lợi cho thu hoạch.

Theo Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nguyễn Quốc Mạnh, chuyển đổi xanh phải hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm thu nhập của người nông dân và tạo nền tảng phát triển bền vững cho ngành sầu riêng.