Các đại biểu tham dự diễn đàn. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Diễn đàn nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ, sử dụng hiệu quả vật tư nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, hướng tới phát triển ngành hàng sầu riêng bền vững, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, sầu riêng là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Năm 2025, diện tích sầu riêng cả nước đạt khoảng 185.000ha, với sản lượng 1,8 triệu tấn, mang về kim ngạch xuất khẩu 3,86 tỷ USD, chiếm hơn 45% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước.

Năm 2026, diện tích trồng sầu riêng cả nước đạt khoảng 200.000ha, sản lượng dự kiến đạt 2,08 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt hơn 3,45 tỷ USD, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ.

Các đại biểu tham gia diễn đàn chuyển đổi xanh trong ngành hàng sầu riêng. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Tuy nhiên, ngành hàng sầu riêng đang đối mặt với nhiều thách thức lớn về biến đổi khí hậu, dịch hại và các rào cản kỹ thuật từ thị trường nhập khẩu liên quan dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, cadimi và vàng O. Do đó, chuyển đổi xanh, chuẩn hóa quy trình từ vườn đến nhà đóng gói và phát triển kinh tế tuần hoàn được xác định là con đường tất yếu để giữ vững uy tín và thị phần quốc tế.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp… đã định hướng sản xuất và quản lý chất lượng sầu riêng phục vụ tiêu thụ nội địa, xuất khẩu; thực trạng và định hướng phát triển ngành hàng sầu riêng theo hướng xanh, bền vững tại Đồng Tháp; giải pháp khoa học và công nghệ thúc đẩy sản xuất sầu riêng xanh, chất lượng và bền vững.

Ngoài ra, các đại biểu còn tập trung thảo luận việc đổi mới công nghệ thu hoạch, sơ chế và bảo quản nhằm giảm tổn thất, nâng cao chất lượng sầu riêng; liên kết sản xuất sầu riêng theo hướng xanh, bền vững và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu; giải pháp dinh dưỡng tiên tiến góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất sầu riêng theo hướng xanh…