Ngày 26/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Viện Cây ăn quả miền Nam phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường vừa tổ chức diễn đàn với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt - Chuyên đề sầu riêng".

Quang cảnh Diễn đàn "Chuyển đổi xanh trong ngành trồng trọt - Chuyên đề sầu riêng".

Tại Hội nghị, nhiều chuyên gia trong ngành đã nêu bật những kết quả ngành nông sản trồng trọt sầu riêng, đặc biệt là thị trường xuất khẩu.

Tuy nhiên, bên cạnh đà tăng trưởng nóng, ngành hàng sầu riêng đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, đặc biệt là thị trường nhập khẩu ngày càng "khó tính", liên quan đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng và chất cấm.

Do đó, chuyển đổi xanh, chuẩn hóa quy trình từ vườn đến nhà đóng gói và phát triển kinh tế tuần hoàn được xác định là con đường tất yếu để giữ vững uy tín và thị phần đối với trái sầu riêng.

Nông dân thu hoạch sầu riêng ở tỉnh Đồng Tháp.

Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho rằng giai đoạn phát triển nóng của ngành sầu riêng đang dần khép lại. Trong những năm tới, ngành hàng cần chuyển trọng tâm từ mở rộng diện tích sang nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất.

Ông dẫn chứng, trong 10 năm qua, diện tích sầu riêng tăng bình quân 21,9% mỗi năm, sản lượng tăng 18,8% mỗi năm. Đặc biệt, từ năm 2022, cây sầu riêng bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ.

Tuy nhiên, tốc độ mở rộng quá nhanh trong khi chưa đầu tư tương xứng cho chất lượng đã bộc lộ nhiều hạn chế. Chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, tỷ lệ sầu riêng đạt loại A còn thấp, ảnh hưởng đến sức cạnh tranh thị trường xuất khẩu.

Trong khi đó, nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng đang đẩy mạnh sản xuất sầu riêng. Hơn nữa Trung Quốc, thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam cũng nghiên cứu phát triển sản xuất trong nước.

Theo ông Mạnh, định hướng đến năm 2030 là tập trung nâng cao chất lượng, đồng thời rà soát những vùng trồng không phù hợp với điều kiện khí hậu, đất đai và thổ nhưỡng để có điều chỉnh kịp thời.

Các chuyên gia nhận định ngành hàng sầu riêng đang đối mặt nhiều thách thức, cần thay đổi theo hướng phát triển bền vững.

Ngoài ra phải hoàn thiện quản lý mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Sau gần 3 tháng triển khai Nghị quyết 36, tính từ ngày 1/8, đã có 2.225 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói đăng ký trên hệ thống mới.

Do vậy cần khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã phối hợp với nông dân xây dựng vùng sản xuất có quy mô đủ lớn, hạn chế tình trạng nhỏ lẻ, phân tán, qua đó thuận lợi hơn trong quản lý và giám sát chất lượng.

"Các nhà khoa học tập trung nghiên cứu chọn tạo giống mới có chất lượng cao, phù hợp điều kiện sinh thái theo mô hình chuyển đổi xanh, bền vững. Đẩy mạnh chế biến sâu, khai thác phụ phẩm và tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật. Đây là những yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường nhập khẩu", ông Mạnh cho biết.

Theo Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), sầu riêng hiện là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Năm 2025, diện tích sầu riêng cả nước đạt 185.000ha, với sản lượng 1,8 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 3,86 tỷ USD (chiếm hơn 45% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước). Năm 2026, diện tích trồng sầu riêng cả nước đạt khoảng 200.000ha (sản lượng dự kiến đạt 2,08 triệu tấn). Dự kiến năm 2026, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam có thể đạt con số kỷ lục 5 tỷ USD.