Các đại biểu tham dự diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Sầu riêng hiện là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Năm 2025, diện tích sầu riêng cả nước đạt 185.000 ha, với sản lượng 1,8 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 3,86 tỷ USD (chiếm hơn 45% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước). Năm 2026, diện tích trồng sầu riêng cả nước đạt khoảng 200.000 ha (sản lượng dự kiến đạt 2,08 triệu tấn), xuất khẩu sầu riêng 11 tháng đầu năm đạt khoảng 4,5-4,6 tỷ USD, dự kiến năm 2026, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam có thể đạt con số kỷ lục 5 tỷ USD.

Tuy nhiên, bên cạnh đà tăng trưởng nóng, ngành hàng sầu riêng đang đối mặt với nhiều thách thức lớn về biến đổi khí hậu, dịch hại phức tạp và đặc biệt là các rào cản kỹ thuật khắt khe từ thị trường nhập khẩu liên quan đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), kim loại nặng và chất cấm. Do đó, chuyển đổi xanh, chuẩn hóa quy trình từ vườn đến nhà đóng gói và phát triển kinh tế tuần hoàn được xác định là con đường tất yếu để giữ vững uy tín và thị phần đối với trái sầu riêng.

Hiện có 28 quốc gia nhập khẩu quả sầu riêng tươi từ Việt Nam và hơn 20 quốc gia nhập khẩu sầu riêng đông lạnh của Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ sầu riêng Việt Nam lớn nhất, chiếm hơn 95% tổng khối lượng sầu riêng tươi Việt Nam xuất khẩu.

Sầu riêng được bày bán ở Phiên chợ Nông sản và Trái cây được tổ chức tại thành phố Hà Nội.

Theo ông Trần Thanh Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp, Đồng Tháp đã triển khai phát triển kinh tế tuần hoàn gắn với bảo quản và chế biến sâu đối với cây sầu riêng. Đến nay, Đồng Tháp đã có 8 mô hình thu gom, xử lý vỏ sầu riêng làm giá thể hữu cơ (80 tấn nguyên liệu). Ông Trần Thanh Tâm kiến nghị, để sản xuất xanh và gia tăng hiệu quả kinh tế của cây sầu riêng, cần có cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư bảo quản, cấp đông, chế biến sâu để tận dụng trái không đạt quy cách xuất khẩu tươi, giảm tổn thất sau thu hoạch. Đồng thời, tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, xử lý vỏ sầu riêng thành giá thể hữu cơ, than sinh học, giúp khai thác giá trị kinh tế từ loại phụ phẩm này khi chúng ta đẩy mạnh sơ chế, chế biến sâu sầu riêng, góp phần bảo vệ môi trường, gia tăng hiệu quả kinh tế từ sầu riêng so với chỉ xuất khẩu tươi.

Quang cảnh diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó tổng biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường Trần Cao cho rằng, chuyển đổi xanh là khái niệm chỉ những nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu đảm bảo tính bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Với nông nghiệp, mục tiêu chính của chuyển đổi là giảm thiểu phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả tài nguyên tự nhiên và tăng cường khả năng chống chịu của hệ thống nông nghiệp trước biến đổi khí hậu. Lĩnh vực trồng trọt đóng góp rất lớn cho nền kinh tế từ an ninh lương thực, tiêu dùng và xuất khẩu và dư địa của các mặt hàng trồng trọt vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, muốn phát triển bền vững cần phải chuyển đổi xanh và đây cũng là xu thế toàn cầu. Để cây sầu riêng phát triển bền vững, ngày càng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, chuyển đổi sản xuất xanh được xem là yêu cầu bắt buộc đối với người trồng và doanh nghiệp chế biến sầu riêng.