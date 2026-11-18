Bổ sung quy định chuyển đổi hình thức giữa văn bản công chứng giấy và văn bản công chứng điện tử

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Nghị định số 413/2026/NĐ-CP ngày 16/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

Trong đó, Nghị định 413/2026/NĐ-CP bổ sung Điều 47a về chuyển đổi hình thức giữa văn bản công chứng giấy và văn bản công chứng điện tử. Theo đó, việc chuyển đổi hình thức giữa văn bản công chứng giấy và văn bản công chứng điện tử chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người tham gia giao dịch hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển đổi hình thức giữa văn bản công chứng giấy và văn bản công chứng điện tử do công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng tiến hành; trường hợp hồ sơ công chứng đã được chuyển giao cho tổ chức hành nghề công chứng khác lưu trữ theo quy định của pháp luật thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc chuyển đổi. Đối với việc công chứng điện tử trực tuyến, việc chuyển đổi do tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ công chứng quy định tại khoản 2 Điều 61 của Nghị định này thực hiện.

Công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi chịu trách nhiệm kiểm tra bản gốc, bảo đảm tính toàn vẹn và các điều kiện của văn bản sau chuyển đổi.

Việc chuyển đổi văn bản công chứng giấy sang văn bản điện tử phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Nội dung của văn bản điện tử được bảo đảm toàn vẹn so với bản gốc và có thể truy cập, sử dụng đầy đủ để tham chiếu;

b) Có ký hiệu bằng chữ xác nhận văn bản được chuyển đổi từ văn bản công chứng giấy; thông tin về văn bản gốc, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi và thời điểm chuyển đổi;

c) Có chữ ký số của công chúng viên và chữ ký số của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi.

Việc chuyển đổi văn bản công chứng điện tử sang văn bản giấy phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

a) Văn bản công chứng điện tử được kiểm tra tính toàn vẹn, tính xác thực và chữ ký số trước khi chuyển đổi; nội dung của văn bản giấy được bảo đảm toàn vẹn so với văn bản công chứng điện tử;

b) Có ký hiệu bằng chữ xác nhận văn bản được chuyển đổi từ văn bản công chứng điện tử; thông tin nhận diện văn bản gốc, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi và thông tin để tra cứu văn bản công chứng điện tử;

c) Có chữ ký của công chứng viên và con dấu của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi.

Văn bản công chứng được chuyển đổi đáp ứng các yêu cầu quy định nêu trên có giá trị như bản gốc theo quy định tại khoản 4 Điều 64 của Luật Công chứng. Việc chuyển đổi không làm thay đổi nội dung, thời điểm có hiệu lực và giá trị pháp lý của bản gốc.

Trường hợp pháp luật quy định văn bản được chuyển giao quyền sở hữu và chỉ được tồn tại dưới một hình thức duy nhất thì thực hiện theo pháp luật điều chỉnh loại văn bản đó.

Văn bản sau chuyển đổi và thông tin về việc chuyển đổi phải được lưu trong hồ sơ công chứng, liên kết với bản gốc và cập nhật vào cơ sở dữ liệu công chứng. Việc chuyển đổi không thay thế nghĩa vụ lưu trữ bản gốc và hồ sơ công chứng theo quy định của pháp luật.

Việc xử lý sai sót liên quan đến việc chuyển đổi hình thức giữa văn bản công chứng giấy và văn bản công chứng điện tử được thực hiện như sau:

a) Trường hợp bản gốc có lỗi kỹ thuật thì thực hiện sửa lỗi theo quy định tại Điều 52 của Luật Công chứng; sau khi sửa lỗi, việc chuyển đổi phải được thực hiện lại trên cơ sở bản gốc đã được sửa lỗi;

b) Trường hợp sai sót phát sinh trong quá trình chuyển đổi làm cho văn bản sau chuyển đổi không phù hợp với bản gốc hoặc không đáp ứng điều kiện chuyển đổi thì tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi phải ngừng cung cấp văn bản bị lỗi, thực hiện lại việc chuyển đổi và cập nhật tình trạng của văn bản bị lỗi. Không áp dụng thủ tục sửa lỗi kỹ thuật trong văn bản công chứng để sửa sai sót của quá trình chuyển đổi;

c) Tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi phải thông báo việc xử lý sai sót cho cá nhân đề nghị chuyển đổi và cơ quan, tổ chức đã được cung cấp văn bản chuyển đổi mà mình xác định được; cập nhật trạng thái văn bản trên hệ thống; lưu vết văn bản bị lỗi và việc xử lý để kiểm tra, đối chiếu.