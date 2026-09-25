Chuyển đổi từ nhận thức sang hành động: Lâm Đồng trang bị tư duy đổi mới sáng tạo cho cán bộ cấp xã

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang ngày càng khẳng định vai trò là động lực lõi của tăng trưởng kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, để những khái niệm này không chỉ là khẩu hiệu trên giấy, việc đưa chính sách vào thực tiễn đời sống đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ từ nền tảng cơ sở.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Nhâm phát biểu tại hội nghị - Ảnh: BKHCN.

Nhận thức rõ điều này, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức Hội nghị đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo năm 2026, dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã khu vực trung tâm tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Phạm Thị Nhâm cho biết: Việc triển khai đổi mới sáng tạo cần "chuyển từ nhận thức sang hành động cụ thể", gắn chặt với thực tiễn và phải được khởi động ngay từ cấp xã.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng chỉ rõ, cấp xã là nơi gần dân nhất, sát doanh nghiệp nhất và nắm rõ nhịp đập thực tiễn của địa bàn. Chính vì vậy, hơn ai hết, đội ngũ cán bộ cơ sở phải là những người tiên phong, chủ động nhận diện tiềm năng, lợi thế cũng như những "điểm nghẽn" phát triển. Từ đó, họ mới có thể xác định được các “bài toán lớn”, lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên và tham mưu giải pháp mang tính khả thi cao.

Khác biệt hoàn toàn với những lớp tập huấn nặng về lý thuyết, hội nghị năm nay tại Lâm Đồng mang đậm tính "thực chiến". Phương pháp vận dụng thực tiễn được đặt lên hàng đầu.

Các cán bộ cấp xã được trực tiếp hướng dẫn kỹ năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiện trạng và nhận diện nguồn lực. Chương trình tập trung nâng cao năng lực xây dựng danh mục nhiệm vụ ưu tiên, kỹ năng huy động nguồn lực, khai thác tài sản trí tuệ và thúc đẩy chuyển giao công nghệ. Đặc biệt là cách thức kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngay tại địa phương.

Toàn cảnh hội nghị - Ảnh: BKHCN.

Điểm nhấn ấn tượng nhất của khóa bồi dưỡng là hoạt động thực hành được "may đo" theo điều kiện của từng xã, phường. Không dùng dữ liệu giả định, các nhóm học viên phải dùng chính dữ liệu và thực trạng nơi mình công tác để phân tích nhu cầu, mổ xẻ những khó khăn. Từ nền tảng đó, họ tự lựa chọn các “bài toán” cần ưu tiên giải quyết thông qua ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Trên cơ sở những vấn đề đã được "bắt đúng bệnh", các học viên tự tay xây dựng danh mục đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ ưu tiên, đồng thời hoàn thiện dự thảo kế hoạch hành động sát sườn với điều kiện thực tế của xã mình.

Thay vì mơ hồ về một khái niệm chung chung, giờ đây cán bộ cấp xã đã hình thành được tư duy tiếp cận hệ thống: Từ nhận diện vấn đề, xác định mục tiêu, đến lựa chọn giải pháp và tổ chức triển khai.

Bằng cách làm đi thẳng vào thực tiễn, Lâm Đồng đang kỳ vọng kiến tạo nên một thế hệ cán bộ cơ sở nhạy bén, đủ năng lực chủ động xây dựng các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, đáp ứng trúng và đúng nhu cầu bức thiết của người dân và doanh nghiệp trên từng tấc đất quê hương.