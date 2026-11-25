Chăn nuôi gà theo hướng tuần hoàn tại tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: BẢO HÂN)

Gia tăng giá trị sản phẩm

Ngành chăn nuôi Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh chịu tác động sâu sắc bởi biến đổi khí hậu, sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên, yêu cầu nghiêm ngặt về giảm phát thải khí nhà kính. Ông Nguyễn Trọng Tuyển, chuyên viên Phòng Khoa học công nghệ môi trường, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, ngành chăn nuôi Việt Nam có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, đóng góp khoảng 25 đến 27% vào GDP nông nghiệp và bảo đảm thực phẩm cho hơn 100 triệu dân cùng hàng triệu sinh kế người dân nông thôn. Giai đoạn 2010-2025, ngành chăn nuôi đạt tốc độ tăng trưởng ổn định 4,5 đến 6%/năm.

Hiện nay, việc chuyển dịch sang chăn nuôi tuần hoàn, hướng hữu cơ, xanh và số hóa là hướng đi tất yếu để bảo đảm an ninh thực phẩm và phát triển bền vững. Hết năm 2025, cả nước có khoảng 19 cơ sở chăn nuôi được cấp giấy chứng nhận phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia về nông nghiệp hữu cơ; 15 tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động đánh giá chứng nhận chăn nuôi hữu cơ. Ở nhiều địa phương, các mô hình chăn nuôi tuần hoàn, hữu cơ đang mang lại hiệu quả kinh tế tăng từ 15 đến 20%, mở ra dư địa tăng trưởng xanh cho toàn ngành.

Nhiều hộ dân chuyển hướng chăn nuôi tuần hoàn, hữu cơ mang lại hiệu quả cao. (Ảnh: ĐỖ TUẤN)

Về mặt kinh tế, sản phẩm chăn nuôi hữu cơ có chứng nhận, giá bán chênh lệch cao hơn từ 10 đến 30% (thậm chí 40 đến 50% ở phân khúc cao cấp) so với chăn nuôi thông thường. Đặc biệt, nhờ áp dụng quy trình tuần hoàn, chất thải chăn nuôi được thu gom làm đệm lót sinh học, ủ phân bón hữu cơ vi sinh bón cho cây trồng, giúp giảm 30 đến 50% chi phí mua phân bón và thức ăn bổ sung. Ngoài ra, việc ủ phân hữu cơ, sử dụng đệm lót sinh học và hệ thống biogas giúp xử lý chất thải, nước thải thành tài nguyên dinh dưỡng tái tạo, giảm trung bình từ 20 đến 35% lượng phát thải CO₂ tương đương so với chăn nuôi truyền thống.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, toàn tỉnh hiện có 1.620 trang trại chăn nuôi, trong đó có 81 trang trại quy mô lớn, 786 trang trại quy mô vừa và 753 trang trại quy mô nhỏ. Những năm qua, ngành chăn nuôi trên địa bàn đang phát triển theo hướng trang trại an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và theo quy trình VietGAP. Đồng thời tỉnh cũng khuyến khích xây dựng các mô hình chăn nuôi theo hướng hữu cơ, tuần hoàn.

Chăn nuôi hữu cơ đòi hỏi các yêu cầu tương đối khắt khe như: Nguồn nước, thức ăn sử dụng cho gia súc, gia cầm phải là nước tự nhiên và sạch, thức ăn chủ yếu là tinh bột, rau, củ, quả được sản xuất hữu cơ... Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Chu Bá Trung

Đến nay, nhiều mô hình chăn nuôi tuần hoàn, hữu cơ được triển khai giúp tăng năng suất, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Trong đó, giai đoạn 2024-2026, Trung tâm Khuyến nông quốc gia thực hiện dự án xây dựng mô hình chăn nuôi lợn bản địa tạo vùng nguyên liệu sản phẩm OCOP với quy mô 350 con trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tham gia dự án, người chăn nuôi được hỗ trợ giống, thức ăn, một số vật tư thiết yếu, được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, theo dõi quá trình thực hiện và hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Hợp tác xã Toàn Liễu, xã Tân Cương (Thái Nguyên) chia sẻ: “Tham gia dự án, các sản phẩm được liên kết tiêu thụ, hiệu quả kinh tế tăng ít nhất 10% so với chăn nuôi đại trà. Đồng thời người dân được hướng dẫn áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh sát trùng, tiêm phòng và kiểm soát đầu giúp giảm rủi ro”.

Ở góc độ doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm là đơn vị tiên phong, đóng vai trò dẫn dắt trong phát triển chuỗi liên kết sản xuất hữu cơ, tuần hoàn. Chuỗi chăn nuôi lợn, gà, bò an toàn sinh học theo hướng hữu cơ, tuần hoàn của Quế Lâm đã và đang lan tỏa rộng bởi hiệu quả hơn so với chăn nuôi truyền thống. Đến tháng 10/2026, doanh nghiệp này đã liên kết và phát triển được 420 chuỗi tiêu thụ với 350.000 con lợn, 7 triệu gia cầm, 1.000 gia súc mỗi năm với hiệu quả kinh tế tăng cao hơn so với chăn nuôi truyền thống 25%.

Nhiều “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng ngành chăn nuôi hiện nay vẫn còn những “điểm nghẽn” do chăn nuôi nông hộ và nhỏ lẻ vẫn chiếm tỷ trọng cao với hơn 2,3 triệu hộ nuôi lợn, hơn 9 triệu hộ nuôi gà và 1,2 triệu hộ nuôi vịt. Hơn nữa, tiềm lực tài chính và trình độ kỹ thuật của một số hộ dân còn hạn chế; thể chế pháp luật về tái chế, tái sử dụng chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải chưa đầy đủ; thiếu chính sách thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp tuần hoàn, chăn nuôi hữu cơ.

Nhiều hộ dân sử dụng chất thải trong chăn nuôi để nuôi giun trùn quế. (Ảnh BẢO HÂN)

Trao đổi về vấn đề này, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Phú Thọ Đặng Ngọc Nga cho biết: “Trên địa bàn, nhiều trang trại chăn nuôi mặc dù có hầm biogas nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để vấn đề nước thải, gây hiện tượng ô nhiễm cục bộ. Hơn nữa, do quy mô sản xuất nhỏ lẻ nên việc thu gom chế biến và tái sử dụng phụ phẩm, chất thải còn khó khăn, trong đó khoảng 25 đến 30% chất thải chăn nuôi vẫn xả thải trực tiếp ra môi trường”.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông và Môi trường tỉnh Thái Nguyên Chu Bá Trung cho rằng: “Chăn nuôi hữu cơ đòi hỏi các yêu cầu tương đối khắt khe như: Nguồn nước, thức ăn sử dụng cho gia súc, gia cầm phải là nước tự nhiên và sạch, thức ăn chủ yếu là tinh bột, rau, củ, quả được sản xuất hữu cơ... Hơn nữa, chăn nuôi hữu cơ cần thời gian nuôi dài ngày, tăng trọng thấp, tiêu tốn nhiều thức ăn và nhân công, chi phí đầu tư lớn. Bên cạnh đó, việc quy hoạch, bố trí đất đai cho phát triển chăn nuôi trang trại tập trung, cơ sở giết mổ chế biến thịt gia súc, gia cầm còn gặp nhiều khó khăn…”.

Bước vào giai đoạn 2026-2030, ngành chăn nuôi chịu nhiều sức ép từ các rào cản kỹ thuật quốc tế như: Quy định chống mất rừng của EU (EUDR), thuế carbon xuyên biên giới... Vì vậy, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn không còn là lựa chọn khuyến khích mà là mệnh lệnh sinh tồn. Ông Nguyễn Trọng Tuyển, chuyên viên Phòng Khoa học công nghệ môi trường, Cục Chăn nuôi và Thú y

Còn theo Viện Chăn nuôi và Thú y Việt Nam, trong những năm qua ở lĩnh vực chăn nuôi hữu cơ nhận thức của người sản xuất và người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường ngày càng được nâng cao. Các mô hình chăn nuôi theo hướng hữu cơ, sinh thái, gắn với vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm từng bước được quan tâm phát triển.

Tuy nhiên, chăn nuôi tuần hoàn và hữu cơ vẫn chưa đồng đều giữa các vùng, loại vật nuôi và quy mô sản xuất. Nhiều cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ còn hạn chế về mặt bằng, vốn đầu tư, trình độ quản lý và khả năng tiếp cận công nghệ. Mặt khác, việc thu gom, phân loại, xử lý và tái sử dụng chất thải chưa được tổ chức đồng bộ; sự liên kết giữa chăn nuôi với trồng trọt, chế biến phụ phẩm và tiêu thụ sản phẩm còn thiếu chặt chẽ.

Chăn nuôi theo hướng tuần hoàn tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: BẢO HÂN)

Theo ông Nguyễn Trọng Tuyển: “Bước vào giai đoạn 2026-2030, ngành chăn nuôi chịu nhiều sức ép từ các rào cản kỹ thuật quốc tế như: Quy định chống mất rừng của EU (EUDR), thuế carbon xuyên biên giới... Vì vậy, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn không còn là lựa chọn khuyến khích mà là mệnh lệnh sinh tồn. Do đó, ngành chăn nuôi cần chuyển đổi tư duy từ “sản lượng” sang “giá trị gia tăng-xanh-số hóa”.

Để phát triển chăn nuôi tuần hoàn, hữu cơ, thời gian tới cần ban hành bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia định nghĩa chính xác mô hình chăn nuôi tuần hoàn, chăn nuôi phát thải thấp và quy trình chứng nhận trang trại tuần hoàn; nhân rộng các mô hình chăn nuôi thông minh tích hợp hệ thống lọc không khí đa cấp và xử lý nước thải tuần hoàn khép kín; đẩy mạnh truyền thông thay đổi thói quen tiêu dùng, ưu tiên sử dụng sản phẩm chăn nuôi xanh, hữu cơ có chứng nhận.