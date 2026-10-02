Chuyển đổi trụ sở Trung tâm Hành chính-Chính trị Bà Rịa-Vũng Tàu thành cơ sở của Trường Đại học Sài Gòn

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hứa Chung/TTXVN)

Ngày 2/10, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 6527/QĐ-UBND điều chuyển trụ sở Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước đây) ở phường Bà Rịa từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố sang Trường Đại học Sài Gòn quản lý, sử dụng, đồng thời chuyển đổi công năng từ trụ sở làm việc sang cơ sở giáo dục, đào tạo.

Theo Quyết định, tài sản điều chuyển là cụm công trình trụ sở tại số 198 đường Bạch Đằng (địa chỉ khác là số 01 đường Phạm Văn Đồng), phường Bà Rịa (Thành phố Hồ Chí Minh), bao gồm cụm A1, A2, B1, B2, B3 và Trung tâm Hội nghị.

Khu đất có tổng diện tích 147.856m² với nguyên giá và giá trị còn lại của đất là hơn 2.881,7 tỷ đồng. Tổng diện tích sàn sử dụng công trình là 204.499m², có nguyên giá nhà hơn 1.355,9 tỷ đồng và giá trị còn lại đạt hơn 790,9 tỷ đồng.

Đây là tài sản được điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công quy định tại điểm b khoản 1 Điều 42 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Việc chuyển đổi công năng nhằm đáp ứng mục đích sử dụng phục vụ công tác giáo dục, đào tạo của Trường Đại học Sài Gòn sau khi tiếp nhận.

Ủy ban Nhân dân Thành phố giao Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Sài Gòn thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản cùng hồ sơ pháp lý liên quan, hạch toán và cập nhật biến động tài sản theo quy định.

Trường Đại học Sài Gòn có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, bố trí sử dụng tài sản đúng mục đích, công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí và khẩn trương đưa cơ sở này vào phục vụ công tác giáo dục, đào tạo ngay từ năm học 2026-2027.

Đối với khối phục vụ thuộc Trung tâm Hành chính-Chính trị cũ (khu C1 và C2,3,4) tại số 179 đường Bạch Đằng có diện tích đất 29.120 m² và diện tích sàn 33.030 m², Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố đề nghị tự nguyện trả lại Nhà nước. Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu, báo cáo phương án xử lý./.