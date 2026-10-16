Chuyện đời thường trong thế giới điêu khắc giàu tính nhân văn của Vương Duy Biên

Với gần 50 tác phẩm sáng tác trong giai đoạn 2017-2026, triển lãm "Chuyện nhỏ, chuyện to" của NSND Vương Duy Biên trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam mở ra góc nhìn về thế giới điêu khắc của ông.

Từ những tác phẩm đậm triết lý nhân sinh với những tình huống đời thường hài hước đến các công trình tượng đài gắn với ký ức cộng đồng, triển lãm cho thấy khả năng chuyển hóa trải nghiệm sống của người nghệ sĩ thành ngôn ngữ tạo hình gần gũi mà giàu sức gợi.

Những tác phẩm được ông sáng tác trong gần một thập kỷ qua đặt ra cách nhìn thú vị về mối quan hệ giữa quy mô vật chất và tầm vóc tinh thần: những câu chuyện bình dị của đời sống đứng cạnh ký ức lịch sử; những pho tượng nhỏ đối thoại với hình ảnh những công trình tượng đài; mở ra tiếng cười dí dỏm hồn nhiên nhưng gợi mở những suy ngẫm về con người.

Triển lãm "Chuyện nhỏ, chuyện to" của NSND Vương Duy Biên. Ảnh: BTC

PGS. NGND Họa sỹ Lê Anh Vân nói: "Những tác phẩm trong đợt triển lãm này đã thể hiện vô cùng rõ nét cá tính sáng tạo của họa sĩ Vương Duy Biên, vừa hóm hỉnh thú vị, vừa chứa đựng những đề tài ẩn dụ về đời sống rất sâu sắc. Cùng một đề tài, ví dụ như hình tượng chiếc xe đạp mà nhiều người từng làm, nhưng qua cách cấu tạo bố cục với nhiều chiếc xe nối đuôi nhau hướng về một đích, anh đã tạo ra một không gian rộn ràng, đầy tinh thần thi đua. Dù đề tài có những nét tương đồng với các sáng tác khác trên thị trường, nhưng khi vào tay Vương Duy Biên, anh luôn tạo được điểm nhấn khác biệt, ghi dấu đậm nét dấu ấn cá nhân".

Những tác phẩm điêu khắc minh chứng sống động cho một tư duy thẩm mỹ không khoảng cách. Không tìm kiếm những lý tưởng xa xôi hay ẩn dụ hoa mỹ, điêu khắc của Vương Duy Biên chọn sự tối giản.

Mỗi tình huống nhỏ qua bàn tay tài hoa của Vương Duy Biên đều trở nên sinh động, gợi mở rằng cuộc sống suy cho cùng được tạo nên từ chính vô số những chuyện nhỏ giản dị.

Một số hình ảnh trong triển lãm "Chuyện nhỏ, chuyện to" của NSND Vương Duy Biên. Ảnh: BTC

Nhà điêu khắc Đoàn Văn Bằng, Trưởng khoa Điêu khắc, Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam cho rằng, "nghệ sĩ Vương Duy Biên đã thể hiện những hình tượng con người một cách dung dị, với những hình khối đơn giản, dễ cảm nhận. Những sinh hoạt đời thường, những vấn đề của cuộc sống mà anh đã hình tượng hóa bằng những hình thể điêu khắc rất thân thương, gần gũi. Trong đó nó cũng hàm chứa những triết lý sâu sắc của cuộc sống con người và những con người bình dị của đất nước Việt Nam".

Những "chuyện nhỏ" qua bàn tay tài hoa của họa sĩ Vương Duy Biên lại khắc sâu thành khối điêu khắc đậm dấu ấn cá nhân của ông. Bằng nét duyên ngầm tinh tế, điêu khắc của Vương Duy Biên đã nhẹ nhàng nhắc nhở chúng ta về những giá trị đích thực của hạnh phúc đời thường!

Quang cảnh triển lãm "Chuyện nhỏ, chuyện to" của NSND Vương Duy Biên. Ảnh: BTC

NSND Vương Duy Biên bày tỏ: "Tôi muốn chia sẻ những các cái câu chuyện lớn và những câu chuyện nhỏ. Con người ta người ta sống phải lo những việc lớn, nhưng cũng không thể bỏ qua những việc nhỏ. Người ta vẫn phải hài hòa giữa việc lớn, việc nhỏ: việc của đất nước, việc của cơ quan, việc của gia đình. Những cái tác phẩm của tôi muốn thể hiện điều đó, để mang tới thông điệp "nho nhỏ", để mọi người đến xem cảm thấy ai cũng có thể có những vấn đề của mình, gần gũi với mình và mình quan tâm".

Người ta từng biết đến một Vương Duy Biên ở nhiều vai trò: từ một NSND tài hoa, nhà quản lý văn hóa từng giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và hiện nay là Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam...,

Thế nhưng, đằng sau những trọng trách xã hội đó, Vương Duy Biên là con người của cảm xúc, một nghệ sĩ miệt mài gom góp những chuyện nhỏ đời thường để đúc kết thành câu chuyện lớn, để nặn thành những tác phẩm đầy triết lý sống giản dị mà sâu sắc!