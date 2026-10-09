Chuyển đổi sử dụng mã ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH

Đây là bước đột phá quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số của ngành nhằm bảo đảm tiến độ và tính chính xác của dữ liệu. Trước đó, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tập trung lực lượng, làm chủ quy trình nghiệp vụ mới, sẵn sàng tháo gỡ kịp thời các vướng mắc kỹ thuật trong quá trình triển khai thực tế.

Đồng thời, Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số, các Ban nghiệp vụ BHXH Việt Nam hướng dẫn kỹ thuật chi tiết về việc chuyển đổi dữ liệu, cấu hình hệ thống và thao tác trên 5 hệ thống phần mềm nghiệp vụ cốt lõi (giao dịch BHXH điện tử; thu và quản lý sổ, thẻ; kế toán tập trung; xét duyệt chính sách; hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế)...

BHXH thành phố Đà Nẵng cũng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn hệ thống tập huấn, triển khai chuyển đổi sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH và bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ của ngành; chuẩn bị đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, đường truyền và sẵn sàng nguồn nhân lực nghiệp vụ để đưa bộ mã quản lý mới vào vận hành chính thức, bảo đảm quyền lợi tối đa và không làm gián đoạn các giao dịch của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.