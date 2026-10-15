Chuyển đổi số y tế: Đích đến là người bệnh

Khi dữ liệu được số hóa và liên thông phù hợp, thông tin người dân có thể được tiếp cận thuận tiện hơn.

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, bệnh án điện tử là bước đầu xây dựng quy trình khám, chữa bệnh ít giấy tờ, kết nối các khâu từ tiếp đón, khám bệnh đến xét nghiệm, thanh toán và chăm sóc người bệnh.

Bệnh viện Bạch Mai triển khai bệnh án điện tử từ ngày 1/11/2024, góp phần giảm hồ sơ giấy, hạn chế in phim chẩn đoán hình ảnh, tiết kiệm chi phí và thuận tiện tra cứu thông tin. Các quy trình được tổ chức khoa học hơn, giúp tập trung nguồn lực cho chuyên môn và chăm sóc người bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, bệnh án điện tử giúp thay đổi đáng kể công việc hàng ngày của bác sĩ. Theo TS.BS.CKII Vũ Trí Thanh - Giám đốc bệnh viện, nếu trước đây bác sĩ cần trung bình khoảng 90 phút để hoàn thành một bệnh án giấy thì nay, với bệnh án điện tử, thời gian này chỉ còn khoảng 30 phút. Thời gian tiết kiệm được giúp bác sĩ có thêm điều kiện thăm khám và tư vấn kỹ hơn cho người bệnh.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, chuyển đổi số không đơn giản là đưa quy trình giấy lên máy tính. Đích đến là một bệnh viện vận hành thông minh hơn, ra quyết định bằng dữ liệu tốt hơn và chăm sóc người bệnh an toàn hơn.

Tại Hà Nội, 100% bệnh viện công lập trực thuộc Sở Y tế đã triển khai bệnh án điện tử, dữ liệu khám, chữa bệnh được liên thông với hồ sơ sức khỏe thành phố. Theo TS.BS Nguyễn Đình Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, chuyển đổi số cần hướng tới nâng cao hiệu quả phòng bệnh, đồng thời số hóa và kết nối dữ liệu y tế. Khi thông tin được chia sẻ giữa các cơ sở y tế, người bệnh không phải nhiều lần cung cấp lại những dữ liệu đã có, bác sĩ có thêm căn cứ để chẩn đoán, điều trị, còn bệnh viện có thể hạn chế các xét nghiệm trùng lặp khi đáp ứng đủ điều kiện chuyên môn.

Tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, hệ thống bảng điều khiển dữ liệu giúp theo dõi hoạt động khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thời gian người bệnh chờ ở từng công đoạn. Từ dữ liệu này, bệnh viện có thể nhận diện khâu ùn tắc, điều chỉnh quy trình, bổ sung trang thiết bị và cải thiện chất lượng phục vụ. Khi dữ liệu được dùng đúng, người được hưởng lợi trước hết là người bệnh: bớt chờ đợi, bớt phải đi lại nhiều lần và được phục vụ trong một quy trình rõ ràng hơn.

Theo BS Vũ Trí Thanh, điều trị không chỉ dựa vào tên bệnh, mà cần tính đến đặc điểm của từng người bệnh, từ tình trạng sức khỏe, yếu tố di truyền đến khả năng đáp ứng thuốc. Muốn làm được điều đó, bệnh viện cần cơ sở dữ liệu đủ lớn, đủ chuẩn và có khả năng phân tích.

Cùng với dữ liệu, trí tuệ nhân tạo đang trở thành công cụ hỗ trợ ngày càng quan trọng. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo (AI) không thay thế bác sĩ. Giá trị của AI nằm ở việc giúp thầy thuốc xử lý lượng thông tin lớn hơn, nhận diện dấu hiệu bất thường nhanh hơn, từ đó đưa ra quyết định chính xác và kịp thời hơn cho người bệnh.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, AI được nghiên cứu trong hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi, phân tích hình ảnh y khoa và hỗ trợ phát hiện tổn thương qua nội soi tiêu hóa. Tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, AI hỗ trợ phân tích hình ảnh X-quang phổi, khoanh vùng tổn thương nghi ngờ để bác sĩ ưu tiên xem xét. Tại Bệnh viện Lão khoa - Phục hồi chức năng, AI được thí điểm trong chẩn đoán hình ảnh, phân tích ảnh đáy mắt và hỗ trợ phục hồi chức năng cá thể hóa.

Những ứng dụng này cho thấy, AI có thể hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán nhanh và chính xác hơn, nhưng không thay thế được phán đoán chuyên môn. Chuyển đổi số y tế không chỉ là đưa công nghệ vào bệnh viện, mà còn thay đổi cách vận hành, kết nối dữ liệu để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Sau cùng, mọi đổi mới đều phải hướng đến người bệnh.