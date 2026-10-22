Chuyển đổi số y tế bứt phá từ những 'con số biết nói'

Bằng việc đẩy mạnh hạ tầng công nghệ và triển khai đồng bộ các giải pháp y tế thông minh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều (thành phố Quảng Ninh) đang tạo nên cuộc bứt phá mạnh mẽ trong khám, chữa bệnh. Tinh thần phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng sự thay đổi rõ rệt trong từng quy trình và niềm tin của người dân.

*Thủ tục đơn giản, tối ưu thời gian chờ

Trước năm 2026, quá trình chuyển đổi số tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều mới dừng ở mức “50-50”, có nghĩa một nửa thực hiện trên máy, một nửa vẫn phụ thuộc vào giấy tờ. Người bệnh đi khám phải xếp hàng dài, tay cầm hàng loạt tờ giấy chỉ định từ xét nghiệm đến chụp chiếu. Bước sang năm 2026, khi dự án cải tạo, mở rộng tòa nhà 8 tầng đi vào hoạt động cùng hệ thống máy chủ công nghệ thông tin hiện đại, bệnh viện đã chính thức chuyển mình sang giai đoạn số hóa toàn trình.

Hệ thống ống chuyển tự động mẫu bệnh phẩm xuống khoa xét nghiệm. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Đến nay, toàn bộ quy trình tiếp đón đã được đơn giản hóa tối đa. Bệnh nhân chỉ cần quét Căn cước công dân gắn chíp hoặc ứng dụng VssID, VNeID tại cây tự phục vụ (kiosk) là hoàn tất đăng ký. Mọi thông tin tích hợp vào một mã QR duy nhất thay thế hoàn toàn cho sổ khám và các tập giấy tờ riêng lẻ trước đây.

Bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Văn Tùng, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt - Mắt - Tai Mũi Họng cho biết: "Trước kia, mỗi chỉ định cận lâm sàng là một tờ giấy, bệnh nhân rất dễ cầm nhầm hoặc làm rách, hoặc rơi mất. Bây giờ, chỉ với một mã QR nhỏ, đi đến đâu người bệnh quét mã đến đó. Kết quả cận lâm sàng được phần mềm tự động truyền thẳng về máy tính phòng khám. Bác sĩ chỉ mất 1 đến 2 phút để kê đơn thuốc trên bệnh án điện tử thay vì ngồi viết tay 15 đến 20 phút như trước".

Sự thay đổi này mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân đi khám chữa bệnh. Ông Nguyễn Minh Việt (74 tuổi, trú tại khu Đạm Thủy, phường Đông Triều) chia sẻ: Trước đây đi khám phải mang đủ loại giấy tờ, giờ chỉ cần mang đúng cái Căn cước công dân. Người già chưa quen thì được các cháu y bác sĩ trẻ hướng dẫn tận tình. Mọi thứ nhanh chóng, không có điều gì phải phàn nàn.

Tương tự, anh Nguyễn Trọng Thái (trú tại phường Bình Khê) chia sẻ về quy trình khám sức khỏe để làm hồ sơ xin việc cho biết: Khi lấy máu hay chụp X-quang, bác sĩ chỉ cần quét mã QR là xong, kết quả trả trực tuyến về máy rất tiện lợi, tiết kiệm rất nhiều thời gian so với trước đây.

Không chỉ phục vụ người dân trên địa bàn khu vực thành phố Đông Triều (cũ), nhờ sự nhanh chóng và thuận tiện của quy trình số hóa, bệnh viện ngày càng thu hút đông đảo người bệnh từ các địa phương lân cận thuộc khu vực Hải Dương cũ (nay thuộc thành phố Hải Phòng) cũng đến khám và điều trị khá đông.

Theo số liệu so sánh, thời gian chờ khám trung bình của một bệnh nhân đã giảm từ 22 - 28 phút xuống chỉ còn 17 phút (rút ngắn gần 10 phút/lượt). Nhờ đó, tỷ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tại đơn vị đạt mức ấn tượng 96,6%.

*Bứt phá chuyên môn, nâng tầm y tế thông minh

Chuyển đổi số không chỉ làm thay đổi diện mạo khu vực tiếp đón mà còn tạo nên bước bứt phá sâu sắc trong công tác điều trị và quản trị bệnh viện. Điểm nhấn nổi bật là việc đưa hệ thống chuyển mẫu xét nghiệm tự động vào vận hành. Nếu như trước đây, điều dưỡng phải mất từ 5 đến 10 phút đi bộ để chuyển mẫu bệnh phẩm xuống khoa xét nghiệm, thì hiện nay hệ thống ống chuyển tự động rút ngắn thời gian này xuống chưa đến 1 phút.

Thông qua hệ thống PACS lưu trữ và truyền tải hình ảnh không in phim, kết quả chụp chiếu được đọc trực tiếp trên máy tính hoặc ứng dụng di động. Ảnh: Thanh Vân - TTXVN

Bên cạnh đó, bệnh viện cũng triển khai mô hình thí điểm "Xe tiêm thông minh" phục vụ công tác điều dưỡng tại các khoa điều trị nội trú. Xe tiêm được tích hợp máy tính làm việc di động kết nối trực tiếp với hệ thống bệnh án điện tử (EMR). Điều dưỡng chỉ cần quét mã vạch trên vòng đeo tay định danh hoặc mã QR của bệnh nhân và mã thuốc trước khi tiêm truyền. Hệ thống sẽ tự động đối chiếu y lệnh của bác sĩ, đưa ra cảnh báo chính xác tuyệt đối về liều dùng, giờ tiêm, chống chỉ định, loại bỏ triệt để nguy cơ nhầm lẫn thuốc và tối ưu hóa thời gian chăm sóc ngay tại giường bệnh.

Công nghệ số cũng giải phóng bác sĩ khỏi phim X-quang truyền thống. Thông qua hệ thống PACS lưu trữ và truyền tải hình ảnh không in phim, kết quả chụp chiếu được đọc trực tiếp trên máy tính hoặc ứng dụng di động.

Chất lượng khám chữa bệnh nâng cao và thủ tục tinh gọn giúp bệnh viện khẳng định vị thế, thu hút đông đảo bệnh nhân khu vực giáp ranh. 9 tháng năm 2026, hiệu suất chuyên môn bứt phá: Tổng số lượt khám đạt 157.669 (122,2% kế hoạch); xét nghiệm đạt 460.140 lần; siêu âm đạt 39.923 lần; nội soi tiêu hóa đạt 3.312 ca (tăng 415% cùng kỳ). Các kỹ thuật chuyên sâu tăng vọt: Chụp CT-Scanner đạt 4.531 lần, chụp MRI đạt 1.014 lần

Đánh giá về giá trị toàn diện của chuyển đổi số tại đơn vị, ông Lê Kỳ Trường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều nhấn mạnh: Chuyển đổi số mang lại hiệu quả vô cùng to lớn. Về quản lý, thay vì lật tìm hồ sơ giấy tốn công sức, nay chỉ cần một click chuột là có đầy đủ dữ liệu. Việc không in phim, bỏ bệnh án giấy giúp giảm chi phí in ấn, tiết kiệm ngân sách, không phải bố trí kho lưu trữ mối mọt và bảo vệ môi trường. Toàn bộ dữ liệu tài chính, y lệnh điều trị được minh bạch hóa hoàn toàn.

Hiện nay, bệnh viện duy trì hiệu quả kết nối hội chẩn từ xa (Telehealth) với các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương, giúp giữ tỷ lệ chuyển tuyến ở mức rất thấp, chỉ 2,79%. Đơn vị cũng đang hoàn thiện các tiêu chuẩn phòng xét nghiệm ISO 15189 nhằm liên thông kết quả xét nghiệm liên viện và quốc tế.

Về định hướng thời gian tới, ông Lê Kỳ Trường khẳng định: Chuyển đổi số gắn liền với quản lý sức khỏe toàn dân. Khi dữ liệu được liên thông từ trạm y tế xã, phường đến các bệnh viện tuyến trên, người dân đi đến đâu cũng có thể truy xuất tiền sử bệnh và quá trình điều trị. Đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng Big Data y tế, giúp quản lý sức khỏe nhân dân xuyên suốt vòng đời theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Xác định yếu tố con người giữ vai trò quyết định, Đảng ủy bệnh viện đã lồng ghép chuyển đổi số với việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. 100% cán bộ, y bác sĩ đã hoàn thành đào tạo kỹ năng số. Mới đây, trong chiến dịch khám tầm soát miễn phí cho gần 8.000 người dân các phường An Sinh, Bình Khê, Đông Triều, các đoàn khám lưu động đã trực tiếp xuống địa bàn, vừa thăm khám vừa số hóa và liên thông dữ liệu sức khỏe toàn dân lên Cổng tiếp nhận của Bộ Y tế.

Những "con số biết nói" cùng sự đổi mới từng ngày tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đông Triều là minh chứng sinh động cho hiệu quả của chuyển đổi số y tế. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, dần khẳng định vị thế đơn vị tiên phong, hướng tới mô hình "Bệnh viện thông minh" trên địa bàn thành phố Quảng Ninh, đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân trong và ngoài địa phương.