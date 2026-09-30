Chuyển đổi số y tế: Bệnh án điện tử - Kết nối dữ liệu, nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh

Chuyển đổi từ hồ sơ bệnh án giấy sang môi trường số đang trở thành một nội dung quan trọng trong quá trình chuyển đổi số ngành Y tế. Giá trị của bệnh án điện tử không chỉ nằm ở việc thay thế hồ sơ giấy, mà tạo lập nên nguồn dữ liệu có thể được cập nhật, khai thác và chia sẻ phục vụ công tác khám, chữa bệnh và quản lý.

Từ bệnh án điện tử đến dữ liệu phục vụ khám, chữa bệnh

Việc triển khai bệnh án điện tử đang đặt hoạt động khám, chữa bệnh trên một nền tảng dữ liệu mới. Khi hồ sơ được số hóa, thông tin về quá trình khám và điều trị không còn phụ thuộc vào việc lưu giữ, tìm kiếm và luân chuyển hồ sơ giấy. Dữ liệu được tổ chức trên hệ thống điện tử, qua đó hỗ trợ bác sĩ nhanh chóng tiếp cận tiền sử bệnh, kết quả xét nghiệm và quá trình điều trị của người bệnh, làm cơ sở hỗ trợ quyết định chuyên môn.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) sử dụng bệnh án điện tử để chẩn đoán, điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN.

Với người bệnh, bệnh án điện tử được kỳ vọng góp phần giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và hạn chế tình trạng trùng lặp xét nghiệm. Như vậy, chuyển đổi số trong bệnh án không chỉ tác động đến khâu lưu trữ hồ sơ mà từng bước gắn dữ liệu với hoạt động chuyên môn và quản lý tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Thực tế triển khai tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho thấy yêu cầu này được đặt trong tổng thể hệ thống công nghệ của bệnh viện. Hệ thống bệnh án điện tử được tích hợp với hệ thống quản lý thông tin bệnh viện (HIS), hệ thống quản lý xét nghiệm (LIS) và hệ thống lưu trữ, truyền tải hình ảnh y tế (PACS). Qua đó, thông tin liên quan đến quá trình khám và điều trị được quản lý tập trung, hỗ trợ cán bộ y tế tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, quá trình đưa hồ sơ và chứng từ chuyên môn lên môi trường số cũng được triển khai theo hướng phục vụ trực tiếp người bệnh. Từ ngày 1/7/2026, toàn bộ hồ sơ và chứng từ chuyên môn cấp cho người bệnh được ký số, đóng dấu số và đồng bộ trực tiếp trên ứng dụng Bạch Mai Care - Hồ sơ sức khỏe. Người bệnh có thể thực hiện thủ tục trích sao hồ sơ bệnh án trực tuyến; các giấy tờ như giấy ra viện, bản tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chuyển tuyến bảo hiểm y tế, giấy chứng sinh, giấy chứng tử được lưu trữ trên ứng dụng để tra cứu và sử dụng khi cần.

Những cách làm trên cho thấy bệnh án điện tử không chỉ là một bộ hồ sơ của người bệnh tại một thời điểm khám, chữa bệnh. Khi dữ liệu được lưu trữ có tổ chức, cập nhật và có khả năng kết nối với các hệ thống liên quan, hồ sơ bệnh án trở thành nguồn thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn, quản lý và cung cấp dịch vụ.

Kết nối dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân

Một trong những giá trị quan trọng của quá trình số hóa là khả năng kết nối và chia sẻ dữ liệu. Đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, hoạt động khám, chữa bệnh phát sinh khối lượng dữ liệu lớn, liên quan đến người bệnh, cơ sở khám, chữa bệnh, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, vật tư y tế và chi phí khám, chữa bệnh. Khi dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật và kết nối trên môi trường số, các cơ quan quản lý có thêm điều kiện khai thác thông tin phục vụ quản lý, theo dõi và giám định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Cán bộ y tế hướng dẫn vận hành ki-ốt thông minh tại Cơ sở y tế. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Ở góc độ quản lý, dữ liệu được số hóa còn giúp bệnh viện theo dõi hoạt động khám, chữa bệnh thuận lợi hơn, đồng thời tạo nền tảng kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở y tế. Đây là yêu cầu có ý nghĩa khi dữ liệu khám, chữa bệnh ngày càng được tạo lập trên nhiều hệ thống khác nhau và cần được sử dụng thống nhất, chính xác.

Từ đó, dữ liệu trở thành một trong những nền tảng để nâng cao hiệu quả quản lý quỹ bảo hiểm y tế, đồng thời góp phần bảo đảm quyền lợi của người tham gia. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu cũng giúp hạn chế tình trạng thông tin bị phân tán tại nhiều hệ thống, giảm các khâu nhập liệu thủ công và tạo điều kiện để các bên liên quan sử dụng dữ liệu thống nhất, chính xác hơn.

Ý nghĩa của chuyển đổi số vì thế không chỉ nằm trong phạm vi hoạt động của bệnh viện. Khi thông tin được số hóa và liên thông tốt hơn, người tham gia bảo hiểm y tế có thể từng bước được hưởng những tiện ích cụ thể trong quá trình sử dụng dịch vụ y tế, theo hướng thuận tiện, minh bạch và hiệu quả hơn.

Chuyển đổi số y tế không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà là thay đổi cách kết nối, quản lý để phục vụ người bệnh tốt hơn. Ảnh: Mỹ Hà - TTXVN

Để dữ liệu thực sự phát huy giá trị, việc triển khai hệ thống phải đi cùng chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên, an toàn thông tin, khả năng liên thông và chất lượng dữ liệu ngay từ nguồn. Đây cũng là cơ sở để những nền tảng dữ liệu được hình thành trong bệnh viện có thể tiếp tục được kết nối với các hoạt động quản lý sức khỏe ở tuyến cơ sở, mở rộng phạm vi sử dụng dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số toàn diện ngành Y tế.