Chuyển đổi số với việc giữ gìn, phát triển lĩnh vực dân tộc và tôn giáo

Đại biểu tham dự hội thảo về "Chuyển đổi số trong gìn giữ bản sắc và thúc đẩy phát triển lĩnh vực dân tộc - tôn giáo"

Hội thảo với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam; đại diện lãnh đạo các sở, ngành Thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường, xã; các tổ chức tôn giáo; cơ sở tín ngưỡng; người có uy tín và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Đại diện Phật giáo TP.HCM có Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Văn phòng Ban Trị sự và Tăng Ni các tự viện trên địa bàn Thành phố tham dự.

Ông Lâm Đình Thắng phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, ông Lâm Đình Thắng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM nhấn mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng không chỉ là ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý, mà còn cần góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, lan tỏa các giá trị tốt đẹp và mở rộng cơ hội phát triển cho cộng đồng.

Theo ông Lâm Đình Thắng, quá trình này cần xuất phát từ đặc thù của lĩnh vực, nhu cầu thực tiễn của từng cộng đồng và điều kiện của TP.HCM. Định hướng được đặt ra là dữ liệu phục vụ quản lý và phát triển; công nghệ phục vụ con người; đổi mới gắn với gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa; hiệu quả phục vụ là thước đo của chuyển đổi số.

Qua hai phiên chuyên đề, hội thảo giới thiệu và trao đổi nhiều giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số và công nghệ 3D trong quản lý, số hóa di sản và phát triển “điểm đến số”. Các đại biểu cũng thảo luận về chuyển đổi số, thương mại điện tử trong phát triển chuỗi giá trị ẩm thực Halal và những giá trị đặc trưng của cộng đồng.

Chư tôn đức Ban Trị sự TP.HCM tham dự

Một trong những vấn đề được đặt ra tại hội thảo là việc ứng dụng công nghệ cần đi cùng với gìn giữ bản sắc và phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo. Theo đó, công nghệ được xem là phương tiện hỗ trợ quản lý dữ liệu, bảo tồn di sản, kết nối thông tin và nâng cao hiệu quả phục vụ cộng đồng.

Đối với các tổ chức tôn giáo và cơ sở tín ngưỡng, những giải pháp được giới thiệu tại hội thảo cũng mở ra các hướng tiếp cận trong việc số hóa tư liệu, bảo tồn di sản, quản lý thông tin và giới thiệu các giá trị văn hóa trên môi trường số.

Hội thảo góp thêm diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, các cộng đồng dân tộc, tổ chức tôn giáo, giới chuyên môn và doanh nghiệp công nghệ, hướng đến việc ứng dụng chuyển đổi số phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực, đồng thời bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa trong đời sống đương đại.

Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM và Hội Tin học TP.HCM ký kết biên bản ghi nhớ

Dịp này, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM và Hội Tin học TP.HCM ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, qua đó tăng cường cơ chế phối hợp, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và nguồn lực công nghệ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng và tôn giáo.