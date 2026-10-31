Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến thực chất

Tham dự diễn đàn có Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà; Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Trương Xuân Lam; Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Xã hội số (Bộ Khoa học và Công nghệ) Trần Thị Quốc Hiền; Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) Hoàng Hữu Hạnh; Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam) Nguyễn Thị Bích Lan.

Các đại biểu tham dự diễn đàn. Ảnh: Hải Quân

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Trần Trung Nhân cùng các Thành ủy viên, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương; các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu trong và ngoài thành phố.

Phát triển đô thị thông minh, đô thị sân bay

Diễn đàn là không gian trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tại diễn đàn, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình bày các báo cáo trung tâm về chiến lược thành phố Đồng Nai trong bối cảnh mới: Đô thị thông minh và đô thị sân bay.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hải Quân

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh: Diễn đàn cần tập trung trao đổi 3 định hướng phát triển. Thứ nhất, nâng cấp nền công nghiệp hiện hữu và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao. Thứ hai, khai thác lợi thế Sân bay Long Thành để hình thành hệ sinh thái kinh tế có giá trị gia tăng cao. Thứ ba, tổ chức thực hiện theo bài toán cụ thể, gắn trách nhiệm với kết quả và huy động hiệu quả các nguồn lực.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hải Quân

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang chia sẻ: Cảng hàng không quốc tế Long Thành không đơn thuần là một công trình giao thông hạ tầng, mà là động lực tăng trưởng hạt nhân, đưa Đồng Nai kết nối trực tiếp vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thành phố đang khẩn trương triển khai các hợp phần cốt lõi của đô thị Sân bay Long Thành.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Hải Quân

Về các bài toán phát triển đô thị thông minh, ông Nguyễn Minh Quang cho biết: Thời gian tới, thành phố Đồng Nai tập trung giải quyết 4 bài toán đô thị ưu tiên. Thứ nhất, giao thông thông minh đa phương thức (ITS), tích hợp điều khiển đèn tín hiệu thời gian thực, phạt nguội qua Computer Vision, quản lý xe buýt thông minh. Thứ hai, môi trường và cảnh báo ngập lụt, quan trắc tự động không khí, chất lượng nước sông Đồng Nai, hồ Trị An và cảnh báo ngập tự động cho người dân qua ứng dụng di động.

Thứ ba, quản lý hạ tầng kỹ thuật GIS, số hóa tài sản cây xanh, chiếu sáng thông minh tự động điều chỉnh độ sáng, hạ tầng ngầm và tuyến thu gom rác thải tự động qua GPS. Thứ tư, dịch vụ công và phản ánh hiện trường. Thành phố tập trung các giải pháp để phấn đấu xử lý 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục đủ điều kiện, nâng tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 99%.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ PHẠM ĐỨC LONG chia sẻ: Thành phố Đồng Nai cần tăng khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác hiệu quả các nền tảng hiện có và tránh đầu tư phân tán, trùng lặp. Một môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và vận hành hiệu quả sẽ hỗ trợ cả doanh nghiệp đang hoạt động lẫn các nhà đầu tư mới. Đặc biệt, để khai thác tốt cơ hội từ Sân bay Long Thành, Đồng Nai cần chuẩn bị từ sớm về nguồn nhân lực, năng lực công nghệ, kỹ năng số và khả năng tham gia của doanh nghiệp trong các chuỗi cung ứng liên quan.

Biến tiềm lực thành động lực phát triển bền vững

Cũng tại diễn đàn, PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), thành viên Hội đồng Tư vấn chuyên gia về định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đồng Nai trình bày báo cáo trung tâm “Từ khung kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến giá trị thực chất của trong quản trị quốc gia hiện đại”.

PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Hải Quân

Sau đó, các diễn giả, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp trình bày các nội dung, tham luận về các trụ cột tăng trưởng của thành phố và cách thức chuyển hóa đổi mới sáng tạo thành động lực tăng trưởng mới; các giải pháp thực tiễn cho ngành sản xuất thúc đẩy cạnh tranh khu vực; xu hướng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trên thế giới: Kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng hệ sinh thái tài chính số; các giải pháp chuyển đổi số xã/phường thúc đẩy phát triển kinh tế số từ cấp địa phương; nông nghiệp thông minh - từ chuyển đổi số đến kiến tạo chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao cho Đồng Nai…

Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex Phạm Ngọc Thuận chia sẻ tại diễn đàn. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex Phạm Ngọc Thuận chia sẻ: Becamex đề xuất các cơ quan và đối tác lựa chọn các chương trình có nhu cầu thực tế, xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực và kết quả, giữ minh bạch, tốc độ và tin cậy trong thực thi, giúp nhà nhà đầu tư yên tâm và nâng cao huy động nguồn lực. Becamex mong muốn đóng góp cho Đồng Nai bằng kinh nghiệm, kiến tạo hệ sinh thái và năng lực triển khai mạng lưới đối tác trong nước, quốc tế để cụ thể hóa các đề án sản xuất công nghiệp, đô thị và dịch vụ, hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Đồng Nai.

Diễn đàn còn diễn ra phiên thảo luận chuyên gia với chủ đề “Phát triển chuyển đổi số gắn với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Biến tiềm lực thành động lực”.

Phiên thảo luận chuyên gia tại diễn đàn. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu tổng kết tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn chia sẻ: Qua các báo cáo, tham luận và phiên thảo luận, diễn đàn đã khẳng định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà phải gắn với đổi mới phương thức quản trị, cải cách quy trình và nâng cao chất lượng phục vụ. Dữ liệu cần trở thành nền tảng cho việc ra quyết định; hạ tầng số cần được kết nối, chia sẻ hiệu quả; các giải pháp công nghệ phải góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và các xã, phường trên địa bàn thành phố rà soát, cụ thể hóa các định hướng của Nghị quyết số 16-NQ/TW và các quy định của Luật Phát triển đô thị thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phù hợp với chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị. Việc phát triển đô thị thông minh, đô thị sân bay và kinh tế số phải được gắn kết với quy hoạch, hạ tầng, quản lý đô thị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Các sở, ngành, đơn vị liên quan cần lựa chọn những bài toán thực tiễn, cấp thiết để ưu tiên giải quyết; xác định rõ mục tiêu, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, nguồn lực, tiến độ và tiêu chí đánh giá hiệu quả. Mỗi nhiệm vụ cần hướng đến kết quả cụ thể, tránh đầu tư dàn trải hoặc chạy theo công nghệ mà chưa xác định rõ nhu cầu và hiệu quả ứng dụng. Đồng thời, phát huy vai trò của cấp xã, phường trong triển khai chuyển đổi số và phát triển kinh tế số; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, hỗ trợ doanh nghiệp và bảo đảm người dân có khả năng tiếp cận, sử dụng các tiện ích số…

Các đại biểu chụp hình lưu niệm sau diễn đàn. Ảnh: Hải Quân

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn nhấn mạnh: “Với tinh thần “Bài toán thật - Giải pháp thật - Hiệu quả thật”, tôi tin tưởng rằng sự đồng hành của các cơ quan trung ương, cộng đồng chuyên gia, doanh nghiệp và đối tác trong nước, quốc tế sẽ góp phần giúp Đồng Nai phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế; thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng; xây dựng đô thị hiện đại, thông minh, phát triển hài hòa và nâng cao chất lượng sống của nhân dân”.