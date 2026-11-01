Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo: Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho TP. Đồng Nai

Diễn đàn tập trung trao đổi về hiện trạng, cơ hội, giải pháp thúc đẩy kinh tế số của TP. Đồng Nai.

Định hình chiến lược đô thị sân bay thông minh và đô thị sân bay

Thành phố Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới với vị thế và không gian địa kinh tế hoàn toàn mới. Với Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21/7/2026 và Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; cùng với Kế hoạch số 179-KH/TU ngày 27/8/2026, Quyết định số 982-QĐ/TU của Thành ủy Đồng Nai, TP. Đồng Nai đã định vị rõ nét là cực tăng trưởng đa chức năng cấp quốc gia, hình thành đô thị đặc biệt, trung tâm kinh tế tri thức và công nghiệp công nghệ cao ngang tầm khu vực. Chiến lược phát triển của TP. Đồng Nai trong bối cảnh mới hướng đến đô thị thông minh và đô thị sân bay.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đồng Nai Nguyễn Minh Quang phát biểu tại diễn đàn.

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ TP. Đồng Nai Nguyễn Minh Quang cho biết, Cảng hàng không quốc tế Long Thành không đơn thuần là một công trình giao thông hạ tầng, mà là động lực tăng trưởng hạt nhân, đưa Đồng Nai kết nối trực tiếp vào chuỗi giá trị toàn cầu. Với chủ trương đó, TP. Đồng Nai đang khẩn trương triển khai các hợp phần cốt lõi của đô thị Sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Minh Quang cũng cho biết, TP. Đồng Nai đang tập trung giải quyết 4 bài toán đô thị ưu tiên: giao thông thông minh đa phương thức (tích hợp điều khiển đèn tín hiệu thời gian thực, phạt nguội qua Computer Vision, quản lý xe buýt thông minh); môi trường và cảnh báo ngập lụt (quan trắc tự động không khí, chất lượng nước sông Đồng Nai, hồ Trị An và cảnh báo ngập tự động cho người dân qua ứng dụng di động); quản lý hạ tầng kỹ thuật GIS (số hóa tài sản cây xanh, chiếu sáng thông minh tự động điều chỉnh độ sáng, hạ tầng ngầm và tuyến thu gom rác thải tự động qua GPS); dịch vụ công và phản ánh hiện trường (phấn đấu tập trung các giải pháp để xử lý 100% hồ sơ trực tuyến toàn trình đối với các thủ tục đủ điều kiện, nâng tỷ lệ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt trên 99%).

Mục tiêu đến năm 2035, TP. Đồng Nai trở thành đô thị sân bay, đô thị ven sông, đô thị đa trung tâm, xanh và thông minh; là trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hàng không - vũ trụ, kinh tế hàng không tiêu chuẩn quốc tế; người dân có thu nhập cao, xã hội văn minh, hạnh phúc. Đến năm 2045 trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; là trung tâm kinh tế tri thức phát triển năng động, chỉ số phát triển con người (HDI) và năng lực quản trị đô thị đạt mức cao. Đến năm 2065 trở thành thành phố kết nối toàn cầu, thuộc nhóm các đô thị sân bay đa chức năng hàng đầu thế giới, có chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc hàng đầu.

GRDP năm 2016 đạt từ 11%; duy trì tố độ tăng trưởng 02 con số trong giai đoạn từ 2026-2035. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP đạt 15 - 17% năm 2026, nâng lên tối thiểu 30% vào năm 2030 và đạt 40 - 45% vào năm 2035. Tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 55% năm 2026 lên 65% năm 2030 và 69% vào năm 2035.

Biến tiềm lực thành hiệu quả phát triển

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho rằng, TP. Đồng Nai cần khai thác lợi thế Sân bay Long Thành để hình thành hệ sinh thái kinh tế có giá trị gia tăng cao. Giải pháp là tăng khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác hiệu quả các nền tảng hiện; tránh đầu tư phân tán, trùng lặp.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại diễn đàn.

“Một môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và vận hành hiệu quả sẽ hỗ trợ cả doanh nghiệp đang hoạt động lẫn các nhà đầu tư mới. Đặc biệt, để khai thác tốt cơ hội từ Sân bay Long Thành, Đồng Nai cần chuẩn bị từ sớm về nguồn nhân lực, năng lực công nghệ, kỹ năng số và khả năng tham gia của doanh nghiệp trong các chuỗi cung ứng liên quan” - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh.

Cùng quan điểm, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Becamex Phạm Ngọc Thuận đề xuất các cơ quan và đối tác lựa chọn các chương trình có nhu cầu thực tế, xác định rõ trách nhiệm, nguồn lực và kết quả; giữ minh bạch, tốc độ và tin cậy trong thực thi, giúp nhà nhà đầu tư yên tâm và nâng cao huy động nguồn lực.

Ông Phạm Ngọc Thuận khẳng định, Becamex mong muốn đóng góp cho Đồng Nai bằng kinh nghiệm, kiến tạo hệ sinh thái và năng lực triển khai mạng lưới đối tác trong nước, quốc tế để cụ thể hóa các đề án sản xuất công nghiệp, đô thị và dịch vụ, hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Đồng Nai.

Diễn đàn cấp cao DIGIFEST Đồng Nai 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo: Từ chủ trương đến thực chất - Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Đồng Nai”.

Bên cạnh đó, tại diễn đàn, lãnh đạo TP. Đồng Nai cũng được nghe các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp chia sẻ các nội dung, tham luận về các trụ cột tăng trưởng của TP. Đồng Nai và cách thức chuyển hóa đổi mới sáng tạo thành động lực tăng trưởng mới.

Cùng với đó là các giải pháp thực tiễn cho ngành sản xuất thúc đẩy cạnh tranh khu vực; xu hướng chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trên thế giới trong xây dựng hệ sinh thái tài chính số; các giải pháp chuyển đổi số xã/phường thúc đẩy phát triển kinh tế số từ cấp địa phương; nông nghiệp thông minh - từ chuyển đổi số đến kiến tạo chuỗi giá trị nông nghiệp công nghệ cao cho Đồng Nai…

Phát biểu tổng kết tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Lê Trường Sơn nhận định, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà phải gắn với đổi mới phương thức quản trị, cải cách quy trình và nâng cao chất lượng phục vụ. Dữ liệu cần trở thành nền tảng cho việc ra quyết định; hạ tầng số cần được kết nối, chia sẻ hiệu quả; các giải pháp công nghệ phải góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Ông Lê Trường Sơn khẳng định, việc phát triển đô thị thông minh, đô thị sân bay và kinh tế số phải được gắn kết với quy hoạch, hạ tầng, quản lý đô thị và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. “Các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan phải rà soát, cụ thể hóa các định hướng của Nghị quyết số 16-NQ/TW và các quy định của Luật Phát triển đô thị thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ phù hợp với chức năng, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị. Lựa chọn những bài toán thực tiễn, cấp thiết để ưu tiên giải quyết; xác định rõ mục tiêu, nguồn lực, tiến độ và tiêu chí đánh giá hiệu quả” - ông Lê Trường Sơn nhấn mạnh.