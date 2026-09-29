Chuyển đổi số và đổi mới mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã

Hội nghị chuyên đề “Chuyển đổi số và đổi mới mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp, HTX.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sơn La hiện có khoảng 5.000 doanh nghiệp và 845 HTX đang hoạt động. Khu vực doanh nghiệp, HTX tham gia ngày càng sâu vào tổ chức sản xuất, liên kết vùng nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với sự phát triển về số lượng và quy mô hoạt động, yêu cầu đổi mới phương thức quản trị, ứng dụng công nghệ, khai thác dữ liệu và mở rộng thị trường ngày càng trở nên cần thiết.

Tại Hội nghị, các chuyên gia, doanh nghiệp và HTX tập trung trao đổi về đổi mới mô hình kinh doanh, ứng dụng công nghệ số để mở rộng thị trường, giảm chi phí; chuyển từ bán sản phẩm sang tạo giá trị cho khách hàng; quản trị doanh nghiệp dựa trên dữ liệu, ứng dụng AI hỗ trợ ra quyết định; đổi mới quản trị nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động.

Chuyên gia chia sẻ các giải pháp chuyển đổi số và đổi mới mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp, HTX.

Các đơn vị công nghệ trình diễn các nhóm giải pháp về quản trị, kế toán; bán hàng, thương mại điện tử; dữ liệu, truy xuất nguồn gốc; truyền thông và AI. Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận với chuyên gia về những vấn đề đặt ra trong quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, HTX.

Hội nghị giúp doanh nghiệp, HTX tiếp cận các phương thức quản trị, mô hình kinh doanh và giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế; tăng cường kết nối với chuyên gia, đơn vị cung cấp giải pháp, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng tiếp cận thị trường. Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục kết nối các chuyên gia, đơn vị cung cấp giải pháp, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu thực tế.