Nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính

Ngày 19/11, tại Trung tâm Chỉ huy Công an Tp.Đồng Nai, Bộ Công an tổ chức Hội nghị công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2026.

Hội nghị do Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND Tp.Đồng Nai ghi nhận vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cải cách hành chính được xác định là khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo kết quả công bố, năm 2026 có 28 công an đơn vị, địa phương xếp loại xuất sắc, tăng 3 đơn vị so với năm 2025; 48 đơn vị xếp loại tốt, giảm 5 đơn vị và 4 đơn vị xếp loại khá, tăng 2 đơn vị. Đáng chú ý, không có đơn vị nào bị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ. Mức độ hài lòng chung của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân đạt 99,04%.

Đây cũng là năm đầu tiên Bộ Công an thí điểm đánh giá chỉ số cải cách hành chính đối với các học viện, trường Công an nhân dân, bệnh viện và doanh nghiệp trực thuộc Bộ. Kết quả, 8 học viện, trường, 4 bệnh viện và 2 doanh nghiệp tham gia thí điểm đạt chỉ số cải cách hành chính trung bình 83,76%.

Dịp này, Bộ Công an tôn vinh 18 tập thể, 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyển đổi số công tác đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính; đồng thời công bố và trao quyết định công nhận 17 sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ cho Công an 14 tỉnh, thành phố.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra các tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, công tác xác định chỉ số cải cách hành chính và đo lường mức độ hài lòng của người dân phải bảo đảm thực chất, khách quan, minh bạch; tuyệt đối không chạy theo thành tích, hợp thức hóa hồ sơ hay làm đẹp báo cáo. Kết quả đánh giá phải phản ánh đúng thực tế, qua đó tạo động lực thúc đẩy cải cách hành chính trong toàn lực lượng.

Ứng dụng công nghệ, AI nâng chất lượng phục vụ người dân

Bên lề hội nghị, Công an nhiều tỉnh, thành phố tổ chức trưng bày, giới thiệu các mô hình, giải pháp ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự và cải cách hành chính.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu các mô hình ứng dụng công nghệ và giải pháp chuyển đổi số trong công tác cải cách hành chính của lực lượng Công an nhân dân.

Nổi bật, Công an tỉnh Khánh Hòa giới thiệu Hệ thống FRF (Foreign Risk Forecasting System) – phần mềm quản lý, dự báo rủi ro vi phạm pháp luật và tội phạm quốc tế liên quan đến người nước ngoài. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), hệ thống hỗ trợ quản lý người nước ngoài, tra cứu thông tin xuất nhập cảnh và dự báo nguy cơ, góp phần nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự.

Ông Huỳnh Đức Trung, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, xuất phát từ đặc thù địa phương có thế mạnh du lịch, lượng khách quốc tế lớn, đơn vị đã xây dựng phần mềm hỗ trợ du khách. Người dùng không cần cài đặt ứng dụng, chỉ cần quét mã QR để tra cứu thông tin, địa điểm, thủ tục hành chính hoặc gửi yêu cầu hỗ trợ khi gặp sự cố.

Hệ thống tích hợp 4 ngôn ngữ gồm tiếng Anh, Hàn, Nga và Trung; đồng thời tự động chuyển thông tin đến Công an phường gần nhất để kịp thời hỗ trợ du khách.

Từ ngày 2/9/2026 đến nay, hệ thống ghi nhận khoảng 57.000 lượt truy cập của người nước ngoài, hỗ trợ xử lý hơn 30 trường hợp liên quan đến mất hộ chiếu, tai nạn, thất lạc giấy tờ và visa. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống, triển khai ki ốt hỗ trợ du khách và trạm SOS trên đèo Khánh Lê, giúp du khách gửi tín hiệu cầu cứu khi gặp sự cố.

Mô hình trợ lý ảo du lịch hỗ trợ du khách của Công an tỉnh Khánh Hòa giới thiệu tại gian trưng bày phục vụ hội nghị.

Trong khi đó, Công an tỉnh Nghệ An giới thiệu hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác xây dựng lực lượng và hậu cần. Theo ông Trần Huy Quang, Đội trưởng Đội Công nghệ thông tin, Phòng Hậu cần Công an tỉnh Nghệ An, hệ thống tích hợp dữ liệu phục vụ công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe và đào tạo trực tuyến cho Công an các địa phương.

Tại Tp.Đồng Nai, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Trong đó, nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đáng chú ý, hệ thống quản lý văn bản điều hành phiên bản 3.0 đã được triển khai đến 100% đơn vị, địa phương trong toàn lực lượng. Việc ứng dụng chữ ký số, xử lý văn bản điện tử và số hóa hồ sơ từng bước đổi mới phương thức làm việc, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả quản lý. Công an thành phố cũng tiếp tục đầu tư máy tính, máy quét và thiết bị ký số nhằm phục vụ việc xử lý hồ sơ điện tử.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình ứng dụng AI tại cơ sở đã phát huy hiệu quả. Tiêu biểu là mô hình “AI Trợ lý pháp luật” của Công an phường Long Thành, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ tra cứu văn bản, giải đáp các quy định pháp luật và hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số.

Các đại biểu tham quan mô hình, giải pháp ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số được giới thiệu bên lề hội nghị.

Mô hình “Đại úy Sen Vàng” của Công an phường Trảng Bom góp phần đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tương tác với người dân qua nền tảng số. Bên cạnh đó, Chatbot CSGT của Phòng CSGT hỗ trợ giải đáp các quy định pháp luật về giao thông, giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh chóng, thuận tiện.

Những mô hình, giải pháp trên đang từng bước đổi mới phương thức hoạt động của lực lượng Công an, tăng cường kết nối với người dân trên môi trường số, hướng đến nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ ngày càng hiệu quả hơn.