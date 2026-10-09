Chuyển đổi số: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: L.T

Hội thảo là diễn đàn để các đại biểu trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thúc đẩy CĐS trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn tới.

Các đại biểu tham dự hội thảo - Ảnh: L.T

Tại hội thảo, các tham luận tập trung vào những vấn đề trọng tâm, như: Đổi mới cơ chế, chính sách và phương thức quản lý; phát triển kiến trúc số, hạ tầng số và các nền tảng dùng chung; xây dựng, chuẩn hóa, kết nối, và khai thác dữ liệu số phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế-xã hội.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội thảo - Ảnh: L.T

Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới trong quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ cho người dân; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số gắn với kết quả cụ thể; đào tạo nguồn nhân lực số, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Các mô hình, kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp có thể triển khai tại Quảng Trị trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo, cũng được tập trung thảo luận.

Việc huy động nguồn lực xã hội, phát huy vai trò của doanh nghiệp công nghệ trong nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm, dịch vụ số phù hợp với nhu cầu thực tiễn của tỉnh cũng là nội dung được quan tâm.

Đại diện doanh nghiệp trình bày tham luận tại hội thảo - Ảnh: L.T

Thông qua hội thảo, Quảng Trị hướng tới nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và mở rộng cơ hội tiếp cận, thụ hưởng các thành quả khoa học, công nghệ và CĐS trong đời sống.