Chuyển đổi số trong y tế Hà Nội: Cách mạng chăm sóc sức khỏe hiện đại

Khu vực đăng ký khám và đo huyết áp cho người dân phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Những thay đổi hữu ích

Bà Nguyễn Thanh Trọng (phường Đông Ngạc, Hà Nội) bị đau bụng không rõ nguyên nhân. Sau khi khám tại Trạm Y tế phường và thực hiện các xét nghiệm ban đầu, bà được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn để tiếp tục kiểm tra.

“Con trai tôi đặt lịch khám qua app của bệnh viện trên điện thoại di động, chọn luôn cả bác sĩ khám nên khi đến bệnh viện, tôi không phải chen lấn, chờ đợi ở quầy đăng ký như trước. Tôi đến bệnh viện, lên đúng phòng đã được chỉ định và ngồi chờ đến lượt được gọi vào khám”, bà Trọng chia sẻ.

Từ một thao tác được thực hiện ngay tại nhà, hành trình khám bệnh của bà Trọng trở nên chủ động hơn. Đây cũng là một trong những thay đổi đang được hình thành từ quá trình ứng dụng công nghệ, số hóa các khâu trong hoạt động khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Là bệnh viện đa khoa hạng I của thành phố Hà Nội, đồng thời là bệnh viện tuyến cuối, tiếp nhận lượng lớn người bệnh của thành phố và các khu vực lân cận, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn luôn chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và số hóa toàn diện hoạt động khám chữa bệnh, quản lý và dịch vụ y tế. Việc tích hợp công nghệ thông tin vào chuyên môn đã giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân, đồng thời tối ưu hóa nguồn lực con người và cơ sở vật chất.

Xác định chuyển đổi số là chiến lược trọng tâm, bệnh viện hướng đến xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm. Định hướng này tập trung vào đầu tư hạ tầng công nghệ, phát triển phần mềm quản lý chuyên biệt, ứng dụng AI và Big Data trong chẩn đoán - điều trị, đồng thời đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lương Đức Dũng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn), chuyển đổi số không chỉ giúp rút ngắn quy trình, tiết kiệm chi phí và nguồn lực, mà còn hạn chế giả mạo giấy tờ, bảo đảm tiếp đón đúng người bệnh và góp phần giảm tình trạng lạm dụng bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, số hóa còn giúp bệnh viện tiếp cận kiến thức, kỹ thuật mới, góp phần giảm nguy cơ sai sót và nâng cao chất lượng, an toàn cho người bệnh.

Công tác chuyển đổi số cũng hiển hiện rõ nét tại hệ thống trạm y tế xã, phường - địa chỉ tìm đến đầu tiên đối với người dân khi gặp vấn đề về sức khỏe. Nhiều trạm y tế 4.0 với công nghệ được áp dụng trở thành cầu nối đưa chất lượng khám chữa bệnh tuyến trên về tận "cửa nhà" người dân.

Ngỡ ngàng trước sự thay đổi cả về diện mạo và quy trình khám tại Trạm y tế Bồ Đề (phường Bồ Đề, Hà Nội), bà Lương Thị Thành, 75 tuổi (phường Bồ Đề) cho biết, không gian trạm y tế được thiết kế hiện đại, sạch sẽ và ngăn nắp với các phân khu chức năng rõ rệt. Thay vì sổ khám bệnh giấy như trước, người dân khi đến khám được tiếp nhận và nhập thông tin vào hệ thống bằng kiosk thông minh thông qua định danh căn cước công dân, Face ID… Toàn bộ quy trình đều vận hành trên nền tảng số, việc thanh toán phí khám, xét nghiệm (nếu có) được thực hiện hoàn toàn không dùng tiền mặt.

"Tôi không nghĩ đi khám bệnh bây giờ lại nhanh đến vậy. Tôi không phải khai thông tin cá nhân và cũng không phải chờ đợi lâu, mọi việc được làm trên máy, các thông tin tiền sử bệnh của tôi cũng được các bác sĩ nắm rõ", bà Thành chia sẻ.

Hệ thống dữ liệu tại trạm cũng được liên thông với cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam, kết nối hồ sơ sức khỏe điện tử của thành phố, giúp bác sĩ có thêm thông tin về quá trình khám chữa bệnh của người bệnh mà không cần họ phải mang theo giấy khám cũ.

Phục vụ người bệnh tốt hơn

Từ đầu năm 2026, chuyển đổi số tiếp tục là điểm nhấn nổi bật của ngành Y tế Hà Nội. Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch hành động số 20-KH/BCĐ57 của Thành ủy và Đề án 06 của Chính phủ, Sở Y tế Hà Nội đã tập trung xây dựng nền tảng y tế thông minh, đẩy mạnh phát triển dữ liệu số, ứng dụng công nghệ mới và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành toàn ngành.

Đến hết quý II/2026, ngành Y tế Hà Nội đã quản lý Hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 99% dân số được chuẩn hóa; tiếp tục cập nhật dữ liệu căn cước công dân, bảo hiểm y tế, hộ gia đình, lịch sử khám chữa bệnh, tiêm chủng và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”. Đồng thời, 100% bệnh viện công lập thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh theo thời gian thực, từng bước hình thành kho dữ liệu y tế của thành phố.

Công tác triển khai bệnh án điện tử đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, 100% bệnh viện công lập và 68% bệnh viện ngoài công lập đã triển khai bệnh án điện tử; các đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống HIS-LIS-PACS, chữ ký số và liên thông dữ liệu, hướng tới thay thế hoàn toàn bệnh án giấy theo lộ trình của Bộ Y tế. Ngành Y tế cũng tích cực triển khai kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho người dân, đồng bộ dữ liệu khám sức khỏe với Hồ sơ sức khỏe điện tử và Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, phục vụ công tác quản lý sức khỏe toàn dân.

Song song với đó, Sở Y tế Hà Nội đã xây dựng Đề án Chuyển đổi số ngành Y tế Hà Nội đến năm 2030 cùng các chương trình, dự án thành phần về dữ liệu số, bệnh viện thông minh, hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa (Telehealth), trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và Trung tâm điều hành y tế thông minh (Health IOC)…

Đặc biệt, thanh toán không dùng tiền mặt được đẩy mạnh tại các cơ sở y tế với 100% bệnh viện trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã triển khai. Các đơn vị tiếp tục mở rộng đăng ký khám bệnh trực tuyến, kê đơn điện tử, ký số hồ sơ, tăng cường sử dụng phần mềm có bản quyền và bảo đảm an toàn thông tin theo quy định. Bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, ngành Y tế Hà Nội cũng đẩy mạnh công tác truyền thông về Hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử, khám sức khỏe định kỳ, ứng dụng VNeID trong khám chữa bệnh và các nhiệm vụ chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử, Fanpage Sức khỏe Thủ đô và các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức và sự đồng thuận của người dân trong quá trình xây dựng y tế số, y tế thông minh.

Theo ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, chuyển đổi số hướng tới mục tiêu rút ngắn quá trình phòng bệnh và số hóa dữ liệu khám chữa bệnh. Một số bệnh viện đã triển khai ứng dụng để người bệnh nhận kết quả trực tuyến, kết quả khám và đơn thuốc điện tử. Đây là cách tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe, nơi dữ liệu được kết nối, quy trình được rút gọn đều hướng đến một mục tiêu sau cùng: Để người bệnh được phục vụ tốt hơn…