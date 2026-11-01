Chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu điểm đến, gắn với phát triển văn hóa và du lịch bền vững tại Đồng Nai

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Khắc Vĩnh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Tham dự hội thảo có các lãnh đạo Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Nguyễn Khắc Vĩnh chia sẻ: Trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phát triển mạnh mẽ, chuyển đổi số đang là xu thế bắt buộc, là động lực quan trọng đổi mới phương thức quản lý, vận hành và phát triển kinh tế - xã hội. Đối với lĩnh vực văn hóa và du lịch, ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng thương hiệu điểm đến, mà còn mở ra phương thức mới trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản và tối ưu hóa trải nghiệm du khách trên môi trường số.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Hội thảo là dịp để các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng nhìn nhận, đánh giá đúng vai trò của chuyển đổi số; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, nhận diện khó khăn để đề xuất các giải pháp khả thi nhằm phát triển du lịch thành phố Đồng Nai theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, bền vững.

Tại hội thảo, các chuyên gia, diễn giả đã chia sẻ các nội dung, tham luận về định hướng chiến lược phát triển điểm đến thông minh của thành phố Đồng Nai gắn với chiến lược kinh tế số, du lịch số và phát triển công nghiệp văn hóa; thảo luận giải pháp kết nối nguồn lực sáng tạo và công nghệ; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo/thực tế tăng cường (AR/VR) và bản sao số (digital twin) nhằm nâng cao trải nghiệm điểm đến và quảng bá thương hiệu Đồng Nai.

Các chuyên gia, diễn giả trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Bên cạnh đó, hội thảo cũng được các chuyên gia chia sẻ bài học quốc tế và các hàm ý chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ du lịch và kinh tế sáng tạo; kết nối hệ sinh thái giữa cộng đồng và các nền tảng số nhằm phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch, thu hút nguồn lực đầu tư và hợp tác công tư. Hội thảo cũng thảo luận các cơ chế, mô hình thực tiễn để định vị và xây dựng thương hiệu Đồng Nai vươn tầm trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển…