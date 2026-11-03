Chuyển đổi số trong phòng cháy, chữa cháy: Chủ động ngăn ngừa nguy cơ cháy do điện

Kết nối trực tuyến, tư vấn trực tiếp

Điện năng phục vụ hầu hết các hoạt động sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, song cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ khi hệ thống dây dẫn, thiết bị điện xuống cấp, lắp đặt không bảo đảm an toàn hoặc sử dụng quá tải. Đặc biệt, tại các nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ, kho hàng, nhà xưởng – nơi tập trung nhiều thiết bị điện vận hành liên tục và hàng hóa với số lượng lớn – nguy cơ cháy, nổ càng cao.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và điện lực hướng dẫn người dân sử dụng Mini App “Tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý sử dụng điện”. Ảnh: PV

Theo thống kê, từ năm 2021 đến hết quý III năm 2026, Hà Nội xảy ra 4.182 vụ cháy, làm 166 người tử vong, 148 người bị thương. Đáng chú ý, nguyên nhân vụ cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện, chiếm tỷ lệ cao, trên 72%. Trước tình hình đó, ngày 23-7-2026, UBND thành phố Hà Nội chính thức ra mắt Mini App “Tư vấn an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện” trên nền tảng Công dân Thủ đô số (iHanoi). Đây là sản phẩm được Công an thành phố phối hợp với Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ và Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội xây dựng nhằm tạo kênh tương tác trực tuyến giữa người dân, doanh nghiệp với các cơ quan chức năng.

Theo đó, người dân tải và cài đặt ứng dụng iHanoi, đăng nhập bằng số điện thoại hoặc email cá nhân, sau đó lựa chọn Mini App "Tư vấn toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện" trên giao diện trang chủ. Khi có nhu cầu tư vấn, người dân chọn chức năng "Đăng ký", điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn như mã khách hàng sử dụng điện, họ tên, số điện thoại, địa chỉ sử dụng điện và lựa chọn loại hình cơ sở cần tư vấn (nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà trọ, nhà xưởng, kho...). Người dùng có thể mô tả nội dung cần hỗ trợ, khai báo quy mô công trình và tải lên hình ảnh thực tế để giúp cơ quan chức năng đánh giá, tư vấn chính xác hơn.

Sau khi tiếp nhận, hệ thống tự động chuyển thông tin đến các đơn vị liên quan. Người dân có thể theo dõi tiến độ giải quyết trực tuyến. Trên cơ sở yêu cầu, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với ngành điện lực, chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, tư vấn trực tiếp, hướng dẫn khắc phục những tồn tại về hệ thống điện và các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.

Việc đưa Mini App vào vận hành, tích hợp trên nền tảng iHanoi gắn với yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của thành phố Hà Nội. Ảnh minh hoạ

Sau 3 tháng triển khai, từ ngày 23-7 đến 11-10-2026, Mini App đã tiếp nhận 748 đề nghị, trong đó 730 yêu cầu được giải quyết, đạt tỷ lệ khoảng 97,6%. Đây là kết quả bước đầu cho thấy nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp đối với hoạt động tư vấn an toàn điện, đồng thời phản ánh hiệu quả của việc kết nối các lực lượng chuyên môn thông qua nền tảng số.

Tại nhà máy sản xuất Eco Factory, một cơ sở sản xuất đồ nội thất sử dụng nhiều nguyên vật liệu dễ cháy, việc được hướng dẫn sử dụng tiện ích đã giúp doanh nghiệp có thêm kênh kết nối với lực lượng chức năng để rà soát các nguy cơ mất an toàn. Ông Nguyễn Xuân Ngọc, quản lý nhà máy cho biết, sau khi gửi yêu cầu trên Mini App, cơ sở được lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và ngành điện lực đến kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn trong quản lý, sử dụng điện. Qua đó, doanh nghiệp nhận diện rõ hơn những nguy cơ tiềm ẩn và có biện pháp khắc phục phù hợp.

Để tiện ích thực sự đến với người dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại các địa bàn. Đại úy Vương Hoàng Vũ, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 20, Phòng Cảnh sát Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội khẳng định: Hàng tuần, đơn vị cử đoàn viên thanh niên phối hợp với các lực lượng xuống cơ sở, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp cài đặt và sử dụng ứng dụng. Qua đó, người dân có thể chủ động tra cứu các quy định, khuyến cáo về an toàn điện, nâng cao kiến thức phòng ngừa cháy, nổ trong sinh hoạt và sản xuất.

Mini App “Tư vấn an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quản lý sử dụng điện” trên nền tảng iHanoi. Ảnh: PV

Đưa công nghệ vào công tác phòng ngừa từ cơ sở

Việc đưa Mini App vào vận hành, tích hợp trên nền tảng iHanoi gắn với yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của thành phố Hà Nội. Trong đó, Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16-1-2026 của UBND thành phố Hà Nội về tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch liên ngành số 3518/KH-EVNHANOI-SCT-CATP ngày 16-4-2026 về phối hợp triển khai tư vấn, hướng dẫn bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý, sử dụng điện cho người dân thông qua ứng dụng iHanoi. Tiện ích cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, Mini App “Tư vấn an toàn phòng cháy chữa cháy trong quản lý sử dụng điện” là một trong những điểm nhấn trong kết quả công tác của đơn vị năm 2026. Thông qua nền tảng này, người dân, doanh nghiệp có thể chủ động gửi yêu cầu, đặt lịch để cơ quan chức năng kiểm tra, tư vấn, hướng dẫn bảo đảm an toàn điện tại nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Mở ứng dụng iHanoi, đăng nhập bằng số điện thoại hoặc email cá nhân tại màn hình trang chủ, tìm và chọn mini app “An toàn điện và phòng cháy chữa cháy” để sử dụng. Ảnh: minh hoạ

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang phối hợp với Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Sở Công Thương triển khai các nhiệm vụ theo Đề án an toàn điện, từng bước khai thác các thiết bị hiện có như công tơ điện thông minh, aptomat và thiết bị giám sát điện phù hợp để hỗ trợ nhận diện sớm những dấu hiệu bất thường trong quá trình sử dụng điện.

“Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự hưởng ứng của người dân và người đứng đầu doanh nghiệp trong việc cài đặt, sử dụng Mini App, hệ thống điện tại mỗi gia đình, cơ sở sẽ từng bước được quản lý, giám sát thuận tiện hơn thông qua điện thoại thông minh. Qua đó, những dấu hiệu bất thường có thể được phát hiện ngay từ khi mới xuất hiện, tạo điều kiện xử lý trước khi phát sinh sự cố cháy, nổ”, Đại tá Phạm Trung Hiếu nhấn mạnh.

Khi mỗi gia đình, mỗi cơ sở kinh doanh chủ động kiểm tra, phòng ngừa và biết cách kết nối với lực lượng chuyên môn, công tác phòng cháy chữa cháy sẽ có thêm điều kiện chuyển từ xử lý sự cố sang ngăn ngừa nguy cơ ngay từ đầu.