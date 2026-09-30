Chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công: Hướng tới nền hành chính số hiện đại và bền vững

Quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ

Ngay từ đầu năm, lãnh đạo Bộ đã thống nhất, chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình công tác của Chính phủ, nhất là công tác hoàn thiện thể chế, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Cụ thể, đã ban hành và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2026 với 32 nhiệm vụ và 54 hoạt động. Tính đến ngày 14/9, Bộ đã hoàn thành 19/32 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 59,38%. Đối với 425 nhiệm vụ được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao có thời hạn, Bộ đã hoàn thành 205 nhiệm vụ (đạt 55,88%), số còn lại đang trong hạn xử lý và không có nhiệm vụ nào bị quá hạn.

Đồng thời, xây dựng phương án bãi bỏ 149 văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, tương đương khoảng 25% tổng số văn bản thuộc diện rà soát; riêng trong qúy III, Bộ đã trình ban hành và tự ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tổng rà soát 933 văn bản còn hiệu lực, đề xuất sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ 413 văn bản. Đồng thời, đã phối hợp bãi bỏ 13/40 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, và thu hẹp 3 ngành nghề, đạt tỷ lệ cắt giảm 36,25%, vượt yêu cầu tối thiểu mà Trung ương đề ra. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Bộ đã xử lý tổng số 299.732 hồ sơ, ghi nhận tỷ lệ giải quyết và trả kết quả đúng hạn đạt tới 97,8%.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng kiểm tra các đơn vị thực hiện kế hoạch. Ảnh: Khương Trung

Về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Bộ đã hoàn thành tái cấu trúc quy trình đối với 100% TTHC (44/44 thủ tục) thuộc phạm vi Nghị quyết số: 66.7/2025/NQ-CP. Bộ triển khai cập nhật 25 cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành, hoàn thành kết nối 12/12 CSDL quốc gia theo kế hoạch, đồng thời phối hợp tích hợp thành công Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá lên ứng dụng định danh điện tử VNeID. Đặc biệt, Bộ đã chính thức ban hành Quyết định về việc áp dụng Chỉ số cải cách hành chính mới. Bộ chỉ số này áp dụng cho toàn bộ các đơn vị hành chính trực thuộc Bộ, thiết lập một cơ chế đánh giá định lượng, công khai và toàn diện, hướng tới xây dựng một bộ máy hành chính minh bạch, chịu trách nhiệm giải trình cao trước người dân và doanh nghiệp.

Tinh gọn bộ máy, số hóa, phân cấp và hậu kiểm

Mục tiêu cốt lõi của Bộ chỉ số CCHC lần này là theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và minh bạch kết quả công tác cải cách hàng năm tại từng đơn vị. Điểm đột phá trong công tác triển khai lần này là việc ứng dụng phần mềm quản lý chuyên dụng do Cục Chuyển đổi số xây dựng. Toàn bộ quy trình tự đánh giá, chấm điểm và nộp tài liệu kiểm chứng của các đơn vị đều được số hóa hoàn toàn nhằm loại bỏ các sai sót thủ công, bảo đảm tính chính xác và bảo mật thông tin.

Ngoài ra, công tác cải cách tổ chức bộ máy và quy chế quản lý công tác tổ chức cán bộ cũng được coi trọng, điểm nhấn đã phối hợp trình Chính phủ ban hành Nghị định số: 355/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới của Bộ. Ngay sau đó, Bộ đã thực hiện tinh gọn mạnh mẽ các đầu mối trực thuộc: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giảm 4,17% đơn vị; Cục Chăn nuôi và Thú y giảm từ 10,7% đến 20,6% các tổ chức trực thuộc Chi cục; Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giảm đến 25% các tổ chức trực thuộc.

Việc ban hành quy chế mới về quản lý công tác tổ chức cán bộ không chỉ là một văn bản hành chính thuần túy, mà là minh chứng cho quyết tâm chính trị cao độ của lãnh đạo Bộ trong việc hiện thực hóa mục tiêu CCHC của Chính phủ. Quy chế đã phân định rất rõ thẩm quyền giữa Bộ trưởng, Thứ trưởng và người đứng đầu các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Tuy nhiên đi cùng với đó là biện pháp hậu kiểm và kiểm soát quyền lực. Nếu phát hiện có sai phạm trong quản lý cán bộ, hoặc khi đơn vị đó xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ sẽ bị thu hồi hoặc tạm dừng thực hiện thẩm quyền đã phân cấp ngay lập tức đối với các đơn vị.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác được tập thể lãnh đạo Bộ đặc biệt quan tâm thực hiện là Nghị quyết số: 57-NQ/TW, theo đó đã đề xuất 15 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, bước đầu xác định 13 sản phẩm công nghệ chiến lược tiềm năng.

Bộ đã cắt giảm được 8.987 ngày giải quyết thủ tục hành chính, tương ứng giảm 53,39%; tiết kiệm khoảng 5.310 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, tương ứng giảm 54,73%. Số thủ tục hành chính cấp Bộ giảm từ 267 xuống còn 148. Đồng thời, Bộ đã thực hiện phân cấp 58 thủ tục, bãi bỏ 108 thủ tục và đơn giản hóa 88 thủ tục thuộc nhiều lĩnh vực.