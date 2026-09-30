Chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan nhà nước và cung cấp dịch vụ công: Động lực để ngành xây dựng bứt phá

Chủ động triển khai Nghị quyết hiệu quả

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động xây dựng, cụ thể hóa các Nghị quyết, Kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý ngành, nhất là công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính chính bước đầu tạo nền tảng dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn ngành.

Một trong những điểm nổi bật là Bộ Xây dựng đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 nhằm thực hiện Nghị quyết số: 57-NQ/TW của Bộ Chính trị với 291 nhiệm vụ. Đến nay, đã hoàn thành 185 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 63,6%; 102 nhiệm vụ đang được thực hiện thường xuyên, đạt tỷ lệ 35% và 4 nhiệm vụ đang thực hiện đúng tiến độ, chiếm 1,4%, không có nhiệm vụ quá hạn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh chủ trì Hội nghị sơ kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW

Song song với đó, Bộ cũng triển khai cụ thể Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương “100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số”, đã hoàn thành 5/17 nhiệm vụ, đạt 29,4%, và đang thực hiện 12 nhiệm vụ, chiếm 70,6%, đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, hiệu quả.

Ngoài ra, Bộ cũng đưa vào vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình tập trung, cung cấp trực tuyến, công khai 100% các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến triển khai tập trung trên Hệ thống để thực hiện toàn quốc, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp liên thông, đồng bộ, hiệu quả. Đã có 424/438 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 96,8%; tiếp nhận và xử lý hơn 416 nghìn hồ sơ, trong đó hồ sơ trực tuyến chiếm trên 81%.

Đồng thời, hoàn thành xây dựng 10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia, từng bước hình thành nền tảng dữ liệu số phục vụ công tác quản lý, cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công. Đến nay, Bộ Xây dựng đã cắt giảm, đơn giản gần 300 thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí hơn 6.800 tỷ đồng, đồng thời cũng hoàn thành 5 chỉ tiêu cải cách theo Kết luận số: 18-KL/TW về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

5 nhóm mục tiêu trọng tâm

Đáng chú ý, Bộ Xây dựng đang đẩy mạnh hình thành hệ sinh thái dữ liệu số ngành xây dựng đồng bộ, hiện đại. Mục tiêu là hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng, tạo nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên môi trường số.

Theo đó, kế hoạch xác định 5 nhóm mục tiêu trọng tâm gồm: phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số; phục vụ phát triển công dân số; mở rộng hạ tầng và hệ sinh thái dữ liệu; phục vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% dịch vụ công, thủ tục hành chính được thông báo trạng thái và đồng bộ kết quả xử lý trên VNeID; 90% hồ sơ được thực hiện trực tuyến; 80% dịch vụ công được cắt giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ khi dữ liệu đã được tích hợp và chia sẻ; đồng thời mở rộng thanh toán trực tuyến lên 80% trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Cũng theo lộ trình đến năm 2030, 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng sẽ được tích hợp, kết nối và khai thác đồng bộ trên môi trường số. Đặc biệt, Bộ Xây dựng đặt mục tiêu hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng phục vụ cải cách thủ tục hành chính và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giảm giấy tờ, giảm thời gian giải quyết thủ tục. Cùng với đó, Bộ sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và ứng dụng VNeID; đồng thời xây dựng danh mục nền tảng, sản phẩm số ứng dụng dữ liệu dân cư trong các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng sẽ xây dựng và hoàn thiện Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát việc kết nối, chia sẻ dữ liệu cũng được triển khai thường xuyên trong toàn ngành.

Tính đến ngày 30/8, sau hơn 8 tháng đi vào vận hành, Cơ sở dữ liệu quốc gia đã ghi nhận 17.850 tài khoản, quản lý 194.224 dữ liệu quy hoạch, dự án, công trình và hoàn thành kết nối, đồng bộ 24.685 dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia"; có 9/9 cơ sở dữ liệu chuyên ngành hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng trên toàn quốc và hoàn thành kết nối với Trung tâm dữ liệu quốc gia. Một số cơ sở dữ liệu đạt kết quả nổi bật, như Cơ sở dữ liệu quốc gia đăng kiểm phương tiện có 7.295.266 bản ghi dữ liệu về phương tiện; Cơ sở dữ liệu quốc gia năng lực hành nghề hoạt động xây dựng có 191.753 bản ghi dữ liệu về chứng chỉ hành nghề.