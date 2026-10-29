Chuyển đổi số trong giáo dục tiểu học

Hội nghị cải tiến chất lượng giáo dục cấp tiểu học năm học 2026 - 2027.

Tại Trường Tiểu học Chiềng Mung, xã Chiềng Mung hệ thống cơ sở vật chất phục vụ dạy và học được trang bị đồng bộ với 100% lớp học lắp đặt tivi thông minh có kết nối Internet. Nhà trường đưa vào vận hành hiệu quả phòng học STEAM cùng nhiều học cụ trực quan, tạo không gian cho học sinh tích cực thực hành, trải nghiệm sáng tạo; đồng thời duy trì phòng tin học với dàn máy tính hoạt động tốt, đảm bảo toàn bộ học sinh khối lớp 3, 4 và 5 được thực hành môn Tin học ngay tại lớp.

Khắc phục lối truyền đạt kiến thức một chiều truyền thống, giáo viên đã linh hoạt tích hợp hình ảnh động, video minh họa và trò chơi tương tác vào từng bài giảng. Thông qua các sân chơi trực tuyến như Violympic, Trạng Nguyên Tiếng Việt, Đấu trường VioEdu, học sinh được thao tác trực tiếp trên máy tính, cọ xát với ngân hàng câu hỏi phong phú, vừa ôn luyện kiến thức vừa rèn kỹ năng ứng dụng công nghệ vào học tập.

Phòng học thông minh tại Trường Tiểu học Chiềng Mung.

Bà Hà Thị Kim Doan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Mung, thông tin: Việc đưa thiết bị hiện đại và không gian sáng tạo vào giảng dạy nhằm biến công nghệ thành công cụ hỗ trợ học sinh chủ động tư duy, khắc phục thói quen chép bài thụ động. Thời gian tới, nhà trường tiếp tục bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin cho đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh số hóa tài liệu học tập và tăng cường kết nối với phụ huynh; hướng tới xây dựng môi trường giáo dục linh hoạt, giúp các em rèn luyện kỹ năng số và tinh thần tự học ngay từ những năm đầu cấp.

Ngoài các giờ học trên lớp, công nghệ thông tin đang dần thay đổi thói quen tự học của học sinh tiểu học tại nhà. Khác với bài tập giấy truyền thống, các em tiếp cận ôn tập kiến thức qua các phần mềm như OLM, VioEdu hay Azota với nội dung sinh động. Nhờ khả năng cá nhân hóa cao, hệ thống tự động phân tích năng lực để đưa ra lộ trình học tập phù hợp, giúp học sinh trung bình không bị quá tải, còn học sinh khá, giỏi có cơ hội thử sức với các dạng bài nâng cao. Em Lê An Nguyên, học sinh lớp 5A4, Trường Tiểu học Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, chia sẻ: Trước đây khi gặp bài Toán khó, nếu không giải được em thường nản chí và bỏ qua. Nhưng từ khi làm bài trên phần mềm VioEdu, nếu em chọn sai đáp án, màn hình sẽ hiện ra phần giải thích từng bước rất dễ hiểu. Nhờ thế, em tự tìm ra chỗ sai, nắm vững cách giải và tự làm lại được bài. Em cảm thấy các ứng dụng học tập rất hữu ích.

Giờ thực hành Tin học của cô và trò Trường Tiểu học Chiềng Mung, xã Chiềng Mung.

Năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh có 172 trường có cấp tiểu học với 127.641 học sinh; 5.704 phòng học và 593 phòng bộ môn cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập. Xây dựng môi trường học tập hiện đại, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã thành lập 18 cụm chuyên môn để tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm số hóa bài giảng; triển khai thí điểm dạy học bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và thực hiện hiệu quả việc tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1. Cùng với đó, các ứng dụng kết nối trên điện thoại đã trở thành cầu nối giúp cha mẹ cập nhật sát sao điểm số và quá trình rèn luyện của con mỗi ngày. Nhờ sự quan tâm, định hướng đúng đắn từ gia đình và nhà trường, các em ngày càng thành thạo thao tác máy tính, nuôi dưỡng niềm đam mê, hứng thú và tinh thần tự giác trong học tập.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết: Phát huy hiệu quả hoạt động của 18 cụm chuyên môn cùng kết quả thí điểm dạy học bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tại 7 trường học, Sở sẽ tiếp tục đánh giá và nhân rộng mô hình lớp học thông minh tại các cơ sở giáo dục đủ điều kiện. Song song với đó, ngành tích cực tham mưu ưu tiên nguồn lực bổ sung máy tính, nâng cấp hạ tầng mạng Internet cho các điểm trường vùng khó khăn; chỉ đạo các nhà trường khai thác hiệu quả kho học liệu số dùng chung, đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ cho đội ngũ giáo viên và phối hợp chặt chẽ với phụ huynh hướng dẫn học sinh sử dụng Internet an toàn, hiệu quả.

Học sinh ôn tập kiến thức tại nhà qua phần mềm VioEdu.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình đã tạo chuyển biến rõ nét trong đổi mới dạy và học ở bậc tiểu học, giúp học sinh hình thành phương pháp tự học, chủ động tiếp thu kiến thức và từng bước hoàn thiện kỹ năng số ngay từ bậc học nền tảng.