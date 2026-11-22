Phong trào “Đảng viên tiên phong học tập kỹ năng số” gắn với phong trào “Bình dân học vụ số”, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư tại xã Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (Ảnh VĂN LINH)

Trước yêu cầu mới, Đại hội XIV của Đảng xác định cần đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh số hóa dữ liệu, tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu quả thực chất công tác quản lý đảng viên.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc công tác số hóa dữ liệu trong quản lý đảng viên, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Bên cạnh đó, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, nhất là ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Số hóa quy trình quản lý đảng viên

Xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang sau sắp xếp có diện tích tự nhiên 191,34 km2, dân số hơn 20 nghìn người; địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số trên 80%. Nơi đây, đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm hơn 50%. Đổi mới phương thức quản lý đảng viên, Đảng ủy xã tập trung quản lý hồ sơ, dữ liệu và thực hiện nghiệp vụ công tác đảng trên môi trường số.

Đảng ủy xã nghiêm túc triển khai Chiến dịch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, từ đó đẩy nhanh tiến độ số hóa, xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, đảng viên. Đến nay, Đảng ủy xã đã hoàn thành cập nhật dữ liệu đảng viên trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đối với 100% tổ chức đảng trực thuộc, đồng thời duy trì cập nhật dữ liệu khi có thay đổi về thông tin.

Tổ hỗ trợ chuyển đổi số được thành lập nhằm hướng dẫn cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, giúp các chi bộ quản lý số lượng đảng viên, khai thác, cung cấp văn bản, tài liệu, học tập nghị quyết, sinh hoạt chi bộ, tiếp nhận thông tin, phản hồi giữa cấp ủy với đảng viên.

Từ thực tiễn xã Minh Quang cho thấy, việc hoàn thành cập nhật dữ liệu đảng viên trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 và triển khai các nhiệm vụ số hóa, ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử tạo phương thức hoạt động mới đối với công tác đảng ở cơ sở. Cùng với Minh Quang, các tổ chức đảng trong tỉnh không ngừng nỗ lực triển khai số hóa công tác quản lý đảng viên.

Theo số liệu từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang, tính đến tháng 9/2026, toàn tỉnh có 81,7% đảng viên cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Đến ngày 9/10, Đảng bộ tỉnh đã số hóa 93.634 hồ sơ đảng viên, đạt 68,30%.

Khai thác hiệu quả thực chất

Bên cạnh những kết quả, quá trình số hóa dữ liệu đảng viên tại nhiều xã miền núi tỉnh Tuyên Quang còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân do hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị và nhân lực phục vụ chuyển đổi số hạn chế. Khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, đảng viên chưa đồng đều. Một bộ phận đảng viên, nhất là đảng viên cao tuổi còn lúng túng trong sử dụng điện thoại thông minh, máy tính và các nền tảng số, dẫn đến việc khai thác, sử dụng các tiện ích phục vụ công tác đảng chưa hiệu quả.

Điều kiện hạ tầng, thiết bị và khả năng tiếp cận dịch vụ số giữa các khu dân cư cũng khác nhau, mức độ sử dụng, khai thác các tiện ích số thiếu đồng bộ... Thực tế nêu trên đặt ra yêu cầu cần có giải pháp hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị và điều kiện kết nối, nhất là tại các địa bàn khó khăn, dân cư phân tán; nghiên cứu cơ chế bảo đảm tính liên tục của nghiệp vụ khi hệ thống nâng cấp, bảo trì, có hướng dẫn và phương án xử lý kịp thời để cơ sở không bị động.

Theo đồng chí Trịnh Đỗ Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương, chuyển đổi số trong công tác quản lý đảng viên là yêu cầu tất yếu, là nhiệm vụ lâu dài, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy các cấp, sự chủ động của cơ quan tổ chức và ý thức trách nhiệm của từng chi bộ, đảng viên. Do vậy, cần xác định chuyển đổi số trong quản lý đảng viên là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy; lồng ghép nội dung này trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, gắn kết quả thực hiện với đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Từ thực tiễn công tác, đồng chí Ma Văn Khắp, Bí thư Đảng ủy xã Minh Quang bổ sung: Một điều thiết yếu nữa là cần từng bước chuyển từ quản lý hồ sơ sang quản trị dữ liệu; từ số hóa thông tin sang khai thác dữ liệu; từ triển khai ứng dụng sang thực hiện nghiệp vụ trên môi trường số; từ yêu cầu chuyển đổi số sang chuyển đổi số có hỗ trợ; và quan trọng hơn, từ việc xây dựng từng hệ thống riêng lẻ hướng tới một hệ sinh thái dữ liệu thống nhất, liên thông, có tính liên tục trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đối với cơ sở, công nghệ chỉ phát huy giá trị khi giải quyết được những công việc cụ thể, giảm thao tác trung gian, giúp cán bộ quản lý tốt hơn và giúp đảng viên tiếp cận thông tin thuận lợi hơn. Vì vậy, cùng với hoàn thiện công nghệ, cần đồng bộ hạ tầng, dữ liệu, quy trình, con người và cơ chế hỗ trợ.

Chỉ khi những yếu tố đó được đặt trong một chỉnh thể thống nhất, chuyển đổi số trong công tác quản lý đảng viên mới thật sự chuyển từ “có hệ thống” sang “có hiệu quả”, từ “có dữ liệu” sang “khai thác được dữ liệu”, đồng bộ việc quản lý đảng viên, dữ liệu, thông tin đảng viên với quản lý dữ liệu thông tin đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và thực hiện nghiệp vụ công tác đảng trong tình hình mới.