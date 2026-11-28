Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lạc Dương thực hiện nhận xét đảng viên nơi cư trú trên môi trường điện tử

Thuận tiện, nâng cao hiệu quả phối hợp

Thực hiện Quy định số 221-QĐ/TW ngày 5/10/2026 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú, việc lấy ý kiến, nhận xét đảng viên được triển khai thống nhất trên môi trường điện tử.

Tại xã Lạc Dương, ngay sau khi có Quy định số 221-QĐ/TW, cấp ủy địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai đến các chi bộ. Theo ông Thân Văn Hữu - Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lạc Dương, khó khăn lớn nhất khi triển khai là một số bí thư chi bộ thôn tuổi cao, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Tuy nhiên, Ban Xây dựng Đảng đã hướng dẫn cụ thể các bước theo tập huấn của Trung ương cùng với tinh thần chủ động học hỏi của các bí thư chi bộ thôn, đến nay 100% chi bộ thôn đã thực hiện việc nhận xét đảng viên nơi cư trú trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Đảng. Trong đó, nhiều chi bộ đã hoàn thành 100% số lượng đảng viên thuộc diện nhận xét; Ban Xây dựng Đảng xã đã tiếp nhận, nhận xét cho khoảng 200/261 đảng viên. “Việc nhận xét đảng viên nơi cư trú được thực hiện trên hệ thống điện tử giúp các tổ chức Đảng chuyển, tiếp nhận thông tin và theo dõi tiến độ xử lý thuận tiện hơn, sự phối hợp giữa cấp ủy nơi cư trú và cấp ủy nơi công tác cũng sát sao hơn. Đồng thời, nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin cho cấp ủy chi bộ thôn, giảm thời gian, công sức cho đảng viên khi lấy phiếu nhận xét nơi cư trú”, ông Thân Văn Hữu cho biết.

Nếu ở những địa bàn vùng sâu như Lạc Dương, việc thực hiện lấy ý kiến nhận xét đảng viên đang công tác nơi cư trú trên môi trường điện tử giúp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các tổ chức Đảng thì tại các phường trung tâm, nơi có số lượng lớn đảng viên đang công tác cư trú, hệ thống điện tử còn góp phần giảm đáng kể áp lực trong tổ chức thực hiện, tổng hợp và quản lý hồ sơ.

Phường Lang Biang - Đà Lạt hiện có khoảng 1.250 đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn. Với số lượng lớn, việc triển khai nhận xét trên hệ thống đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là trong hướng dẫn thao tác và tổ chức thực hiện tại các chi bộ tổ dân phố. Ông Nguyễn Hữu Hòa - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Lang Biang - Đà Lạt cho biết, Đảng ủy phường đã ban hành văn bản chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quy định số 221-QĐ/TW, đồng thời Ban Xây dựng và Văn phòng Đảng ủy tổ chức tập huấn cho bí thư chi bộ thôn về cách truy cập, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Đảng để thực hiện việc nhận xét, phê duyệt theo quy định. “Việc ứng dụng công nghệ số trong công tác nhận xét đảng viên nơi cư trú là bước đổi mới cần thiết, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số hiện nay. Qua đó, góp phần giảm thời gian, TTHC và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các tổ chức Đảng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên”, ông Hòa khẳng định.

Bảo đảm nhận xét thực chất

Quy định số 221-QĐ/TW đặt ra yêu cầu tăng cường mối liên hệ giữa đảng viên đang công tác với tổ chức Đảng và Nhân dân nơi cư trú. Theo đó, việc nhận xét phải phản ánh ý thức trách nhiệm, phẩm chất, lối sống, sự gương mẫu và mức độ tham gia các hoạt động tại địa phương của mỗi đảng viên.

Đến ngày 20/11, Chi bộ thôn Đạ Nhim, xã Lạc Dương đã hoàn thành 100% việc nhận xét đảng viên đang công tác trên môi trường điện tử. Theo Bí thư chi bộ Thang Nai Thủy, để triển khai việc nhận xét đảng viên trên hệ thống, chi ủy tổ chức họp với trưởng thôn và trưởng ban công tác Mặt trận để đánh giá, nhận xét từng đảng viên bảo đảm khách quan, thực chất. “Việc phối hợp với các lực lượng ở khu dân cư giúp chi bộ có thêm thông tin thực tế, làm căn cứ nhận xét sát hơn với quá trình tham gia sinh hoạt và thực hiện trách nhiệm của từng đảng viên”, bà Thang Nai Thủy cho hay.

Việc lấy ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Đảng là sự đổi mới trong phương thức quản lý, đánh giá đảng viên. Chất lượng nhận xét sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.