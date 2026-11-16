Chuyển đổi số trong công tác nhận xét đảng viên nơi cư trú

Đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả phối hợp

Trước đây, việc lấy ý kiến nhận xét đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với nơi cư trú được thực hiện bằng văn bản giấy. Đến kỳ đánh giá cuối năm, chi ủy, chi bộ nơi đảng viên công tác gửi văn bản đề nghị chi bộ nơi cư trú nhận xét, đánh giá. Sau khi tổ chức lấy ý kiến, chi bộ nơi cư trú tổng hợp kết quả và chuyển lại cho đơn vị nơi đảng viên công tác. Quy trình này đòi hỏi nhiều thời gian luân chuyển, xử lý và lưu trữ hồ sơ giữa các tổ chức Đảng, nhất là tại những địa bàn có số lượng lớn đảng viên đang công tác.

Chi ủy khối Trung Hợp, phường Hưng Dũng(cũ) nay là khối Hưng Dũng 2, phường Trường Vinh trao đổi về công tác quản lý đảng viên sinh hoạt nơi cư trú. Ảnh: Thanh Lê

Thực hiện Quy định số 221-QĐ/TW ngày 05/10/2026 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú, việc lấy ý kiến, nhận xét đảng viên được triển khai thống nhất trên môi trường điện tử. Nhận xét được gửi về cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ trước ngày 30/11 hằng năm để tổng hợp, xác nhận và gửi đến tổ chức Đảng nơi đảng viên đang công tác.

Việc thay đổi phương thức thực hiện hướng tới chuẩn hóa quy trình quản lý thông tin giữa hai tổ chức Đảng. Kết quả nhận xét được cập nhật, lưu trữ trên hệ thống, tạo thuận lợi cho việc theo dõi, tra cứu, khai thác dữ liệu; hạn chế tình trạng thất lạc hồ sơ, chậm trễ trong luân chuyển văn bản. Qua đó, góp phần nâng cao tính liên thông, đồng bộ trong công tác quản lý và đánh giá đảng viên.

Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Quỳ Châu hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét đảng viên đang công tác tại nơi cư trú trên môi trường điện tử. Ảnh: PV

Tại xã Quỳ Châu, ngay sau khi có quy định mới, cấp ủy địa phương đã tổ chức quán triệt, triển khai đến các chi bộ. Qua thực tiễn bước đầu, ông Nguyễn Hùng Cường - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Quỳ Châu, kiêm Bí thư Chi bộ bản Đồng Minh đánh giá, việc chuyển sang môi trường điện tử sẽ tạo thuận lợi đáng kể trong phối hợp giữa tổ chức Đảng nơi công tác và nơi cư trú.

Ông Nguyễn Hùng Cường cho biết: “Việc nhận xét đảng viên được lưu trữ trên môi trường điện tử có thể bảo đảm công tác bảo mật, khai thác thông tin lâu dài, và mối liên hệ giữa chi ủy, chi bộ nơi công tác và chi ủy, chi bộ nơi cư trú được thuận tiện hơn”.

Nếu ở những địa bàn miền núi như Quỳ Châu, việc thực hiện lấy ý kiến nhận xét đảng viên đang công tác nơi cư trú trên môi trường điện tử giúp tăng cường kết nối, phối hợp giữa các tổ chức Đảng thì tại các phường trung tâm, nơi có số lượng lớn đảng viên đang công tác cư trú, hệ thống điện tử còn góp phần giảm đáng kể áp lực trong tổ chức thực hiện, tổng hợp và quản lý hồ sơ.

Phường Trường Vinh hiện có gần 7.000 đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn. Với số lượng lớn, việc triển khai nhận xét trên hệ thống đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nhất là trong hướng dẫn thao tác và tổ chức thực hiện tại các chi bộ khối phố. Đảng ủy phường đã xây dựng văn bản hướng dẫn, đồng thời tổ chức tập huấn cho 50 bí thư chi bộ khối phố về cách truy cập, sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng để thực hiện việc nhận xét, phê duyệt theo quy trình. Đến nay, địa phương đã thực hiện nhận xét cho gần 3.000 đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Thành Vinh hướng dẫn cho các Bí thư Chi bộ về thực hiện nhận xét đảng viên trên môi trường điện tử. Ảnh: Mai Hương

Tại phường Thành Vinh, với hơn 5.300 đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn, Đảng ủy phường đã tổ chức quán triệt Quy định số 221-QĐ/TW đến các bí thư chi bộ tại hội nghị báo cáo viên; đồng thời tổ chức tập huấn theo phương thức “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn trực tiếp từng bước thực hiện trên hệ thống cho bí thư chi bộ khối phố.

Theo bà Lê Thị Phương - Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Thành Vinh, khó khăn lớn nhất trong giai đoạn đầu là một số bí thư chi bộ khối phố tuổi cao, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của cán bộ Ban Xây dựng Đảng cùng tinh thần chủ động học hỏi, đến nay 100% khối phố đã thực hiện việc nhận xét đảng viên nơi cư trú trên hệ thống. Trong đó, nhiều khối phố đã hoàn thành trên 50% số lượng đảng viên thuộc diện nhận xét; toàn phường đã thực hiện nhận xét cho hơn 2.000 đảng viên.

Những kết quả bước đầu tại các phường Trường Vinh, Thành Vinh cho thấy, khi có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy và hướng dẫn cụ thể đến từng chi bộ, việc chuyển đổi phương thức thực hiện có thể được triển khai đồng bộ ngay cả ở những địa bàn có số lượng đảng viên lớn. Đây cũng là cơ sở quan trọng để từng bước hình thành nền nếp phối hợp, quản lý và cập nhật thông tin đảng viên trên môi trường số.

Chủ động thích ứng, bảo đảm nhận xét thực chất

Chuyển từ văn bản giấy sang nhận xét đảng viên đang công tác tại nơi cư trú trên môi trường điện tử là bước đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, song cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Thực hiện việc cập nhật, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên tại Đảng ủy xã An Châu. Ảnh: PV

Xã An Châu có gần 400 đảng viên đang công tác cư trú trên địa bàn. Khi chuyển sang phương thức thực hiện trên môi trường điện tử, Đảng ủy xã đã tăng cường chỉ đạo, phân công cán bộ Ban Xây dựng Đảng hướng dẫn, hỗ trợ các bí thư chi bộ, chi ủy trong quá trình triển khai.

Ông Phạm Hồng Thanh - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã An Châu cho biết: “Bước đầu cũng gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, anh em Ban Xây dựng Đảng đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ cho các bí thư chi bộ, chi ủy chi bộ, nhất là vào thời điểm này, khi thực hiện nhận xét đảng viên”.

Tại xã Hải Lộc, Đảng ủy xã cũng tập trung hướng dẫn các chi bộ thực hiện việc lấy ý kiến nhận xét đảng viên trên môi trường điện tử, đồng thời rà soát các trường hợp thuộc diện cần lấy ý kiến để bảo đảm quá trình triển khai đầy đủ, đúng quy định.

Ông Nguyễn Tiến Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Lộc cho biết, trong giai đoạn đầu, địa phương phải tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn các chi bộ về cách thức thực hiện.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là trong quá trình triển khai không chỉ quan tâm đến phương thức mà phải phản ánh đúng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần gương mẫu và trách nhiệm của đảng viên đối với cộng đồng dân cư nơi cư trú.

Hội nghị Đảng viên đang công tác tại nơi cư trú khối 13, phường Bến Thủy cũ, nay là Khối Bến Thủy 7, phường Trường Vinh. Ảnh: Nguyên Nguyên

Từ thực tiễn triển khai tại các địa phương có thể thấy, chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng không chỉ đưa một quy trình nghiệp vụ lên môi trường điện tử, mà còn đòi hỏi sự thay đổi trong tư duy, phương pháp làm việc và trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên.

Đưa việc lấy ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Đảng là bước tiến trong đổi mới phương thức quản lý, đánh giá đảng viên, góp phần xây dựng nền hành chính Đảng hiện đại, minh bạch và hiệu quả. Nhưng thước đo cuối cùng của đổi mới không phải là số lượng hồ sơ được cập nhật hay tỷ lệ hoàn thành trên hệ thống, mà chính là chất lượng nhận xét, tính khách quan trong đánh giá và mức độ phát huy vai trò giám sát của tổ chức Đảng, nhân dân. Từ đó đưa việc nhận xét đảng viên nơi cư trú thực sự trở thành kênh quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.