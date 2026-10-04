Chuyển đổi số trong công tác Đảng ở Gia Sàng

Đảng viên Chi bộ tổ dân phố 1, phường Gia Sàng, được hướng dẫn sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử.

Để mỗi đảng viên sử dụng hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử, việc hướng dẫn, cầm tay chỉ việc cần bắt đầu từ những thao tác đơn giản, phù hợp với khả năng tiếp cận của từng người. Đó là mục đích Chi bộ Tổ dân phố 1, Đảng bộ phường Gia Sàng lựa chọn nội dung này cho một buổi sinh hoạt chuyên đề tại Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng.

Gần 30 đảng viên chưa thành thạo công nghệ số được cán bộ phường trực tiếp hướng dẫn sử dụng ứng dụng, tra cứu tài liệu của chi bộ. Với những đảng viên cao tuổi như bà Trần Thị Xuân, được hướng dẫn trực tiếp đã giúp bà từng bước làm quen với ứng dụng, thuận lợi hơn trong tiếp cận thông tin và tham gia sinh hoạt Đảng- bà cho biết.

Chi bộ Tổ dân phố 1 có 67 đảng viên, gồm 64 đảng viên chính thức và 3 đảng viên dự bị; 11 đồng chí cao tuổi được miễn sinh hoạt Đảng. Qua rà soát, cấp ủy nhận thấy một số đảng viên đã cài đặt ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử nhưng khai thác chưa hiệu quả. Chi bộ phối hợp với chi bộ nhà trường, đề nghị Ban Xây dựng Đảng phường hỗ trợ hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc. Cách làm xuất phát từ nhu cầu của đảng viên, đồng thời tận dụng điều kiện sẵn có về địa điểm, thiết bị.

Ông Phạm Đình Việt, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 1, cho biết: “Mục đích là giúp đảng viên chủ động tiếp cận các văn bản của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tài liệu của chi bộ. Từ đó, thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của đảng viên, vận dụng vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Chi bộ tổ dân phố 11, phường Gia Sàng huy động nguồn lực trang bị máy tính, khắc phục khó khăn về thiết bị phục vụ công tác Đảng.

Đảng bộ phường Gia Sàng có 3.560 đảng viên, sinh hoạt tại 61 tổ chức đảng trực thuộc. Đến nay, 3.250 đảng viên đã truy cập, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 91,3%. Khối cơ quan hành chính, sự nghiệp đạt 97,39%; khối giáo dục, trường học đạt 95,99%.

Tuy nhiên, tại 35 chi bộ khu dân cư, nhiều đảng viên cao tuổi còn hạn chế kỹ năng số. Tình trạng thiếu máy tính, máy in và hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ cũng ảnh hưởng đến công tác điều hành của cấp ủy. Một số bí thư chi bộ phải dùng máy tính cá nhân, huy động thêm nguồn lực để đáp ứng yêu cầu công việc.

Bà Hoàng Thị Hòa, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Cam Giá 4, chia sẻ: “ Tận dụng máy tính của gia đình để làm việc nhưng máy cũng đã cũ và hiện gặp khó khăn khi cài đặt một số ứng dụng. Chi bộ cũng đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng, phát huy vai trò của đảng viên trẻ trong giúp bí thư và các đảng viên cài đặt, sử dụng ứng dụng, thực hiện nộp đảng phí điện tử”.

Bà mong cấp trên quan tâm hỗ trợ thiết bị, tăng cường tập huấn thực hành cho cán bộ cơ sở, nhất là lực lượng trẻ, để hỗ trợ đảng viên và người dân hiệu quả hơn.

Tại Chi bộ tổ dân phố 11, việc trang bị máy tính cũng được thực hiện bằng cách huy động nguồn lực. Theo bà Triệu Thị Hoa, Bí thư chi bộ, máy tính đặt tại nhà văn hóa phục vụ công việc có được là từ sự hỗ trợ của đảng viên 213 sinh hoạt tại nơi cư trú. Trong điều kiện thiếu thiết bị, đây là giải pháp thiết thực giúp cấp ủy có phương tiện làm việc.

Ở cấp phường, chuyển đổi số được gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý công việc. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy phường ban hành 58 văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số; tổ chức 2 cuộc họp Ban Chỉ đạo để rà soát, đánh giá tiến độ. Địa phương hoàn thành 92/92 nhóm nhiệm vụ được giao trên hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương.

Cấp ủy, chính quyền phường triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử, hệ thống điều hành tác nghiệp; thực hiện ký số, số hóa 100% văn bản đi, đến, trừ văn bản mật. Phòng họp không giấy và các nền tảng làm việc trực tuyến được khai thác, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính. Việc thu, nộp đảng phí trên Cổng dịch vụ công đã được thực hiện đối với 100% đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn đảng viên sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử trên điện thoại thông minh

Ông Hà Huy Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gia Sàng, cho rằng, những kết quả này tạo nền tảng đổi mới phương thức làm việc trong các cơ quan Đảng. Tuy nhiên, địa phương còn khó khăn về hạ tầng, kết nối dữ liệu và nhân lực chuyên sâu. Đảng ủy, UBND phường mới bố trí 2 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Một số phần mềm chưa ổn định, dữ liệu giữa các hệ thống chưa đồng bộ; việc số hóa tài liệu lưu trữ cũ cần tiếp tục thực hiện theo lộ trình.

Đánh giá cao sự chủ động của các cấp ủy, bí thư chi bộ trong trang bị máy tính, thiết bị phục vụ công việc, ông Hà Huy Hoàng mong sớm có chủ trương trang bị đồng bộ thiết bị cho các tổ dân phố. Đây là điều kiện cần thiết để những nỗ lực tại cơ sở được duy trì, phát huy hiệu quả.

Trở lại Chi bộ tổ dân phố 1, việc phối hợp với Trường Tiểu học và THCS 915 Gia Sàng hỗ trợ địa điểm, thiết bị, hướng dẫn đảng viên sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử là việc làm thiết thực và cần được nhân rộng. Bởi chính sự sáng tạo, chủ động, linh hoạt của cấp ủy cơ sở sẽ góp phần khắc phục khó khăn trong công tác Đảng. Song, để duy trì lâu dài cần có nguồn lực đầu tư phù hợp, hướng dẫn thường xuyên và hỗ trợ kỹ thuật kịp thời để đưa chuyển đổi số trong Đảng đi vào hiệu quả, thực chất.