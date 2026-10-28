Chuyển đổi số trong công tác Đảng bắt đầu từ cơ sở

Kết quả giữa các đơn vị có sự khác biệt; trong đó, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đạt tỷ lệ nộp đảng phí trực tuyến 100%, Đảng bộ xã Bắc Quang đạt 98%, Đảng bộ xã Thàng Tín đạt 95%...

Tuy nhiên, đối với những địa bàn vùng cao, địa hình chia cắt, điều kiện tiếp cận công nghệ còn hạn chế, việc đưa các thủ tục của Đảng lên môi trường điện tử đòi hỏi cách làm linh hoạt, sự kiên trì của cán bộ và phối hợp chặt chẽ của các Chi bộ. Từ thực tế đó, xã Đường Thượng đã tập trung hướng dẫn trực tiếp, tháo gỡ khó khăn ngay tại cơ sở.

Kiên trì vượt khó từ cơ sở

Cán bộ tổ công tác xã Đường Thượng đến từng chi bộ, trực tiếp hướng dẫn đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện nộp đảng phí qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Đảng bộ xã Đường Thượng hiện có 570 đảng viên, sinh hoạt tại 25 tổ chức đảng trực thuộc, gồm 22 Chi bộ và 3 đảng bộ cơ sở. Là địa bàn vùng cao thuộc khu vực cao nguyên đá Đồng Văn, Đường Thượng có địa hình chia cắt, khoảng cách giữa các thôn với trung tâm xã xa, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Chính đặc thù này khiến việc tổ chức hướng dẫn tập trung gặp khó khăn, trong khi khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của đảng viên chưa đồng đều.

Một bộ phận đảng viên, nhất là người cao tuổi còn lúng túng khi cài đặt ứng dụng, đăng nhập tài khoản và thực hiện các thao tác trên điện thoại thông minh. Việc chỉ phổ biến qua tài liệu hoặc hướng dẫn chung chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi cán bộ phải trực tiếp hỗ trợ từng trường hợp.

Trước thực tế đó, Đảng ủy xã đã thành lập các tổ công tác, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, phối hợp với Bí thư Chi bộ rà soát những đảng viên chưa thực hiện được để hướng dẫn cụ thể. Thay vì chờ đảng viên tập trung tại trụ sở, cán bộ chủ động xuống thôn, bản, trực tiếp thao tác trên điện thoại, hướng dẫn từng bước và kiểm tra lại kết quả sau khi hoàn thành.

Đảng viên xã Đường Thượng tích cực thao tác trên điện thoại thông minh, thực hành sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và nộp đảng phí qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ông Sùng Mí Vư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đường Thượng cho biết, địa bàn rộng, giao thông khó khăn, trong khi một số đảng viên chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh nên quá trình triển khai các thủ tục của Đảng trên môi trường điện tử gặp không ít trở ngại.

Đảng ủy xã đã phân công các tổ công tác trực tiếp xuống thôn, bản hướng dẫn cụ thể từng trường hợp, lấy hiệu quả thực hiện làm trọng tâm. Qua đó, từng bước tháo gỡ khó khăn, giúp đảng viên nắm được quy trình và thực hiện các thủ tục theo yêu cầu.

Cùng với hướng dẫn trực tiếp, xã chú trọng phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ trong nắm bắt tình hình, đôn đốc và hỗ trợ đảng viên. Những trường hợp còn vướng mắc được rà soát để tiếp tục hướng dẫn, tránh tình trạng đã cài đặt ứng dụng nhưng chưa biết sử dụng hoặc chưa hoàn thành các bước cần thiết.

"Cầm tay chỉ việc", nâng cao hiệu quả thực hiện thủ tục của Đảng

Cán bộ tổ công tác xã Đường Thượng “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn tỉ mỉ từng đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và thực hiện nộp đảng phí qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Điểm nổi bật trong cách làm của Đường Thượng là không dừng ở tuyên truyền, phổ biến mà hướng dẫn để đảng viên trực tiếp thực hành trên thiết bị của mình. Cán bộ làm mẫu từng thao tác, từ cài đặt, đăng nhập Sổ tay đảng viên điện tử đến nộp đảng phí qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Với những người chưa nhớ quy trình, tổ công tác kiên trì hướng dẫn lại nhiều lần, giúp đảng viên hiểu và có thể tự thực hiện.

Ông Tháng Minh Hiếu, thành viên tổ công tác hỗ trợ thực hiện các thủ tục của Đảng tại xã Đường Thượng chia sẻ: "Có những đảng viên chưa quen sử dụng điện thoại thông minh nên khi thực hiện các bước trên ứng dụng còn lúng túng. Chúng tôi phải hướng dẫn cụ thể từ khâu cài đặt, đăng nhập đến từng thao tác, sau đó, để đảng viên tự thực hiện. Dù mất nhiều thời gian nhưng khi được hướng dẫn trực tiếp, đảng viên đã dần nắm được cách làm và chủ động hơn trong quá trình thực hiện".

Tại các Chi bộ, Bí thư Chi bộ phối hợp với tổ công tác tập hợp, hướng dẫn những đảng viên còn gặp khó khăn; đồng thời thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra tiến độ thực hiện. Sự phối hợp giữa cán bộ xã và Chi bộ giúp việc triển khai sát điều kiện thực tế, kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh, nhất là đối với đảng viên ít có điều kiện tiếp xúc với công nghệ.

Cán bộ tổ công tác xã Đường Thượng hướng dẫn Bí thư chi bộ thôn thực hiện các bước sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử và nộp đảng phí qua Cổng Dịch vụ công quốc gia trên máy tính.

Ông Lý Mí Bình, Bí thư Chi bộ thôn Cờ Tẩu, xã Đường Thượng cho biết, trong Chi bộ vẫn còn một số đảng viên chưa biết sử dụng thành thạo các thủ tục của Đảng trên điện thoại thông minh nên ban đầu việc thực hiện trực tuyến gặp khó khăn. Khi cán bộ xã trực tiếp về hướng dẫn từng người, đảng viên được thực hành ngay trên điện thoại của mình nên dễ hiểu, dễ nhớ hơn. Chi bộ thường xuyên nhắc nhở, hỗ trợ những trường hợp còn vướng mắc để mọi người hoàn thành nhiệm vụ.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, sau khoảng một tuần tập trung hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở, việc thực hiện thủ tục của Đảng trên môi trường điện tử tại Đường Thượng đạt chuyển biến tích cực. Đến nay, tỷ lệ đảng viên nộp đảng phí qua Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt gần 100%; tỷ lệ đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử cũng đạt gần 100%.

Kết quả này cho thấy, việc lựa chọn cách làm phù hợp điều kiện địa bàn, phát huy trách nhiệm của cấp ủy và vai trò của các Chi bộ có ý nghĩa quan trọng trong tháo gỡ khó khăn khi chuyển đổi số ở cơ sở. Từ thực tiễn tại Đường Thượng, phương châm "cầm tay chỉ việc", phân công cán bộ bám địa bàn và hỗ trợ trực tiếp từng đảng viên là kinh nghiệm thiết thực để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện các thủ tục của Đảng trên môi trường điện tử.