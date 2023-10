Chuyển đổi số trong CAND: Kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và xã hội

Hội nghị chuyển đổi số trong Công an nhân dân lần thứ hai năm 2023 diễn ra vào sáng 10/10.

Theo báo cáo kết quả chuyển đổi số trong Công an nhân dân 9 tháng đầu năm 2023, Bộ Công an đã hoàn thành cung cấp 224/224 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, trong đó có 11 dịch vụ công thiết yếu thuộc Đề án 06.

Hoàn thành cắt giảm yêu cầu việc nộp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú đối với 28 dịch vụ và cắt giảm yêu cầu nộp bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, bãi bỏ một số giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân đối với 58 dịch vụ.

Trong đó, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 78%. Nhiều dịch vụ có tỷ lệ trực tuyến cao như: Cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (91%), Thông báo lưu trú (96%), Đăng ký con dấu (97%), Thẩm duyệt thiết kế về Phòng cháy chữa cháy (98%), Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (85%).

Tại Hội nghị đã vinh danh 6 dịch vụ công tiêu biểu ngành Công an.

Ngoài ra, Bộ Công an với vai trò là cơ quan thường trực đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong năm 2023; phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương chính thức triển khai 02 dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ mai táng phí, trợ cấp mai táng”; đảm bảo dịch vụ công xét tuyển đại học, cao đẳng hoạt động ổn định, thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng năm 2023.

Đến nay, Bộ Công an đã cấp trên 83.76 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip cho công dân; thu nhận trên 61.3 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 39,3 triệu tài khoản; đã phối hợp Bộ Tài chính kết nối, triển khai sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng thuế điện tử...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: “Ngày 10/10 là Ngày chuyển đổi số quốc gia cũng là ngày được Bộ Công an chọn là ngày chuyển đổi số trong lực lượng Công an nhân dân. Con số “1-0-1-0” cũng là biểu tượng trong chuyển đổi số, có ý nghĩa rất quan trọng. Do đó, ngày 10/10 hằng năm sẽ là ngày để kiểm điểm đánh giá, nhìn lại 1 năm chuyển đổi số đã đạt được những yêu cầu gì và thấy được rõ nhiệm vụ trong năm tới.”

Trong tâm trạng phấn khởi, Bộ trưởng Tô Lâm đánh giá: "Chúng ta đã tạo ra nhiều hoạt động kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và xã hội qua chuyển đổi số. Những kết quả này mang lại hiệu ứng rất quan trọng, phục vụ cho quản trị xã hội, tạo sức hút các ngành, các cấp, sự đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng của nhân dân."

“Nhiều người dân bày tỏ niềm vui, sự ngỡ ngàng vì nhiều thủ tục hành chính của ngành Công an lại dễ dàng, thuận tiện đến như vậy. Rất ít người phải đi công chứng, xác nhận, sao y bản chính… các thủ tục này vừa tốn tiền, phải thẩm định giấy tờ, ảnh hưởng đến nhân dân, mất thời gian.” - Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ.

Biểu dương những kết quả của lực lượng Công an sau 1 năm phát động chuyển đổi số trong ngành Công an, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý các đơn vị không được chủ quan và khẳng định: "Chúng ta chưa hài lòng với những kết quả đó, còn rất nhiều việc cần phải làm. Các đơn vị, địa phương vẫn cần phải tiếp nối những phần việc được giao. Những kết quả này mới chỉ là một số những lĩnh vực thiết yếu, trọng tâm trong Đề án 06.

"Trong ngành Công an còn rất nhiều việc, Công an các đơn vị địa phương cần phải có báo cáo, kết quả hưởng ứng việc chuyển đổi số như thế nào, triển khai ra sao để đạt hiệu quả cao nhất, những mô hình hay cần phải được nhân rộng. Nhiệm vụ xây dựng xã hội số, công dân số, Chính phủ số là vô cùng quan trọng”- Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phải xác định chuyển đổi số trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hàng ngày, cấp bách của mỗi cấp ủy Đảng, trong từng cán bộ, chiến sĩ.

“Các đơn vị phấn đấu đảm bảo yêu cầu đạt 100% chỉ tiêu “đúng, đủ, sạch, sống” về dân cư, số hóa tài liệu; Thúc đẩy quy trình tái cấu trúc thủ tục hành chính; Xây dựng Cổng dịch vụ công của Bộ Công an đảm bảo khoa học, thân thiện, thuận tiện để người dân dễ dàng sử dụng; Khẩn trương hoàn thành 4 cơ sở, trung tâm dữ liệu quốc gia của ngành Công an”- Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu.

