Đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Hoàng

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; các đảng ủy trực thuộc Thành ủy; thường trực đảng ủy các phường, xã; Sở Khoa học và Công nghệ cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đạt nhiều kết quả tích cực

Theo báo cáo tại Hội nghị, thời gian qua, công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng thành phố được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai trên nhiều lĩnh vực, đạt những kết quả tích cực. Công tác hoàn thiện thể chế được chú trọng; Văn phòng Thành ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc đã ban hành 11 kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ của Trung ương và Thành ủy, tạo cơ sở triển khai thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Công tác đào tạo, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức được đẩy mạnh. Thành phố đã tổ chức 6 lớp tập huấn về ứng dụng công nghệ số, an toàn thông tin và trí tuệ nhân tạo cho khoảng 1.200 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Khóa học trực tuyến về chuyển đổi số, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trên nền tảng Hue-S thu hút 2.951 người tham gia, trong đó có 2.937 người hoàn thành, đạt tỷ lệ 99,5%.

Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện. Khối cơ quan Đảng hiện có 953 máy tính để bàn, 273 máy tính xách tay và 92 máy tính bảng; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc. Đáng chú ý, 40/40 đảng ủy xã, phường đã được trang cấp máy tính chuyên dụng; 100% cơ quan Đảng từ thành phố đến cơ sở hoàn thành kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng.

Việc triển khai các nền tảng, ứng dụng số đạt nhiều kết quả nổi bật. Tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt khoảng 98% theo số liệu báo cáo tại phần đánh giá; dữ liệu tổ chức đảng được chuẩn hóa đạt 100%, dữ liệu đảng viên được làm sạch đạt 98,5%; tỷ lệ đảng viên nộp đảng phí trực tuyến đạt khoảng 86%. Đặc biệt, hệ thống thông tin thủ tục hành chính của Đảng đã xử lý 29.803 hồ sơ lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú.

Bên cạnh đó, thành phố đã đưa vào khai thác các phần mềm họp không giấy, đánh giá cán bộ theo KPI, theo dõi ý kiến chỉ đạo; duy trì hệ thống thư điện tử công vụ với khoảng 2.000 tài khoản. Công tác bảo đảm an toàn thông tin được tăng cường; 100% thiết bị kết nối mạng diện rộng của Đảng được rà quét, kiểm định an toàn trước khi đưa vào sử dụng. Hệ thống thông tin của Đảng được giám sát an ninh 24/7 thông qua hệ thống SOC tại Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (HueIOC).

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hạ tầng kỹ thuật, nguồn nhân lực, chất lượng dữ liệu, tính liên thông giữa các phần mềm và yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Nhiều ý kiến đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống điều hành trực tuyến dựa trên dữ liệu số trong công tác Đảng; tăng cường kết nối, tích hợp các nền tảng dùng chung, từng bước hình thành kho dữ liệu tập trung phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đánh giá hiệu quả công việc theo thời gian thực.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của cấp ủy, nhất là trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu; đề xuất đẩy nhanh tiến độ số hóa, tháo gỡ khó khăn về hạ tầng, đường truyền, chữ ký số; bảo đảm dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, chú trọng bố trí nhân lực và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa tham gia ý kiến. Ảnh: Thanh Hoàng

Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, xác định rõ trách nhiệm trong chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Mạnh Linh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của các đại biểu; đồng thời nhấn mạnh đây là lần đầu tiên thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá thực chất tình hình và thống nhất định hướng triển khai thời gian tới.

Hội nghị nhằm thực hiện ba mục tiêu trọng tâm: đánh giá toàn diện kết quả chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng thời gian qua; nhận diện rõ những điểm nghẽn, khó khăn từ thực tiễn cơ sở và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; thống nhất định hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm hiện đại hóa phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp, từng bước chuyển sang quản trị bằng dữ liệu và trên môi trường số. Trong đó, mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, tạo chuyển biến thực chất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện chuyển đổi số.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trịnh Mạnh Linh, công tác chuyển đổi số đã có những chuyển biến tích cực trên các mặt: hạ tầng số, an toàn thông tin, xử lý văn bản điện tử, số hóa dữ liệu đảng viên và nâng cao kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ. Đây là những tiền đề quan trọng để từng bước chuyển sang phương thức điều hành dựa trên dữ liệu.

Tuy nhiên, đồng chí Trịnh Mạnh Linh cũng thẳng thắn chỉ rõ, kết quả chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng chưa tương xứng với tốc độ chuyển đổi số chung của hệ thống chính trị, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và đòi hỏi thực tiễn; đặc biệt, chưa tạo được chuyển biến căn bản trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Trong đó, nổi lên một số hạn chế đáng chú ý: nhận thức và tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị chưa đồng đều; vẫn còn tình trạng xem chuyển đổi số là công việc của bộ phận kỹ thuật, chủ yếu tập trung vào trang bị thiết bị, triển khai phần mềm mà chưa gắn với đổi mới phương thức làm việc. Trách nhiệm của người đứng đầu ở một số nơi chưa được phát huy đầy đủ; sự phối hợp giữa các cơ quan có lúc chưa chặt chẽ.

Hạ tầng kỹ thuật còn thiếu đồng bộ, chất lượng thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xử lý văn bản điện tử, liên thông văn bản giữa các cơ quan Đảng và cơ quan nhà nước qua trục liên thông văn bản quốc gia chưa ổn định, còn chậm; một số đơn vị vẫn phải gửi văn bản giấy, số lượng giấy tiêu thụ rất lớn, đây là một lãng phí trong hoạt động chi thường xuyên.

Đáng chú ý, tiến độ số hóa hồ sơ đảng viên còn chậm. Toàn Đảng bộ thành phố mới số hóa gần 64% hồ sơ, còn hơn 18.000 hồ sơ chưa được số hóa, trong khi Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 31/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc này phải hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Một số đảng ủy trực thuộc có tỷ lệ số hóa còn thấp, cần tập trung quyết liệt để bảo đảm tiến độ.

Bên cạnh đó, phương thức giám sát, điều hành chưa chuyển mạnh sang môi trường số. Việc theo dõi nghị quyết, kết luận, chỉ đạo và tiến độ thực hiện nhiệm vụ vẫn chủ yếu thông qua hội họp, giao ban, báo cáo định kỳ; chưa hình thành cơ chế giám sát thống nhất theo thời gian thực để lãnh đạo nắm chắc công việc đang ở khâu nào, ai chịu trách nhiệm, vướng mắc ở đâu và thời hạn hoàn thành.

Nguồn nhân lực và năng lực số ở cơ sở cũng còn hạn chế. Cán bộ phụ trách chuyển đổi số tại các đảng ủy xã, phường chủ yếu kiêm nhiệm, thiếu điều kiện hỗ trợ kỹ thuật thường xuyên; kỹ năng khai thác ứng dụng và bảo đảm an toàn thông tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu.

Theo đồng chí Trịnh Mạnh Linh, những hạn chế trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số nơi chưa cao, còn coi chuyển đổi số là việc của bộ phận kỹ thuật. “Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ, mà ở sự thiếu đồng bộ giữa con người, quy trình, dữ liệu và phương thức tổ chức thực hiện”. Thành phố đã có những điều kiện kỹ thuật ban đầu nhưng chưa khai thác hiệu quả để đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, TUV, Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hoàng

Tập trung 5 nhóm nhiệm vụ, tạo chuyển biến thực chất trong chuyển đổi số

Nhấn mạnh chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, nhiệm vụ phải triển khai khẩn trương, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quán triệt mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả điều hành, chất lượng tham mưu, giám sát và trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ. Đối với những quy trình đã được điện tử hóa, phải kiên quyết thực hiện trên môi trường số, không duy trì song song quy trình giấy nếu không thuộc trường hợp phải xử lý theo quy định.

Trên tinh thần đó, đồng chí yêu cầu tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm về chuyển đổi số. Người đứng đầu các ban Đảng, bí thư đảng ủy các phường, xã phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị mình. Kết quả khai thác, sử dụng các nền tảng số phải trở thành tiêu chí bắt buộc trong đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và công tác thi đua, khen thưởng. Giao Văn phòng Thành ủy theo dõi, công khai kết quả thực hiện của các đơn vị hằng tháng, qua đó tạo cơ chế giám sát, đánh giá và nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Thứ hai, tập trung hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên. Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, đôn đốc tiến độ hằng ngày, hỗ trợ trực tiếp các đảng bộ có tỷ lệ số hóa thấp, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/11/2026 theo Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 31/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ cùng các doanh nghiệp VNPT, Viettel, MobiFone hỗ trợ băng thông, kỹ thuật cho cấp xã trong đợt cao điểm cập nhật hồ sơ, bảo đảm dữ liệu được số hóa đầy đủ, chính xác.

Thứ ba, đẩy mạnh xử lý văn bản điện tử và sử dụng dịch vụ công của Đảng. Các đơn vị chưa đạt yêu cầu phải thực hiện ký số, phát hành 100% văn bản đi trên hệ thống, trừ văn bản mật theo quy định; đồng thời cập nhật đầy đủ trạng thái xử lý, hoàn thành văn bản đến. Văn phòng Thành ủy phối hợp Văn phòng Trung ương Đảng và Sở Khoa học và Công nghệ khắc phục dứt điểm tình trạng liên thông văn bản qua trục liên thông quốc gia trong quý IV/2026; triển khai gửi, nhận văn bản mật trên hệ thống đến các đảng ủy xã, phường theo quy định. Đồng thời, chuẩn hóa các biểu mẫu báo cáo trên môi trường mạng, nhất là báo cáo tổng kết.

Các đảng ủy trực thuộc tiếp tục nâng cao tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, nộp đảng phí trực tuyến và thực hiện thủ tục nhận xét đảng viên nơi cư trú trên môi trường số.

Thứ tư, bảo đảm điều kiện về hạ tầng, trang thiết bị và nguồn lực. Văn phòng Thành ủy phối hợp Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí mua sắm, nâng cấp thiết bị cho khối cơ quan Đảng và đảng ủy xã, phường, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức, có trọng tâm, không đầu tư dàn trải. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống hội nghị truyền hình đến 40 đảng ủy xã, phường; rà soát các nền tảng của Trung ương và phần mềm hiện có để xác định phương án kế thừa, tích hợp, hoàn thiện, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí.

Thứ năm, xây dựng môi trường làm việc số thống nhất trong các cơ quan Đảng. Giao Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu các ý kiến tại Hội nghị, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sớm ban hành Kế hoạch chuyển đổi số tổng thể khối cơ quan Đảng thành phố giai đoạn 2027 - 2030, bảo đảm phù hợp với đặc thù thành phố Huế và các quy định của Trung ương, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp đột phá.

Trong đó, tập trung vào ba yêu cầu cốt lõi: quản lý văn bản toàn trình, liên thông từ tiếp nhận, xử lý, trình duyệt, ban hành đến theo dõi kết quả; giám sát xuyên suốt việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm và kịp thời cảnh báo những nhiệm vụ chậm trễ, vướng mắc; quản lý công việc gắn với chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và kết quả thực hiện của từng cán bộ, từng bước đánh giá dựa trên dữ liệu và sản phẩm công việc.

Đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến phần mềm của Trung ương, Văn phòng Thành ủy có trách nhiệm tổng hợp, kiến nghị Văn phòng Trung ương Đảng xem xét, khắc phục, bảo đảm quá trình triển khai được đồng bộ, thông suốt.

Đồng chí Trịnh Mạnh Linh lưu ý, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng không đơn thuần là bổ sung phần mềm hay trang thiết bị, mà cốt lõi là đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị thống nhất định hướng xuyên suốt: “Một môi trường làm việc số thống nhất - Một hệ thống dữ liệu được quản trị chặt chẽ - Một cơ chế giám sát, điều hành dựa trên kết quả”. Mục tiêu cuối cùng là giúp lãnh đạo nắm chắc tình hình, chỉ đạo kịp thời; các cơ quan phối hợp thông suốt; công việc được kiểm soát đến cùng; trách nhiệm được xác định rõ và kết quả được đánh giá thực chất.

Giao Văn phòng Thành ủy ban hành Thông báo kết luận Hội nghị; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cấp ủy các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình, kế hoạch và hành động cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chuyển đổi số của các cơ quan Đảng thành phố.