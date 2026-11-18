Chiều 18/11, Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến làm việc với 11 tỉnh ủy, thành ủy nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 21 và các thông báo kết luận của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Đồng chí Ngô Hải Phan - Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng chủ trì tại điểm cầu Trung ương.

Tại điểm cầu Tỉnh ủy Nghệ An, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì; cùng dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các ban Đảng, Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Khai thác hiệu quả thực chất

Báo cáo tổng hợp của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cho thấy, triển khai Đề án 204 và Kế hoạch hành động 100 ngày, 11/11 địa phương đã hoàn thành kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng tích hợp giải pháp bảo mật cơ yếu tới 100% đảng ủy cấp xã; tỷ lệ văn bản đi phát hành điện tử toàn nhóm đạt 92,45%; 9/11 địa phương đạt chuẩn hóa dữ liệu đảng viên và thực hiện thu nộp hơn 3,9 triệu hồ sơ đảng phí trực tuyến với tổng số tiền gần 258 tỷ đồng.

Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn vào thực chất, hội nghị chỉ rõ 5 điểm nghẽn lớn đang kìm hãm tiến độ toàn trình. Đáng chú ý là tình trạng "số hóa nhiều nhưng khai thác ít" - điển hình như Lào Cai đã quét hơn 6,1 triệu trang tài liệu nhưng mới đưa vào sử dụng hơn 336.000 trang trên kho lưu trữ.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, việc xử lý văn bản điện tử chưa đồng đều khi vẫn còn 3 địa phương phát hành văn bản điện tử đi dưới 70%; hạ tầng thiết bị đầu cuối cấp xã nhiều nơi xuống cấp, thiếu tường lửa giám sát tập trung, trong khi đội ngũ cán bộ chuyển đổi số ở cơ sở chủ yếu kiêm nhiệm, thiếu chuyên môn sâu.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu Ngô Hải Phan nhấn mạnh: Kết quả chuyển đổi số không dừng lại ở việc thống kê đã mở bao nhiêu lớp tập huấn hay ban hành bao nhiêu văn bản, mà phải đo bằng việc sản phẩm đó có đi vào đời sống thực tiễn hay không. Mục tiêu cốt lõi của chuyển đổi số là tái cấu trúc quy trình để dữ liệu được tái sử dụng, giảm phiền hà cho cán bộ, đảng viên và phục vụ trực tiếp việc vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Nghệ An tiên phong kho dữ liệu dùng chung

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Võ Thị Minh Sinh khẳng định, tỉnh đã tập trung quyết liệt và hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ trọng tâm trước mốc 30/11. Cụ thể, Nghệ An đã làm sạch 100% dữ liệu tổ chức Đảng, 99,49% dữ liệu đảng viên và số hóa trên 99,5% hồ sơ đảng viên. Trên cổng dịch vụ công, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1,2 triệu hồ sơ thu nộp đảng phí với số tiền 12,3 tỷ đồng, cùng hàng nghìn hồ sơ xác nhận sinh hoạt hai chiều và chuyển sinh hoạt đảng.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt, ngoài các chỉ tiêu khung của Trung ương, Nghệ An chủ động đưa vào Kế hoạch 100 ngày một nhiệm vụ đột phá: Ra mắt Trung tâm dữ liệu dùng chung toàn tỉnh và thí điểm nền tảng số điều hành theo thời gian thực đồng bộ cho cả 4 khối (Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể) từ cấp tỉnh đến cấp xã. Toàn bộ kết quả thực hiện của các Đảng ủy được gắn trực tiếp với hệ thống chấm điểm KPI theo 6 trục chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương.

Giải quyết bài toán nhân lực và hạ tầng ở địa bàn rộng, có tới 83% diện tích đồi núi, đồng chí Võ Thị Minh Sinh cho biết tỉnh vừa khai giảng lớp đào tạo đại học công nghệ thông tin cho 76 cán bộ nòng cốt cấp xã; đồng thời cam kết trước ngày 25/11 sẽ hoàn tất mua sắm thiết bị đầu cuối cho 36 đơn vị còn lại và cử cán bộ cấp tỉnh bám sát cơ sở để xử lý dứt điểm 230 điểm lõm điện tại các xã đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng thẳng thắn chỉ ra hai vướng mắc vượt thẩm quyền địa phương cần Trung ương sớm tháo gỡ: Thứ nhất, sự chênh lệch số liệu đảng viên do các trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng ra ngoài hệ thống Đảng bộ tỉnh vẫn đang ở trạng thái "treo" trên phần mềm. Thứ hai, trong khi dữ liệu nội bộ tỉnh đã cơ bản đồng bộ, thì 104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Chính phủ theo Nghị quyết 17 và Nghị quyết 71 vẫn chưa được liên thông thông suốt từ Trung ương về địa phương, gây khó khăn cho công tác tổng hợp, điều hành.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Đánh giá cao cách làm chủ động của Nghệ An, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu Ngô Hải Phan ghi nhận tỷ lệ phát hành văn bản điện tử 92,45% cùng việc xây dựng Trung tâm dữ liệu dùng chung và nền tảng điều hành 4 khối là những nỗ lực rất đáng biểu dương.

Trao đổi thẳng thắn về nút thắt liên thông, đồng chí Ngô Hải Phan thông tin: Hiện nay, hạ tầng trục liên thông văn bản mật của khối Đảng đã hoàn thiện từ Trung ương đến cấp xã theo Quy chế 03 của Ban Bí thư; tuy nhiên, tiến độ triển khai hạ tầng mật ở khối Chính phủ, Quốc hội và Mặt trận còn chậm, tạo ra "độ vênh" khiến việc liên thông văn bản mật giữa 4 khối ở địa phương chưa thể thông suốt ngay.

Kết luận cuộc làm việc, lãnh đạo Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu đề nghị 11 địa phương tập trung cao độ trong giai đoạn nước rút để xử lý dứt điểm các nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch 21; kiên quyết khắc phục tình trạng quét tài liệu chạy theo số lượng mà thiếu nghiệm thu, tích hợp khai thác, đồng thời hoàn thiện báo cáo tổng kết 100 ngày gửi về Văn phòng Trung ương Đảng.