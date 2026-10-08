Chuyển đổi số trong các cơ quan đảng của tỉnh: Đi vào thực chất và hiệu quả

Thời gian qua, các cơ quan đảng trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS), từng bước đưa nền tảng số, cơ sở dữ liệu và các quy trình nghiệp vụ vào phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Từ thực tiễn triển khai, những khó khăn, điểm nghẽn được nhận diện để tập trung tháo gỡ, hướng đến CĐS đi vào thực chất và hiệu quả.

Hình thành môi trường làm việc số

Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định CĐS là khâu đột phá trong đổi mới phương thức quản lý, điều hành và nâng cao chất lượng tham mưu nên đã tập trung hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng môi trường làm việc số. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động cử cán bộ nghiệp vụ trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn công tác số hóa, tạo lập dữ liệu đảng viên, hồ sơ đảng viên điện tử theo phương châm “cầm tay chỉ việc”.

Cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy sử dụng các phần mềm trong xử lý công việc.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, đối soát dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng triển khai ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, phục vụ ký số, gửi nhận văn bản điện tử. Đến nay, 100% cán bộ, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy xử lý văn bản trên môi trường mạng; các hoạt động quản lý, điều hành, tổng hợp báo cáo và công tác tổ chức xây dựng Đảng từng bước được thực hiện trên nền tảng số...

Ông Đặng Văn Kiên - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết, thực hiện Kế hoạch số 38, ngày 11-2-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về CĐS trong các cơ quan đảng tỉnh năm 2026; Kế hoạch số 11, ngày 28-7-2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh về kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS trong hệ thống chính trị; cùng chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc đã cụ thể hóa nhiệm vụ bằng kế hoạch CĐS của từng cơ quan, đơn vị. Hệ thống thông tin Điều hành tác nghiệp được vận hành chính thức từ ngày 15-7-2026, đã khởi tạo 1.375 đơn vị, hơn 3.800 người dùng và trên 100.000 lượt truy cập. Trong kỳ thống kê khi vận hành chính thức, toàn hệ thống đã phát hành 16.710 văn bản đi, trong đó có 13.545 văn bản điện tử, đạt khoảng 81,1%. Đối với 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn cho các đơn vị. Các cơ quan tiếp tục hoàn thiện quy trình, phân quyền, đầu mối hỗ trợ và theo dõi số hồ sơ thực tế để đánh giá hiệu quả vận hành.

Lấy hiệu quả sử dụng làm thước đo

Cùng với việc đưa các nền tảng số vào vận hành, các cơ quan đảng trong tỉnh tập trung chuẩn hóa, làm sạch, đối soát và nâng cao khả năng khai thác dữ liệu. Đến nay, ứng dụng Sổ tay Đảng viên điện tử đã cấp 76.759 tài khoản; tỷ lệ truy cập thường xuyên đạt 81,34%; hơn 3.006/3.612 chi bộ thực hiện báo cáo sinh hoạt định kỳ trên ứng dụng. Hồ sơ của 73.868 đảng viên đã được chuẩn hóa 100%, tạo nền tảng phục vụ Sổ tay Đảng viên điện tử và các thủ tục hành chính của Đảng.

Công tác số hóa tài liệu cũng đạt kết quả rõ nét với 648.709 trang tài liệu Phông lưu trữ Tỉnh ủy. Kho dữ liệu tập trung, kho dữ liệu số cá nhân đang được hình thành và sẽ hoàn thành trong quý IV/2026. Công tác bảo đảm an toàn thông tin cũng được chú trọng. Hệ thống mạng gửi, nhận, xử lý và lưu trữ văn bản mật đã được kiểm tra tại 73/73 cơ quan khối đảng, đạt 100%. Các giải pháp bảo mật chuyên dụng được triển khai tại 98 cơ quan, tổ chức đảng. Công tác sao lưu, dự phòng, phòng chống mã độc, quản lý chữ ký số được duy trì thường xuyên. Văn phòng Tỉnh ủy đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, phương án bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thuộc phạm vi quản lý.

Thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát và hoàn thành nhiệm vụ CĐS theo mốc thời gian được Tỉnh ủy giao. Văn phòng Tỉnh ủy sẽ theo dõi, tổng hợp, hướng dẫn thực hiện. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; nâng tỷ lệ văn bản điện tử toàn trình; hoàn thiện 4 thủ tục hành chính của Đảng; số hóa - lưu trữ số và các điều kiện hình thành kho dữ liệu. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai ứng dụng dùng chung do Trung ương chuyển giao; nâng cấp hạ tầng Trung tâm mạng Tỉnh ủy và bản quyền phần mềm phòng, chống vi rút tập trung trong các cơ quan đảng tỉnh. Đồng thời, triển khai bộ chỉ số đánh giá năng lực số và mức độ sẵn sàng CĐS trong cơ quan đảng, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin xã, phường và thực hiện Quy chế về tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ hệ thống mạng máy tính của Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường theo sản phẩm đầu ra, dữ liệu vận hành và mức độ sử dụng; kịp thời kiến nghị chấn chỉnh những nhiệm vụ chậm, báo cáo thiếu minh chứng hoặc triển khai hình thức.

Từ việc xây dựng hạ tầng, số hóa dữ liệu đến đưa các nền tảng vào vận hành, CĐS trong các cơ quan đảng của tỉnh đang từng bước chuyển từ yêu cầu “có hệ thống” sang “có hiệu quả sử dụng”. Đây là nền tảng quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, nâng cao chất lượng tham mưu; đồng thời thực hiện hiệu quả công tác CĐS và cải cách hành chính trong các cơ quan đảng.