Chuyển đổi số trong âm nhạc: Công nghệ mở lối, con người giữ hồn nghệ thuật

Công nghệ mở rộng không gian nghệ thuật

Trong một thời gian dài, sự phát triển của công nghệ số từng khiến người ta nghĩ rằng âm nhạc trực tiếp có thể dần trở thành hình thức thưởng thức mang tính hoài niệm.

Khi một bài hát có thể được nghe ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào; một chương trình biểu diễn có thể truyền trực tuyến đến hàng triệu người, việc đến một địa điểm cụ thể để thưởng thức nghệ sĩ biểu diễn dường như không còn là nhu cầu thiết yếu.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy công nghệ càng mở rộng khả năng tiếp cận âm nhạc, giá trị của trải nghiệm trực tiếp càng được nhìn nhận rõ hơn.

Theo nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long, sự chuyển dịch đáng chú ý của đời sống âm nhạc đương đại không chỉ nằm ở phương thức phổ biến tác phẩm, mà còn ở cách công chúng tiếp cận và trải nghiệm âm nhạc.

Chỉ với một thiết bị kết nối internet, người nghe có thể tiếp cận kho âm nhạc phong phú, lựa chọn theo sở thích, tâm trạng và nghe lại bất cứ lúc nào. Âm nhạc vì thế hiện diện thường xuyên hơn trong đời sống, từ học tập, làm việc đến di chuyển, nghỉ ngơi và giao tiếp trên mạng xã hội.

Các nền tảng số cũng góp phần hình thành thói quen thưởng thức nhanh chóng, linh hoạt và cá nhân hóa.

Nhưng khi việc nghe nhạc trở nên thuận tiện, công chúng không chỉ quan tâm đến một tác phẩm mà còn chú ý nhiều hơn đến cảm xúc, câu chuyện của nghệ sĩ và không gian biểu diễn. Nhu cầu thưởng thức dần dịch chuyển từ “nghe một bài hát” sang trải nghiệm một thế giới âm nhạc.

Trong bối cảnh ấy, concert không đơn thuần là phiên bản trực tiếp của sản phẩm đã có trên nền tảng số. Một bản thu có thể được nghe nhiều lần, nhưng mỗi đêm diễn lại diễn ra trong một không gian, thời điểm cụ thể, với những tương tác và cảm xúc không thể tái tạo hoàn toàn.

Người nghe không chỉ tiếp nhận âm thanh mà còn cảm nhận bầu không khí, phản ứng của nghệ sĩ và sự hưởng ứng của những người cùng tham dự.

Đáng chú ý, âm nhạc số và biểu diễn trực tiếp không nhất thiết đối lập nhau. Các nền tảng trực tuyến giúp công chúng biết đến nghệ sĩ, nghe trước tác phẩm, hình thành cộng đồng người hâm mộ và chia sẻ sự quan tâm.

Những kết nối ấy có thể thúc đẩy khán giả tìm đến concert; sau chương trình, hình ảnh, video và câu chuyện về đêm diễn tiếp tục lan tỏa trên môi trường số.

Công nghệ vì vậy không chỉ mở rộng khả năng phổ biến âm nhạc mà còn góp phần kết nối các giai đoạn trong hành trình thưởng thức, từ khám phá tác phẩm đến tham dự sự kiện và chia sẻ trải nghiệm.

Không chỉ thay đổi cách công chúng tiếp cận âm nhạc, chuyển đổi số còn mở ra những khả năng mới cho nghệ thuật biểu diễn. Trong làn sóng phát triển của công nghệ 4.0, sự kết hợp giữa âm thanh, hình ảnh, ánh sáng và các hiệu ứng tương tác đang góp phần tạo nên những không gian trình diễn sống động, tăng khả năng thu hút và trải nghiệm của khán giả.

Từ sân khấu kịch, hòa nhạc đến múa đương đại và các chương trình nghệ thuật tổng hợp, công nghệ cho phép mở rộng cách thức thể hiện ý tưởng, tạo dựng không gian và tăng cường tương tác trong quá trình biểu diễn.

Những yếu tố trước đây khó thực hiện có thể được kết hợp để tạo ra trải nghiệm mới, mang tính tương tác và cá nhân hóa cao hơn.

Theo TS Trần Thị Minh Thu, Trưởng ban Nghiên cứu nghệ thuật, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ VHTTDL), công nghệ 4.0 cho phép khán giả đắm chìm trong không gian biểu diễn như thật, tiếp cận những hiệu ứng sống động, cuốn hút; đồng thời giúp nghệ thuật biểu diễn vươn tới công chúng toàn cầu, vượt qua giới hạn địa lý.

Những khả năng này cho thấy công nghệ có thể trở thành phương tiện hỗ trợ sáng tạo và mở rộng công chúng cho nghệ thuật biểu diễn.

Một tác phẩm không còn bị giới hạn hoàn toàn trong không gian sân khấu hay thời điểm trình diễn, mà có thêm cơ hội tiếp cận người xem thông qua các hình thức truyền tải khác nhau.

Mặc dù vậy, khả năng kỹ thuật không tự thân quyết định giá trị nghệ thuật. Hiệu ứng hình ảnh, âm thanh và ánh sáng chỉ thực sự có ý nghĩa khi phục vụ nội dung, tinh thần của tác phẩm và ý đồ sáng tạo.

Nếu công nghệ chỉ được sử dụng để tạo sự choáng ngợp mà thiếu sự gắn kết với ngôn ngữ nghệ thuật, trải nghiệm có thể dừng lại ở ấn tượng thị giác, chưa chắc chạm tới chiều sâu cảm xúc.

Bởi vậy, chuyển đổi số trong âm nhạc không nên chỉ được nhìn nhận như quá trình đưa công nghệ vào biểu diễn. Quan trọng hơn, đó là việc tìm ra cách sử dụng công nghệ phù hợp để làm giàu trải nghiệm, mở rộng khả năng tiếp cận và phát huy giá trị của tác phẩm.

Con người vẫn là trung tâm của trải nghiệm âm nhạc

Một trong những giá trị đặc biệt của concert là khả năng tạo nên không gian xã hội của âm nhạc. Tại đó, khán giả không chỉ tiếp nhận sản phẩm văn hóa mà còn trở thành một phần của sự kiện.

Sự chuyển dịch đáng chú ý của đời sống âm nhạc đương đại không chỉ nằm ở phương thức phổ biến tác phẩm, mà còn ở cách công chúng tiếp cận và trải nghiệm âm nhạc

Phản ứng của người nghe tác động đến nghệ sĩ; năng lượng từ sân khấu lan tỏa đến khán phòng; bầu không khí chung lại góp phần định hình cảm xúc và cách thể hiện của buổi diễn.

Một ca khúc được nghe qua tai nghe có thể gợi lên ký ức riêng, nhưng khi hàng nghìn người cùng hát trong một concert, cảm xúc cá nhân có thể trở thành trải nghiệm chung.

Người tham dự không chỉ nhớ giai điệu mà còn nhớ không gian, thời điểm và những người đã cùng chia sẻ khoảnh khắc ấy. Đêm diễn kết thúc, nhưng ký ức vẫn tiếp tục tồn tại trong câu chuyện của khán giả và được lan tỏa trên môi trường số.

Chính khả năng kết nối ấy cho thấy công nghệ dù phát triển đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn sự hiện diện và tương tác giữa con người với con người.

Công nghệ có thể đưa âm nhạc đến gần công chúng hơn, tạo thêm phương thức biểu đạt và mở rộng quy mô tiếp cận; song cảm xúc nghệ thuật vẫn cần được khơi gợi từ tác phẩm, sự sáng tạo của nghệ sĩ và mối quan hệ với người thưởng thức.

Sự thay đổi trong hành vi nghe nhạc cũng đặt ra yêu cầu đối với giáo dục âm nhạc. Khi người học có thể tiếp cận nguồn nội dung phong phú trên môi trường số, việc giáo dục không thể chỉ dừng ở truyền đạt kiến thức hay rèn luyện kỹ năng nghe theo những phương thức quen thuộc.

Cần chú trọng hơn đến khả năng cảm thụ, hiểu giá trị tác phẩm và nhận thức về mối quan hệ giữa âm nhạc với đời sống.

Từ góc độ đó, theo nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long, chuyển đổi số cần được nhìn nhận như cơ hội để mở rộng không gian sáng tạo, biểu diễn và giáo dục âm nhạc, đồng thời đặt ra yêu cầu giữ vững những giá trị cốt lõi của nghệ thuật.

Công nghệ có thể thay đổi phương thức truyền tải, cách thức tương tác và phạm vi tiếp cận công chúng, nhưng không thể thay thế vai trò sáng tạo của nghệ sĩ hay nhu cầu kết nối cảm xúc của con người.

Trong hành trình ấy, công nghệ mở ra những cánh cửa mới, còn con người quyết định âm nhạc sẽ đi qua những cánh cửa đó như thế nào.

Khi được sử dụng đúng hướng, công nghệ không làm mất đi bản sắc nghệ thuật mà có thể giúp âm nhạc đến gần công chúng hơn, tạo ra những trải nghiệm phong phú hơn và tiếp tục khẳng định sức sống trong đời sống đương đại.