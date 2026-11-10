Chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động khám, chữa bệnh

Đến nay 100% bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã triển khai hệ thống kiosk thông minh (Trong ảnh: Kiosk tại Bệnh viện Sông Công).Đưa công nghệ số vào hoạt động khám, chữa bệnh

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, năm 2026, ngành Y tế tỉnh tập trung triển khai các giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, gắn với thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án 06 của Chính phủ.

Ngay từ đầu năm, Sở Y tế đã ban hành nhiều kế hoạch triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số, tập trung vào phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo; triển khai hồ sơ bệnh án điện tử; ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở khám, chữa bệnh; số hóa, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin.

Một trong những kết quả nổi bật là việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các bệnh viện. Theo báo cáo của Sở Y tế, 37/37 bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã triển khai hệ thống này; trong đó, 26 bệnh viện đã bỏ bệnh án giấy, chiếm 70,2%.

Việc chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử giúp các cơ sở y tế quản lý, lưu trữ và khai thác thông tin khám, chữa bệnh trên môi trường số. Thông tin về quá trình khám bệnh, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị từng bước được số hóa, phục vụ công tác chuyên môn và quản lý bệnh viện.

Cùng với đó, 100% bệnh viện đã triển khai phần mềm quản lý khám, chữa bệnh, lịch đặt khám trực tuyến, đơn thuốc điện tử và trả đơn thuốc qua ứng dụng. Hệ thống kiosk thông minh cũng được triển khai tại tất cả các bệnh viện, hỗ trợ người bệnh đăng ký khám, lấy số thứ tự tự động, tra cứu thông tin và thanh toán viện phí. Qua đó, góp phần rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm các thao tác trực tiếp và nâng cao chất lượng phục vụ.

Tại Bệnh viện A, mô hình bệnh viện số được triển khai với hệ thống bản đồ thông minh IMAP, đăng ký khám và đặt lịch trực tuyến, trả kết quả khám, chữa bệnh thông qua mã QR trên ứng dụng của bệnh viện. Đơn vị cũng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ khám, chữa bệnh, chẩn đoán hình ảnh và giải phẫu bệnh.

Từ số hóa hồ sơ, quản lý thông tin đến triển khai các tiện ích phục vụ người bệnh, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi phương thức hoạt động của các cơ sở y tế, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh.

Số hóa dữ liệu, quản lý sức khỏe người dân

Cán bộ Trung tâm Y tế phường Phan Đình Phùng hướng dẫn người dân tra cứu Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Thực hiện chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám, chữa bệnh, ngành Y tế tập trung thu thập, chuẩn hóa và kết nối dữ liệu từ các cơ sở y tế lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế.

Tính đến tháng 11-2026, toàn tỉnh đã tổ chức khám sức khỏe cho gần 1,697 triệu người dân, đạt 99,62% dân số. Trên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế đã cập nhật gần 1,12 triệu lượt, đạt 64% số lượt người dân được khám sức khỏe. Tỷ lệ người dân được quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 94%; tỷ lệ người dân có Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID đạt 52,9%.

Cùng với đó, ngành Y tế đẩy mạnh sử dụng căn cước công dân và ứng dụng VNeID trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đến nay, 336/336 cơ sở khám, chữa bệnh triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước, căn cước công dân hoặc ứng dụng VNeID.

Việc liên thông dữ liệu chuyên ngành cũng đạt kết quả tích cực. Từ đầu năm đến thời điểm báo cáo, các cơ sở khám, chữa bệnh đã liên thông, ký số dữ liệu lên Cổng giám định bảo hiểm y tế với 7.151 giấy chứng sinh, 63 giấy báo tử và 31.207 kết quả khám sức khỏe lái xe.

Đặc biệt, ngành Y tế triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu của 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Các lĩnh vực được rà soát gồm khám, chữa bệnh, nhân lực y tế, tiêm chủng, y tế dự phòng, HIV/AIDS, an toàn thực phẩm, sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sức khỏe sinh sản, người khuyết tật và trợ giúp xã hội. Đến nay, tỷ lệ làm sạch bình quân của 12 cơ sở dữ liệu, hệ thống chuyên ngành đạt 91%.

Công tác chuẩn hóa tập trung rà soát thông tin định danh, phát hiện dữ liệu thiếu, sai lệch, trùng lặp, bảo đảm dữ liệu đáp ứng các tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới

Sở Y tế hiện quản lý 137 thủ tục hành chính, gồm 108 thủ tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 26 thủ tục trực tuyến một phần và 3 thủ tục thực hiện trực tiếp. Đến nay, Sở đã tiếp nhận 5.051 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 5.049 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 99,96%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết đạt 97,33%.

Chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Thái Nguyên.

Ngành Y tế cũng từng bước nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động chuyên môn. Các mô hình được triển khai, nghiên cứu gồm sử dụng dữ liệu hỗ trợ sàng lọc ung thư cổ tử cung; AI hỗ trợ chẩn đoán dị tật tim bẩm sinh từ bào thai; kho hình ảnh y tế tập trung PACS; AI hỗ trợ chẩn đoán X-quang ngực và giải phẫu bệnh số.

Để nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, Sở Y tế đã tổ chức 6 lớp tập huấn về trí tuệ nhân tạo cho 1.100 học viên; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cấp 3.127 tài khoản nền tảng AI công vụ. Đồng thời, phê duyệt 510 đề cương nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và triển khai công tác nghiệm thu, phê duyệt các đề tài, sáng kiến theo quy định.

Về nguồn nhân lực, toàn ngành hiện có 70 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số, gồm 5 thạc sĩ, 65 người có trình độ đại học.

Đối với hạ tầng số, 100% đơn vị trực thuộc Sở Y tế được kết nối Internet, phục vụ công tác quản lý, điều hành và vận hành các hệ thống thông tin chuyên ngành. Công tác bảo đảm an toàn thông tin được chú trọng. Đến nay, 27/34 hệ thống thông tin đã được phê duyệt cấp độ an toàn, gồm 3 hệ thống cấp độ 1 và 24 hệ thống cấp độ 2; 7 hệ thống đang trong quá trình phê duyệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số của ngành vẫn còn một số khó khăn. Hạ tầng công nghệ thông tin tại một số cơ sở y tế vùng sâu, vùng xa chưa đồng bộ; đường truyền Internet ở một số khu vực miền núi chưa ổn định. Dữ liệu từ nhiều hệ thống phần mềm còn thiếu thống nhất; nguồn nhân lực công nghệ thông tin chuyên trách và kinh phí đầu tư, duy trì hệ thống còn hạn chế.

Có thể thấy, chuyển đổi số đang từng bước đi vào thực chất trong hoạt động của ngành Y tế Thái Nguyên. Đây là nền tảng quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.