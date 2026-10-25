Chuyển đổi số thúc đẩy đổi mới giáo dục tại phường Xuân Phương

Đưa công nghệ vào hoạt động giáo dục

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng tác động sâu rộng đến đời sống, chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ dừng ở việc trang bị thiết bị hay đưa phần mềm vào lớp học, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý, tổ chức dạy học và phối hợp giữa nhà trường với gia đình. Tại phường Xuân Phương, việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động giáo dục hướng tới xây dựng môi trường học tập linh hoạt, tạo điều kiện để học sinh chủ động tiếp cận tri thức, đồng thời hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy.

Học sinh THCS Xuân Phương chủ động khai thác thiết bị số trong quá trình học tập, từng bước hình thành phương pháp học tập phù hợp với môi trường giáo dục hiện đại. Ảnh: PV

Một trong những nội dung trọng tâm là số hóa hồ sơ, sổ sách và các quy trình quản lý tại nhà trường. Việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý học sinh, điểm danh, trao đổi thông tin và xử lý công việc góp phần giảm thao tác thủ công, nâng cao hiệu quả điều hành. Trong hoạt động chuyên môn, công nghệ hỗ trợ giáo viên thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu, tổ chức hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá.

Những định hướng này được cụ thể hóa bằng nhiều hình thức ứng dụng tại các cơ sở giáo dục. Đơn cử như Trường THCS Xuân Phương, năm học 2026–2027, nhà trường xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung đổi mới quản trị, khai thác học liệu số và tăng cường ứng dụng công nghệ trong dạy học.

Một trong những nội dung triển khai là nền tảng OLM trong dạy học và quản trị. 100% học sinh toàn trường đã được cấp Learning ID, tạo điều kiện tiếp cận học liệu số, thực hiện nhiệm vụ học tập và tham gia các hoạt động trên môi trường trực tuyến.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Phương Lã Thanh Hà Thu, việc ứng dụng công nghệ cần gắn với yêu cầu thực tế của hoạt động dạy và học. Nền tảng trực tuyến tạo thêm công cụ để giáo viên giao nhiệm vụ, theo dõi quá trình học tập và hỗ trợ học sinh, đồng thời giúp các em chủ động hơn trong việc tiếp cận học liệu và thực hiện nhiệm vụ học tập.

Cùng với việc khai thác các nền tảng sẵn có, nhà trường hướng tới xây dựng kho học liệu số do giáo viên tham gia biên soạn, chuẩn hóa và chia sẻ. Đây cũng là hướng đi nhằm tăng cường trao đổi chuyên môn, tạo nguồn tài nguyên phục vụ dạy học và kết nối hoạt động học trên lớp với quá trình tự học của học sinh.

Phát triển năng lực số, đổi mới phương pháp dạy học

Cùng với số hóa công tác quản lý, chuyển đổi số đặt ra yêu cầu phát triển năng lực sử dụng công nghệ của giáo viên và học sinh. Học sinh không chỉ cần biết sử dụng thiết bị mà còn phải có kỹ năng tìm kiếm, xử lý thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, giao tiếp an toàn trên môi trường số và vận dụng công nghệ để giải quyết vấn đề.

Học sinh trải nghiệm các thiết bị và hoạt động giáo dục kỹ năng công dân số, hình thành những năng lực cần thiết trong thời đại công nghệ.

Ở bậc THCS, các hoạt động trải nghiệm STEM, robotics, lập trình và công nghệ tạo cơ hội để học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn. Thông qua việc xây dựng mô hình robot, phát triển sản phẩm lập trình và thực hiện dự án công nghệ, học sinh được thực hành, làm việc nhóm, thử nghiệm và cải tiến sản phẩm, qua đó rèn luyện tư duy logic, khả năng sáng tạo và kỹ năng giải quyết vấn đề.

“Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, nhà trường định hướng từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào dạy học. Giáo viên được khuyến khích tìm hiểu, trải nghiệm và sử dụng AI phù hợp để hỗ trợ xây dựng học liệu, thiết kế hoạt động học tập, gợi ý ý tưởng và đổi mới phương pháp giảng dạy”, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Phương Lã Thanh Hà Thu cho biết.

Cũng theo đại diện BGH nhà trường, công nghệ là công cụ hỗ trợ chứ không thay thế vai trò của người thầy. Giáo viên vẫn giữ vai trò quyết định trong việc lựa chọn nội dung, kiểm chứng thông tin, thiết kế hoạt động phù hợp với học sinh và tạo ra những tương tác giáo dục có ý nghĩa.

Từ yêu cầu đó, việc nâng cao năng lực số của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên được xác định là một nội dung quan trọng. “Tinh thần nhà trường hướng tới là “tự học – tự trải nghiệm – chia sẻ – cùng phát triển”, khuyến khích giáo viên chủ động cập nhật phương pháp mới, xây dựng học liệu và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn”, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Phương nhấn mạnh.

Hội nghị triển khai nền tảng OLM trong dạy học và quản trị nhà trường, mở rộng không gian học tập số cho giáo viên và học sinh.

Tăng cường kết nối giữa nhà trường và gia đình

Chuyển đổi số trong giáo dục còn hướng tới tăng cường phối hợp giữa nhà trường và cha mẹ học sinh. Các kênh liên lạc điện tử, công cụ trực tuyến và điểm danh điện tử tạo thuận lợi cho việc cập nhật thông tin học tập, rèn luyện của học sinh, giúp gia đình và nhà trường kịp thời trao đổi trong quá trình giáo dục.

Cùng với đó, việc thu và thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định góp phần đơn giản hóa quy trình, tạo thuận lợi cho phụ huynh và hỗ trợ công tác quản lý tài chính. Đây là một trong những nội dung ứng dụng công nghệ gắn trực tiếp với hoạt động quản lý thường xuyên tại cơ sở giáo dục.

Theo lãnh đạo nhà trường, chuyển đổi số cần được hình thành từ những thay đổi cụ thể trong công việc hằng ngày, từ số hóa bài giảng, chia sẻ học liệu đến thực hiện quy trình trên nền tảng số và ứng dụng công nghệ trong tổ chức hoạt động học tập. Quá trình này đòi hỏi sự chủ động của đội ngũ giáo viên, sự đồng hành của gia đình và việc lựa chọn công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Từ những cách làm cụ thể ở cấp trường, có thể thấy chuyển đổi số trong giáo dục cần được triển khai đồng bộ trên nhiều phương diện, từ quản trị, dạy học đến phát triển năng lực số và kết nối phụ huynh. Để quá trình này phát huy hiệu quả trên địa bàn phường Xuân Phương, việc ứng dụng công nghệ cần gắn với điều kiện của từng cơ sở giáo dục, năng lực của đội ngũ và yêu cầu nâng cao chất lượng dạy học.